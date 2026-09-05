Approdiamo agli ottavi di finale a Flushing Meadows per lo US Open 2026, e la caratura dei match inizia ovviamente a salire, come nel caso della sfida di domenica con un ritrovato Carlos Alcaraz che si scontrerà col padrone di casa Tommy Paul. Pronostico Alcaraz-Paul 6 settembre 2026.

Pronostico Alcaraz-Paul 6 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Carlos Alcaraz-Tommy Paul match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Dopo 139 giorni di assenza dal tennis giocato, Carlos Alcaraz è ritornato e lo ha fatto in maniera convincente. Il Murciano ha prima sconfitto il russo Safiullin con un 6-4, 6-4, 6-4 e poi ha superato in rimonta al quarto set il portoghese Faria (unico set finora perso dallo spagnolo allo slam statunitense) e infine ieri ha superato nettamente anche il cinese Wu.

Ora si alza la competitività del match visto che dall’altra parte della rete ci sarà il giocatore di casa, numero 21 al mondo, Tommy Paul, che però finora non è stato abbastanza pulito e ha sempre concesso almeno un set. Ha esordito a Flushing Meadows superando 3-1 Wong, per poi battere Primoz con lo stesso risultato, mentre lo scorso turno è stato costretto ad una maratona fino al 5° set da Bublik.

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Tommy Paul

L’incontro tra Alcaraz e Paul si disputerà domenica 6 settembre (orario ancora da definire). Alcaraz-Paul, così come tutte le partite dello US Open, sarà trasmessa in Italia sui canali di Supertennis e Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, SuperTennix NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Carlos Alcaraz-Tommy Paul

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Tommy Paul

Sarà il nono incontro tra Alcaraz e Paul: lo spagnolo è avanti 6-2 nei precedenti, con una striscia aperta positiva di cinque vittorie. L’ultimo scontro diretto è andato in scena agli ottavi degli Australian Open di quest’anno (3 set a 0 per Carlos). Non vediamo come Paul possa impensierire un Alcaraz tornato così in forma.

PRONOSTICO: ALCARAZ -5.5 @1.83

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.