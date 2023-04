Quote Antepost Tennis US Open 2023. L’ultimo slam dell’anno si gioca negli Stati Uniti, sui campi in cemento di Flushing Meadows. Anche qui ci sono Novak Djokovic nel maschile, e Iga Swiatek nel femminile, come grandi favoriti.

Quote Antepost Tennis US Open 2023: il calendario maschile

Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo slam in carriera proprio qui a Flushing Meadows lo scorso anno, ma in quota si accoda anche qui a Novak Djokovic che apre da favorito, col giovane spagnolo che si ritrova dietro anche a Daniil Medvedev secondo gli analisti. Più staccato ancora Rafa Nadal @9 volte la posta, la stessa quota di Nick Kyrgios.

Tra gli italiani il migliore è Jannik Sinner @11 volte la posta, con Matteo Berrettini @26 mentre Lorenzo Sonego sale in tripla cifra @101 volte la posta.

Quote Antepost Tennis US Open 2023: il tabellone femminile

Iga Swiatek favorita anche in America per difendere il titolo dello slam vinto lo scorso anno allo US Open, ancora una volta contro Ons Jeabur che però si gioca @13 per la vittoria di questa edizione. Le avversarie principali della polacca sono anche qui Sabalenka e Rybakina, ma comunque molto staccate rispetto a Swiatek.

Programma completo e diretta tv US Open 2023

Lo US Open inizia il 28 agosto e continuerà sino alla finale maschile del 10 settembre (il giorno prima si giocherà la finale femminile).

US OPEN 2023 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery Plus.

