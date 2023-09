Pronostico Draper-Rublev 4 settembre 2023. La settimana di Tennis inizia con gli ottavi di finale dello US Open 2023 e prendiamo in analisi la sfida tra Jack Draper ed Andrey Rublev come free pick del lunedì.

Pronostico Draper-Rublev 4 settembre 2023: lo stato di forma dei tennisti

Oggi andranno in scena gli ottavi di finale del tabellone principale di US OPEN dove si affronteranno Jack Draper contro Andrey Rublev.

L’ultimo slam di stagione sta arrivando nelle fasi finali. Draper dopo i problemi di inizio stagione, è arrivato qui a New York con uno scorce di 6 vittorie nelle ultime 8 partite.

Rublev dopo un inizio di tournée americana non perfetta, qui a US open è tornato a giocare il suo miglior tennis. I due giocatori si sono affrontati 2 volte e conduce Rublev 2-0.

Pronostico Draper-Rublev 4 settembre 2023: le migliori quote

Le quote vedono favorito Rublev a quota @1.36 mentre troviamo Draper a quota @3.10. Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis.

Scommesse su Jack Draper-Andrey Rublev, US Open 2023

La differenza tra questi giocatori non è molta, Draper è sicuramente il giocatore più talentuoso dei due, ma al momento Rublev ha più esperienza in questi tornei.

Jack se vorrà avere delle chance, dovrà essere bravo a non dare la possibilità al russo di spingere da fondo campo per evitare di fare il tergicristallo. Decidiamo dunque di prenderci la vittoria di almeno 2 set di Draper che troviamo circa @1.80.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.