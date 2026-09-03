Jasmine Paolini ha vinto nettamente il derby azzurro con Lucrezia Stefanini a Flushing Meadows, e ora la toscana avanza al 3° turno dello US Open femminile dove incontrerà la rumena Sorana Cirstea, sempre battuta dalla nostra azzurra in 3 precedenti su 3, ma sarà così scontato anche questo turno allo slam statunitense? Pronostico Paolini-Cirstea 4 settembre 2026.

Pronostico Paolini-Cirstea 4 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jasmine Paolini-Sorana Cirstea match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Al rientro in campo dopo uno stop di 59 giorni per un infortunio al piede, la due volte finalista Slam Jasmine Paolini è reduce dal derby italiano vinto con Lucrezia Stefanini, sconfitta per la terza volta in altrettanti confronti diretti in due set per la vittoria n. 18 del 2026 a fronte di 13 k.o.

Dall’altra parte, la 36enne rumena Sorana Cirstea è, finora, stata protagonista di un percorso netto, avendo eliminato Julia Grabher con il punteggio di 6-3 6-0 e Diane Parry per 6-2 7-5.

Guida TV Tennis: dove vedere Jasmine Paolini-Sorana Cirstea?

Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Jasmine Paolini-Sorana Cirstea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jasmine Paolini-Sorana Cirstea

Anche se Paolini si è aggiudicata i tre precedenti con Cirstea riteniamo che parti ugualmente sfavorita contro un’avversaria protagonista di una ottima stagione (38-14) nonostante l’annuncio del ritiro a fine 2026. Ci aspettiamo un match combattuto.

PRONOSTICO: OVER 20.5 GAMES @1.67

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.