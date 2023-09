Domani 8 settembre 2023, andranno in scena i quarti di finale del tabellone principale degli US Open 2023 dove si affronteranno il tennista russo, Danil Medvedev opposto al campione spagnolo, Carlos Alcaraz. Pronostico Daniil Medvedev-Carlos Alcaraz: semifinale di finale Tennis US Open 2023, scopri il nostro pronostico gratuito, lo stato di forma dei due tennisti e le quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano i due tennisti a questa semifinale?

Danil Medvedev, dopo una grandissima partita contro Andrey Rublev, si appresta ad affrontare la sua bestia nera, proprio in semifinale qui agli US Open di tennis 2023.

Carlos Alcaraz, è arrivato fino a questo match di semifinale dopo un percorso netto, dove il tennista spagnolo non ha perso più di 2 set in uno stesso match. I due giocatori si sono affrontati 3 volte in carriera e conduce Alcaraz per 2-1.

Le quote offerte dalle case di scommesse

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis agli US Open 2023, vedono favorita la vittoria di Carlos Alcaraz, offerta a quota 1.30 su Netbet e a quota 1.32 su Sisal, mentre il successo di Daniil Medvedev è pagato a quota 3.75.

Pronostico Daniil Medvedev-Carlos Alcaraz: semifinale di finale Tennis US Open 2023

Daniil Medvedev, ultimamente ha faticato molto contro Carlos Alcaraz, nei due ultimi scontri non è riuscito nemmeno a strappare un set allo spagnolo.

Il gioco del russo da poco fastidio allo spagnolo, questo è evidente. Ma attenzione che Medvedev, su questi campi, ha vinto il suo primo slam e sicuramente non regalerà il match in modo semplice.

Pronostico Gratuito: dopo una attenta analisi della partita, decidiamo anche qui di prenderci un over game 35.5 che troviamo all’incirca a quota 1.70

