Pronostici US Open 8 Settembre 2022, vediamo il programma delle semifinali maschili e femminili in programma in questi giorni a Flushing Meadows, con FREE PICK su Ons Jabeur-Caroline Garcia.

Pronostici US Open 8 Settembre 2022: semifinali tabellone maschile

Dopo l'eliminazione di Matteo Berrettini, si ferma ai quarti di finale dello US Open 2022 anche la corsa di Jannik Sinner dopo una maratona entusiasmante contro Carlos Alcaraz. Questa volta è lo spagnolo che riesce a battere l'altoatesino dopo oltre 5 ore con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-6, 5-7, 6-3.

Alcaraz ora sfiderà Frances Tiafoe che dopo aver battuto Rafael Nadal mette in gioco un altra grande prestazione, sbarazzandosi nei quarti di finale di Andrey Rublev, numero 11 del mondo, per il quale continua la maledizione: nessun set vinto in 6 quarti di finale negli Slam.

Pronostici US Open 8 Settembre 2022: semifinali tabellone femminile

Ons Jabeur è la prima tennista africana a raggiungere le semifinali di Flushing Meadows. Ora in semifinale se la vedrà con la 28enne francese Caroline Garcia, che ha eliminato ai quarti la statunitense Coco Gauff in un’ora e 39 minuti.

Nell’altra semifinale si affronteranno invece Aryna Sabalenka e la numero uno al mondo Iga Swiatek. La bielorussa ha eliminato Karolina Pliskova in due set con il risultato di 6-1, 7-6 (4). Prestazione lineare di Aryna, che limita al minimo i doppi falli, uno dei suoi limiti storici, servendo bene e dimostrando di avere una buona condizione atletica nonostante le fatiche patite nei turni precedenti. Per la Sabalenka sarà la terza semifinale di uno Slam in carriera (entrambe perse), la seconda consecutiva a New York.

Quanto alla polacca, numero 1 del mondo, rimane la favorita per la vittoria finale dopo aver eliminato anche Jessica Pegula: l’americana, ottava testa di serie del tabellone, si è arresa in due set con il punteggio di 6-3, 7-6(4). I precedenti sono in favore della Swiatek: 3-1.

Free pick e quote US Open 2022

Oggi vi diamo una FREE PICK proprio sul tabellone femminile e sulla prima semifinale in programma giovedì notte: Ons Jabeur-Caroline Garcia. Per entrambe si tratta della prima semifinale allo US Open. Le due si sono affrontate 2 volte in passato ed in entrambi i casi la Jabeur ha avuto la meglio, anche se in questa sfida è la Garcia a presentarsi più in forma e favorita dalle quote.

La tunisina ha un record negativo di 10-18 in carriera contro avversarie nella top-10 del ranking mondiale, come Garcia. La francese al contrario questa estate ha un perfetto record di 4-0 contro avversarie in top-10, con vittorie contro tenniste importanti come Iga Swiatek, Maria Sakkari, Aryana Sabalenko e Jessica Pegula. Anche oggi ci aspettiamo una bella sfida e consigliamo OVER 21.5 GAMES.

Ons Jabeur-Caroline Garcia: OVER 21.5 GAMES @1.88

Tutte le quote sullo US Open 2022

