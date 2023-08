Per i pronostici dedicati al torneo di tennis US Open 2023, oggi i nostri tipster hanno analizzato il match che vedrà scendere in campo il giocatore australiano Jason Kluber-, opposto al nostro Matteo Arnaldi. Pronostici US Open 2023: Jason Kluber-Matteo Arnaldi di oggi 29 agosto 2023, scopri lo stato di forma dei due tennis, le quote offerte dai bookmaker e il pronostico dei nostri analisti.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro US Open 2023

Jason Kubler, dopo un inizio di stagione giocato in maniera eccelsa, sta faticando un po’ a ritrovare il suo ritmo e un buon stato di forma.

Dall’altra parte del campo troviamo un Matteo Arnaldi, che oramai ha preso consapevolezza di poter fare molto bene anche in questi tornei.I due giocatori non si sono mai affrontati e lo faranno oggi per la prima volta.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis degli US Open 2023, vedono favorita la vittoria di Matteo Arnaldi, offerta a quota 1.78 su Starcasinò e a quota 1.8o su Sisal, mentre il successo di Jason Kubler è pagato 2 volte la posta giocata.

Pronostici US Open 2023: Jason Kluber-Matteo Arnaldi di oggi 29 agosto 2023

La differenza tra questi giocatori non è molta, sicuramente assisteremo a un match equilibrato che probabilmente vedrà 4 o più set.

Matteo Arnaldi, se vorrà avere delle chance dovrà giocare in modo aggressivo senza entrare nella trappola dell’australiano.

Pronostico Tennis di oggi 29 agosto 2023: Decidiamo dunque di prenderci la vittoria del tennista italiano, che l’abbiamo visto molto bene nell’ultimo periodo. La quota migliore la troviamo circa a quota 1.80 su Sisal

