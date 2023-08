Scommesse Antepost US Open 2023. Sono iniziati i match del tabellone principale dell’ultimo slam della stagione 2023 di tennis. Si gioca negli Stati Uniti, andiamo a vedere favoriti, possibili sorprese e giocatori da evitare per le scommesse antepost sulla vittoria finale, sia dello slam maschile che di quello femminile.

Scommesse Antepost US Open 2023: torneo maschile

Favoriti US Open 2023

Novak Djokovic @2.10

Chiaramente non possiamo che iniziare dal serbo che la settimana scorsa ha vinto a Cincinnati prendendosi la rivincita su Alcaraz che lo aveva battuto in una finale epica a Wimbledon. In questa stagione Djokovic ha già vinto il Roland Garros come slam ed è il numero 1 al mondo.

Carlos Alcaraz @2.90

Ovviamente il primo rivale di Djokovic sarà ancora una volta Carlos Alcaraz, campione in carica di questo slam (che Djokovic ha vinto 3 volte anche se non trionfa a Flushing Meadows dal 2018). Di recente lo spagnolo è uscito ai quarti a Toronto e ha perso la finale a Cincinnati, ma il suo talento in ascesa è evidente.

Jannik Sinner @13.00

Si, come terzo possibile vincitore inseriamo il nostro Sinner che dopo aver vinto il suo primo Masters 1000 a Toronto, sembra pronto anche per vincere il suo primo slam. Su questa superficie si presenta con un record personale di 18-5 nei match del 2023, e ha già battuto Alcaraz in Canada. L’altoatesino esordirà contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 54 del ranking e mai affrontato prima in carriera. Sinner si trova nella parte alta del tabellone, la stessa della testa di serie numero uno, il leader ATP Carlos Alcaraz (esordio con Koepfer) e Daniil Medvedev (debutto contro Balazs). Possibile quarto di finale Sinner vs Alcaraz, dunque, ma prima l’altoatesino potrebbe dover affrontare il derby con Lorenzo Sonego, che è atteso al debutto dal qualificato Moreno De Alboran.

Possibili sorprese US Open 2023

Tommy Paul @81.00

L’americano è arrivato al numero 14 del ranking mondiale e sarà uno degli osservati speciali per le speranze dei tifosi a stelle e strisce di veder trionfare nuovamente un americano allo US Open. Quest’anno ha già raggiunto una semifinale in uno slam e di recente ha battuto Alcaraz a Toronto, mettendolo in difficoltà anche la settimana dopo a Cincinnati.

Matteo Berrettini @101.00

Voglio inserire Berrettini tra le possibili sorprese, con quota addirittura in tripla cifra che qui ha raggiunto per due volte di fila le semifinali. Sicuramente non sta giocando molto bene in questo momento ma ha dato segnali di ripresa, e quando è in forma Matteo se la può giocare con tutti, davvero tutti. Al primo turno se la vedrà con Ugo Humbert e capiremo subito il mood dell’italiano.

Frances Tiafoe @51.00

Qui abbiamo qualche dubbio, benchè sia la quota più “bass” tra i longshoot, e infatti lo mettiamo in fondo a questa lista perché di recente Tiafoe non ha brillato, ma si tratta di uno dei giocatori principali su cui puntano gli americani per tornare a vincere l’Open di casa. La sconfitta contro Dan Evans a Washington, sotto il pubblico di casa, non fa ben sperare, come l’eliminazione al primo turno a Toronto per mano di Milos Raonic e la settimana dopo è stato battuto anche da Stan Wawrinka a Cincinnati. Lo scorso anno però ha raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali di uno Slam qui a US Open, battuto dopo una battaglia di 4 ore e mezzo dal futuro campione, Alcaraz.

Giocatori da evitare US Open 2023

Daniil Medvedev @9.50

Il russo è il terzo in lavagna, ma io lo metto tra i giocatori da evitare nonostante abbia buoni rendimenti nello slam nord americano che ha anche vinto, ma di recente non è andato benissimo con un record personale di 10-6 negli ultimi match di questo 2023, ed è stato eliminato ai quarti di Toronto da Alex De Minaur e al terzo turno a Cincinnati contro Alexander Zverev, non un buon biglietto da visita in vista dello US Open.

