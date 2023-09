Per i pronostici dedicati al torneo di tennis US Open 2023, oggi i nostri tipster hanno analizzato il match che vedrà scendere in campo il giocatore francese Adrian Mannarino, opposto al tennista americano Frances Tiafoe. Pronostici US Open 2023: Adrian Mannarino-Frances Tiafoe di oggi 1 settembre 2023, scopri lo stato di forma dei due tennis, le quote offerte dai bookmaker e il pronostico dei nostri analisti.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro US Open 2023

Adrian Mannarino, arriva a questa partita con uno score nettamente positivo per i suoi soliti risultati. Infatti il tennista francese è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite.

Dall’altra parte della rete troviamo il giocatore americano Frances Tiafoe, ex semifinalista degli US Open e anche lui arriva a questa partita senza aver mai perso un set nei primi due turni. I due giocatori si sono affrontati solamente due volte e il risultato è in parità sull’1-1.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis degli US Open 2023, vedono favorita la vittoria di Frances Tiafoe, offerta a quota 1.30 su Starcasinò e a quota 1.35 su Sisal, mentre il successo di Adrian Mannarino è pagato a quota 3.75.

Pronostici US Open 2023: Adrian Mannarino-Frances Tiafoe

La differenza tra questi giocatori è molta, Frances Tiafoe negli ultimi 2 anni ha alzato veramente l’asticella, questo lo dimostra la semifinale dell’anno scorso proprio qui a New York.

Adrian Mannarino invece dall’altra parte, ha molta esperienza su questa superficie. Tiafoe dovrà essere bravo a non perdere campo e a rimanere aggressivo per tutta la durata della partita.

Pronostico Tennis US Open 2023: decidiamo dunque di prenderci la vittoria di Tiafoe per 3-0 o 3-1 a quota 1.70 su Bullibet e Netbet

