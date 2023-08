Quote Antepost Tennis US Open 2023. Sono iniziati i match di qualificazione all’ultimo slam dell’anno, lo US Open 2023. Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti delle quote per la vittoria finale dove Djokovic torna a superare Alcaraz per la vittoria finale.

Quote Antepost Tennis US Open 2023: testa a testa Djokovic-Alcaraz

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic arrivano da una fantastica finale a Cincinnati dove questa volta a trionfare è stato il serbo che torna nuovamente in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open 2023. I due sembrano staccare tutto il resto della concorrenza e sono in molti a scommettere su un altra finale tra il giovane talento spagnolo e il mitico Nole.

I due si sono divisi la torta delle vittorie Slam negli ultimi quattro Major andati in scena, con 2 successi a testa. L’iberico si è imposto a New York l’anno scorso e a Wimbledon, battendo in Finale proprio Djokovic, mentre il nativo di Belgrado ha trionfato agli Australian Open e al Roland Garros, piegando Alcaraz in quest’ultimo caso in semifinale (vittima dei crampi).

Opportuno sottolineare che a Flushing Meadows nel 2022 e a Melbourne quest’anno prima l’uno e poi l’altro sono stati assenti: Djokovic non poté partecipare allo Slam americano per l’arcinota vicenda legata al vaccino anti-Covid; Alcaraz fu costretto a rinunciare all’appuntamento nella terra dei canguri per infortunio.

Quote Antepost Tennis US Open 2023: Medvedev, Sinner e Rune i possibili outsider

In un’ipotetica griglia di partenza, alle spalle dei due, c’è un gruppo di cui far parte anche Jannik Sinner e troviamo anche il russo Daniil Medvedev e il danese Holger Rune.

Sinner di recente si è tolto la soddisfazione di vincere il primo 1000 in carriera a Toronto. Le possibilità dell’alto atesino alle Slam dipenderanno moltissimo dal rendimento al servizio, aspetto ancora particolarmente critico. In Canada, nonostante percentuali attorno al 50% di prime in campo, Jannik è riuscito a imporsi grazie alla sua straordinaria risposta. L’anno scorso fu protagonista di un bel percorso a New York, fino alla sfida contro Alcaraz nei quarti.

Tutti questi ragionamenti, ovviamente, dipenderanno anche dal tabellone principale, il cui sorteggio è in programma giovedì alle 18.00 italiane, tenendo presente del fatto che il giocatore italiano contro Nole, Medvedev e Rune (a parte Alcaraz) non sia mai riuscito a prevalere e un incrocio negli eventuali quarti di finale con uno di questi giocatori è altamente probabile.

Ultimi vincitori e statistiche US Open.

Sembra strano ma l’ultimo non europeo a vincere lo US Open risale al 2009, e non è nemmeno un americano, ma l’argentino Juan Martin del Potro. I giocatori USA rimangono comunque quelli che hanno vinto più volte questo slam (19), seguono da lontano Australia e Spagna con 6 vittorie a testa.

Roger Federer è l’unico giocatore che è riuscito a ripetersi nel singolare maschile di questo slam dal 2000 ad oggi, visto che vinse a Flushing Meadows per 5 anni consecutivi (dal 2004 al 2008).

ULTIMI VINCITORI US OPEN (MASCHILE-FEMMINILE)

2022 Carlos Alcaraz – Iga Swiatek

2021 Danill Medvedev – Emma Raducanu

2020 Dominic Thiem – Naomi Osaka

2019 Rafael Nadal – Bianca Andreescu

2018 Novak Djokovic – Naomi Osaka

2017 Rafael Nadal – Sloane Stephens

2016 Stan Wawrinka – Angelique Kerber

2015 Novak Djokovic – Flavia Pennetta

2014 Marin Cilic – Serena Williams

2013 Rafael Nadal – Serena Williams

2012 Andy Murray – Serena Williams

2011 Novak Djokovic – Samantha Stosur

