Pronostico Taylor Fritz-Novak Djokovic. Oggi andranno in scena i quarti di finale del tabellone principale di US OPEN dove si affronteranno Taylor Fritz contro Novak Djokovic.

Pronostico Taylor Fritz-Novak Djokovic: lo stato di forma dei tennisti

L’ultimo slam di stagione sta arrivando agli sgoccioli. Novak Djokovic dopo il torneo a Cincinnati, ha ritrovato tutte le buone sensazioni perse a Wimbledon.

Dall’altra parte troviamo un Taylor Fritz che è in un momento di forma spaventoso: l’americano non ha ancora concesso un set qui a New York. I due giocatori si sono affrontati 7 volte e al momento il serbo conduce 7-0.

Pronostico Taylor Fritz-Novak Djokovic: le migliori quote

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Scommesse su Taylor Fritz-Novak Djokovic, quarti di finale US Open

Fritz in questi anni sta dimostrando veramente di essere salito di livello e di poter dare fastidio a tutti i giocatori del tour. Dall’altra parte però oggi sarà una partita molto complicata.

Djokovic è ancora nettamente superiore su questa superficie, e oggi con qualche fatica dovrebbe comunque portare a casa il match senza problemi. Ci aspettiamo comunque una partita abbastanza combattuta, dove decidiamo di prenderci la vittoria di un set di Fritz a quota @1.80.

