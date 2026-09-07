Pronostico Luciano Darderi-Alexander Zverev: analisi e scommesse slam di tennis. US Open del 08-09-2026

Pronostico Darderi-Zverev 8 settembre 2026
Pronostici US Open Tennis
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7 Settembre 2026

Luciano Darderi è rimasto l’unico rappresentante azzurro in corso a Flushing Meadows, dove si sta giocando l’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open, e ora l’italo-argentino se la vedrà col numero 1 del seeding di questo torneo, il tedesco Alexander Zverev. Pronostico Darderi-Zverev 8 settembre 2026.

Pronostico Darderi-Zverev 8 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Alexander Zverev match di tennis valido per lo slam dello US Open 2026 a Flushing Meadows, negli Stati Uniti.

Luciano Darderi si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera. Il tennista italiano sarà infatti protagonista degli ottavi di finale degli US Open 2026, dove dall’altra parte della rete troverà il tedesco, numero 1 del seeding. Darderi è rimasto l’unico rappresentante italiano ancora in corsa nel tabellone maschile di singolare. La testa di serie n.21 ha conquistato l’accesso agli ottavi senza particolari difficoltà, imponendosi in tre set sull’australiano Dane Sweeny con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3. 

Di fronte, però, ci sarà uno degli avversari più temibili dell’intero torneo. Alexander Zverev, testa di serie numero 1, ha superato i primi turni al termine di due autentiche battaglie contro Lorenzo Sonego e Quentin Halys, ma nel terzo turno ha dato segnali importanti sul piano della condizione. Il tedesco ha infatti regolato in tre set il cileno Alejandro Tabilo, imponendosi 6-2, 7-6, 6-2 e mostrando una prestazione decisamente più solida rispetto alle precedenti uscite.

Pronostico Darderi-Zverev 8 settembre 2026

Pronostico Darderi-Zverev 8 settembre 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Alexander Zverev?

La partita tra Luciano Darderi e Alexander Zverev, valida per gli ottavi di finale degli US Open 2026, andrà in scena nella notte italiana tra lunedì 7 e martedì 8 settembre. L’azzurro sarà sul campo dell’Arthur Ashe Stadium nell’incontro conclusivo, in un programma che inizierà a partire dalle ore 17:30 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. 

Migliori quote per Luciano Darderi-Alexander Zverev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Luciano Darderi-Alexander Zverev
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.107.00
1.077.00
1.107.40
1.088.00
1.077.80

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Alexander Zverev

Quella di New York sarà inoltre la terza sfida tra loro nel circuito maggiore. I precedenti raccontano di un confronto assolutamente equilibrato, con entrambi i giocatori capaci di conquistare una vittoria. I primi due incontri si sono disputati sulla terra rossa del Foro Italico: nel 2024 fu Zverev ad avere la meglio al terzo turno, imponendosi 7-6, 6-2. Due anni dopo, sempre a Roma, è arrivata però la risposta di Darderi. Agli ottavi degli Internazionali BNL d’Italia 2026, l’italiano ha firmato una splendida rimonta contro il tedesco, riuscendo a imporsi per 1-6, 7-6, 6-0. Pensiamo che lo US Open per i colori azzurri si fermerà qui, e giochiamo la vittoria con handicap (-6.5 games) del tedesco.

PRONOSTICO: ZVEREV -6.5 @1.75

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