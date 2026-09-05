Pronostico Carlos Alcaraz-Tommy Paul: analisi, guida tv, quote e scommesse ottavi di finale US Open 2026

Pronostico Alcaraz-Paul 6 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
Avatar
di
5 Settembre 2026

Approdiamo agli ottavi di finale a Flushing Meadows per lo US Open 2026, e la caratura dei match inizia ovviamente a salire, come nel caso della sfida di domenica con un ritrovato Carlos Alcaraz che si scontrerà col padrone di casa Tommy Paul. Pronostico Alcaraz-Paul 6 settembre 2026.

Pronostico Alcaraz-Paul 6 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Tommy Paul match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Dopo 139 giorni di assenza dal tennis giocato, Carlos Alcaraz è ritornato e lo ha fatto in maniera convincente. Il Murciano ha prima sconfitto il russo Safiullin con un 6-4, 6-4, 6-4 e poi ha superato in rimonta al quarto set il portoghese Faria (unico set finora perso dallo spagnolo allo slam statunitense) e infine ieri ha superato nettamente anche il cinese Wu.

Ora si alza la competitività del match visto che dall’altra parte della rete ci sarà il giocatore di casa, numero 21 al mondo, Tommy Paul, che però finora non è stato abbastanza pulito e ha sempre concesso almeno un set. Ha esordito a Flushing Meadows superando 3-1 Wong, per poi battere Primoz con lo stesso risultato, mentre lo scorso turno è stato costretto ad una maratona fino al 5° set da Bublik.

Pronostico Alcaraz-Paul 6 settembre 2026

Pronostico Alcaraz-Paul 6 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Tommy Paul

L’incontro tra Alcaraz e Paul si disputerà domenica 6 settembre (orario ancora da definire). Alcaraz-Paul, così come tutte le partite dello US Open, sarà trasmessa in Italia sui canali di Supertennis e Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, SuperTennix NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Tommy Paul

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Carlos Alcaraz-Tommy Paul
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.184.75
1.174.40
1.184.60
1.224.35
1.164.70

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Tommy Paul

Sarà il nono incontro tra Alcaraz e Paul: lo spagnolo è avanti 6-2 nei precedenti, con una striscia aperta positiva di cinque vittorie. L’ultimo scontro diretto è andato in scena agli ottavi degli Australian Open di quest’anno (3 set a 0 per Carlos). Non vediamo come Paul possa impensierire un Alcaraz tornato così in forma.

PRONOSTICO: ALCARAZ -5.5 @1.83

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Flavio Cobolli-Alexander Blockx: analisi e scommesse slam di tennis, US Open del 05-09-2026
Pronostici US Open Tennis
Pronostico Flavio Cobolli-Alexander Blockx: analisi e scommesse slam di tennis, US Open del 05-09-2026
4 Settembre 2026
Pronostico Luciano Darderi-Dane Sweeny: analisi e scommesse sedicesimi di finale US Open 2026 di tennis
Pronostici US Open Tennis
Pronostico Luciano Darderi-Dane Sweeny: analisi e scommesse sedicesimi di finale US Open 2026 di tennis
4 Settembre 2026
Pronostici Tennis US Open 2026: sorteggio, i match degli italiani e le previsioni. Sonego apre contro Zverev. Alcaraz torna contro Safiullin
Pronostici US Open Tennis
Pronostici Tennis US Open 2026: sorteggio, i match degli italiani e le previsioni. Sonego apre contro Zverev. Alcaraz torna contro Safiullin
28 Agosto 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.