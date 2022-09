Pronostici US Open 5 Settembre 2022. Dopo aver eliminato la testa di serie numero 1, il russo Medvedev, è ora Kyrgios il favorito a sorpresa per la vittoria dello US Open, di poco avanti su Alacaraz che sfiderà Sinner mentre Nadal ha sciupato una grande occasione uscendo contro Tiafoe. Berrettini sfavorito nel quarto di finale contro Rudd. Vediamo l’aggiornamento delle quote e i consigli sui pronostici Tennis.

Pronostici US Open 5 Settembre 2022: Berrettini rischia ai quarti con Rudd

Matteo Berrettini è ancora una volta in un quarto di finale Slam. Il sofferto successo in cinque set contro Alejandro Davidovich Fokina è valso all’azzurro la qualificazione tra i migliori otto degli US Open e soprattutto la possibilità di centrare una nuova semifinale statunitense dopo quella del 2019.

Per centrare l’accesso al penultimo atto del torneo, Berrettini dovrà sconfiggere Casper Ruud, numero 7 del ranking protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, culminata con la qualificazione alla finale dell’ultimo Roland Garros.

Secondo gli esperti Sisal, le quote premiano la regolarità del norvegese, offerto vincente @1,85 contro @1,95 dell’italiano. Se gli scontri diretti sorridono a Ruud (avanti 3-2 nel computo totale)c’è un precedente proprio a Flushing Meadows datato 2020 favorevole a Berrettini, capace di spuntarla in tre set.

Questa volta però sarà sicuramente una sfida più dura ed equilibrata come si evince anche dall’equilibrio delle quote sul risultato finale: lo 0-3 per Ruud, proposto @4,25, è leggermente avanti rispetto al 3-0 per il romano fissato @4,50, stessa quota di un’affermazione dello scandinavo in quattro parziali. Ci aspettiamo una partita combattuta e consigliamo OVER

Pronostici US Open 5 Settembre 2022: Sinner trova ancora Alcaraz

Jannik Sinner ha vinto contro Ivashka, non senza faticare visto che all’altoatesino sono serviti 5 set per vincere. Stessa cosa per Carlos Alcaraz che ha battuto 3-2 un combattivo Cilic. Le due giovani stelle del futuro si sono incontrati già 4 volte. Dopo le prime 2 vittorie dello spagnolo, Sinner ha vinto i due importanti scontri di questo 2022, il match ad Umago, e soprattutto gli ottavi a Wimbledon dove Jannik ha giocato alla grande battendo Alcaraz 3-1.

Anche in quel caso Alcaraz era favorito, come è favorito in questa sfida in cui si gioca sotto @1.50 mentre se credete nella vittoria di Sinner la trovate intorno @2.60. Un altro risultato esatto di 3-1 nel set betting per Sinner si gioca @6.50 questa volta. Attesa una sfida combattuta con la linea O/U games fissata a 38.5 e siamo d’accordo con OVER.

Tutte le quote sullo US Open

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.