Holger Rune @34.00

Il talento del danese è indubbio, ma è anche vero che questo sembra un momento negativo per Rune che la settimana scorsa ha avuto dei problemi fisici e ha lasciato al secondo turno a Cincinnati. Di fatto Rune non vince un match dal 10 luglio scorso, al 4° turno di Wimbledon quando ha battuto Grigor Dimitrov. La superficie e loslam sui 5 set non lasciano molto spazio a giocatori non al 100% fisicamente. Lo escludo dai possibili vincitori.

Casper Ruud @67.00

Evitiamo anche Ruud, discorso simile a Rune, giocatore di grande talento, che al French Open ha raggiunto anche la finale, ma che ha vinto solo 1 degli ultimi 4 match giocati e su cemento non ha un grande rendimento (6-8 nelle ultime 14 partite su questa superficie).

Scommesse Antepost US Open 2023: torneo femminile

Favorite US Open 2023

Iga Swiatek @3.40

E’ sempre la Swiatek ad aprire da favorita nelle lavagne femminili dello US Open si cui è campionessa in carica dopo il successo dello scorso anno. La numero 1 al mondo ha perso in semifinale negli ultimi 2 eventi giocati, entrambi Masters 1000. Dalla sorpresa negativa dell’eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon la polacca ha vinto 11 match su 13.

Coco Gauff @8.00

In campo femminile gli USA hanno più chance con Gauff che è anche in forma. Ad inizio mese ha vinto il Citi Open; a Montreal ha acceso una grande sfida con Pegula ai quarti, persa in 3 set molto competitivi. Ha poi vinto il suo primo 1000 a Cincinnati, battendo anche Swiatek, vincendo 11 delle ultime 12 partite.

Jessica Pegula @10.00

Molto interessante la quota di Pegula, un altra americana che potrà battersi per il titolo e che di recente ha vinto il 1000 di Montreal eliminando giocatrici di livello come: Gauff, Swiatek e Ludmilla Samsonova. A Cincinnati ha pagato un pò di stanchezza quindi non ci preoccupa il rendimento recente,

Possibili Sorprese in campo femminile

Ludmilla Samsonova @34.00

Ha raggiunto al finale a Montreal dove ha pagato un pò di stanchezza perdendo contro Pegula, ha vinto 8 degli ultimi 11 match e si è riposata per essere al meglio per lo US Open. A questa quota un pensierino si può fare.

Danielle Collins @41.00

Già allo scorso US Open aveva fatto bene, fermandosi solo contro Sabalenka che era in un momento di forma ottimale (al contrario di questa edizione come vedremo), e anche in quel caso si arrese solo dopo 3 set molto combattuti. Nell’ultimo anno è già riuscita a battere Swiatek e la stessa Sabalenka. Anche qui parliamo di una quota che, rispetto al rendimento della tennista, ci lascia spazio di manovra e valore per fare un tentativo, ovviamente a stake basso.

Giocatrici da evitare US Open 2023

Aryna Sabalenka @6.00

La seconda favorita nelle lavagne delle quote antepost è Aryna Sabalenka, ma noi la bocciamo. L’abbiamo vista uscire alle semifinali di Wimbledon contro Ons Jabeur e di recente non ha superato il 2° turno a Montreal ed è stata eliminata in semifinali anche a Cincinnati da Karolina Muchova su cui era favorita. Non la consigliamo come vincente, anche perchè pure la quota non è nemmeno alta e di valore visto il momento della tennista.

Elena Rybakina @8.00

Tolgo anche la 4° nelle lavagne, la Rybakina che tra problemi fisici alla spalla e malattie negli ultimi 3 mesi ha faticato molto e raccolto poche gioie. Dopo un ottimo inzio stagionale è andata a calare e ha perso 2 delle ultime 3 partite, apparendo molto conservatrice, confermando di non essere al 100%, e se non potrà sfruttare al meglio la potenza fisica, la sua arma principale, non avrà possibilità di arrivare in fondo a questo slam.

