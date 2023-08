Sorteggio tabellone US Open 2023. Andiamo a vedere la situazione del tabellone principale per l’ultimo slam della stagione di Tennis. Sinner e Berrettini finiscono nella parte di Alcaraz. Vediamo anche i movimenti di mercato, dominano Djokovic e Coco Gauff per gli scommettitori.

Sorteggio tabellone US Open 2023: maschile

Cresce l’attesa a Flushing Meadows e giovedì sono stati sorteggiati i tabelloni principali per lo US Open 2023, l’edizione più ricca di sempre al via dal 28 agosto. La finalissima del femminile è in programma il 9 settembre, mentre quella del maschile il 10.

In campo maschile sono già sicuri di prendere posto al main draw 6 azzurri (Sinner, Musetti, Berrettini, Sonego, Arnaldi e Cecchinato). Jannik Sinner, reduce dal primo trionfo in un 1000, debutterà contro il tedesco Yannick Hanfmann (avversario da non sottovalutare). L’altoatesino è stato inserito nella parte alta di tabellone, la stessa di Carlos Alcaraz (vs Koepfer) e Daniil Medvedev (vs Balazs). Sinner e Alcaraz potrebbero incrociarsi già ai quarti di finale, ma prima l’altoatesino dovrebbe prevalere in un derby del 2° turno contro Lorenzo Sonego. Nella stessa metà di tabellone anche Matteo Berrettini, che quest’anno non sarà testa di serie: il romano ha pescato Ugo Humbert al primo turno.

Attendono di scoprire il loro avversario Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che se la vedranno contro un qualificato. Matteo Arnaldi invece cercherà di superare la soglia del 1° turno in una sfida aperta contro Jason Kubler, mentre Marco Cecchinato vede Roman Safiullin. Il numero due Novak Djokovic esordirà infine contro il francese Muller: per il serbo possibile quarto contro Tsitsipas.

I PRIMI TURNI DEGLI ITALIANI

M. Arnaldi vs J. Kubler

[6] J. Sinner vs Y. Hanfmann

M. Berrettini vs [29] U. Humbert

L. Sonego vs (Q)

M. Cecchinato vs R. Safiullin

[18] L. Musetti vs (Q)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sorteggio tabellone US Open 2023: femminile

In campo femminile saranno 5 le giocatrici italiane al main draw (Cocciaretto, Giorgi, Paolini, Bronzetti e Trevisan). Sfrotunato il sorteggio delle azzurre: Elisabetta Cocciaretto, sorteggiata contro una qualificata, potrebbe incrociare la numero uno Iga Swiatek già al terzo turno. A farle compagnia nella parte alta di tabellone c’è Jasmine Paolini, che ha pescato Yelena Ostapenko. Esordi durissimi per Camila Giorgi e Lucia Bronzetti, sorteggiate rispettivamente con Jessica Pegula e Barbora Krejcikova. Completa il quadro Martina Trevisan, attesa al test Putintseva.

I PRIMI TURNI DELLE ITALIANE

L. Bronzetti vs [12] B. Krejcikova

C. Giorgi vs [3] J. Pegula

M. Trevisan vs Y. Putintseva

J. Paolini vs [20] J. Ostapenko

[29] E. Cocciaretto vs (Q)

Mercato americano: si punta su Djokovic e Gauff

Sul mercato dei maggiori operatori americani gli scommettitori stanno dando fiducia a Novak Djokovic nel maschile, preferito dal 44% delle puntate rispetto al 29% di Carlos Alcaraz. Dietro c’è il nostro Jannik Sinner, ma c’è anche una voragine visto che parliamo del 6%. L’italiano è comunque davanti a Daniil Medvedev e a Frances Tiafoe, primo americano in questa classifica.

In campo femminile invece per molti (23%) c’è la possibilità di una vittoria statunitense con Coco Gauff che riesce a staccare anche la numero 1 al mondo e favorita dalle quote antepost, Iga Swiatek (21%) e al 3° posto, più staccata Aryna Sabalenka.

Segui BETTING MANIAC sul nostro canale TELEGRAM per approfondimenti e free pick su tutti gli sport. Se vuoi di più entra nel VIP, contattaci per tutte le informazioni su come entrare gratuitamente.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.