Il sorprendente Dane Sweeny, dopo aver eliminato da underdog Musetti, si trova contro un altro azzurro ai sedicesimi di finale da Flushing Meadows per lo US Open di Tennis, ovvero Luciano Darderi che lo affronterà da favorito. Pronostico Darderi-Sweeny 5 settembre 2026.

Pronostico Darderi-Sweeny 5 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Dane Sweeny match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Dane Sweeny, numero 123 del ranking mondiale, è la vera e propria sorpresa del torneo. È entrato in tabellone principale sfruttando una Wild Card ed è reduce dalla “partita della vita” al secondo turno, dove ha letteralmente dominato fisicamente e mentalmente l’altro azzurro Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente in quattro set (3-6, 6-1, 6-2, 6-2) approfittando anche del crollo termico del toscano. Sweeny si trova in uno stato di forma psicofisica eccezionale.

Luciano Darderi sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione. Nel 2026 ha già conquistato il suo quinto titolo ATP a Santiago del Cile e raggiunto il suo best ranking al numero 16 del mondo. Sul cemento di Flushing Meadows non ha brillato per fluidità ma ha mostrato enorme solidità mentale, superando al secondo turno il ceco Dalibor Svrčina in quattro set (6-3, 6-7, 6-4, 6-4) in un match condizionato dal forte caldo.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Dane Sweeny?

Il match del terzo turno degli US Open 2026 tra l’italo-argentino Luciano Darderi e l’australiano Dane Sweeny si giocherà sabato 5 settembre 2026. Il match è in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sui canali satellitari di Sky Sport (in particolare Sky Sport Tennis sul canale 203 e Sky Sport Uno sul canale 201), In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Luciano Darderi-Dane Sweeny

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Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Dane Sweeny

Esiste un solo precedente ufficiale tra i due. Si è disputato nel gennaio del 2023 durante il secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open, dove Darderi si impose in tre set con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-1. Questa sarà però la loro prima sfida in assoluto nel tabellone principale di uno slam. Dopo aver sorpreso Musetti, andiamo contro Sweeny.

PRONOSTICO: DARDERI -5,5 @1.67

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