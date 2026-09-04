Flavio Cobolli avanza ai sedicesimi di finale a Flushing Meadows, per l’ultimo slam di tennis, lo US Open, dove se la vedrà con il belga Alexander Blockx nella notte tra sabato e domenica. Pronostico Cobolli-Blockx 5 settembre 2026.

Pronostico Cobolli-Blockx 5 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Alexander Blockx match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Flavio Cobolli vuole continuare a correre a New York dove si sta disputando l’ultimo slam della stagione di tennis. Il romano dopo aver battuto Comesana in una maratona da 5 set (3-6 2-6 6-3 6-4 6-4), ha superato più agevolmente anche Schoolkate ma sempre su quattro set (3-6 6-3 6-4 7-5).

Il belga Alexander Blockx ha iniziato la sua avventura a Flushing Meadows con un successo in tre set su Barrios (6-3 6-4 6-2) e poi al secondo turno ha superato al 4° set Trungelliti (6-3 6-2 3-6 6-1).

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Alexander Blockx?

Flavio Cobolli affronterà Alexander Blockx nel match valido per il terzo turno a New York. L’incontro si giocherà nella notte italiana tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Questo match così come tutte le partite dello US Open, sarà trasmessa in Italia sui canali di Supertennis e Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, SuperTennix NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Alexander Blockx

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Alexander Blockx

Due soli precedenti tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx, entrambi nel 2026, con il bilancio in perfetta parità. Il belga ha vinto il primo incontro a Monte Carlo (6-3 6-3), mentre Flavio ha messo in tasca il successo qualche settimana fa a Cincinnati (7-5 4-6 7-5). Chi vince troverà il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Taylor Fritz e Francisco Cerundolo. Noi ci aspettiamo una sfida combattuta.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.