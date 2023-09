Pronostico Novak Djokovic-Daniil Medvedev, la finale maschile dello US Open 2023, ultimo slam della stagione di tennis. Tutti si aspettavano Noe contro Alcaraz, e invece Medvedev ha sorpreso arrivando all’atto finale. Nel femminile finale tra Coco Gauff-Aryna Sabalenka.

Pronostico Novak Djokovic-Daniil Medvedev: lo stato di forma dei tennisti

Tutto pronto per la Finale degli US Open 2023 di tennis in programma domenica 10 settembre, alle ore 22.00 italiane tra Novak Djokovic-Daniil Medvedev, e già c’è una prima sorpresa visto che tutti si attendevano una finale tra il serbo ed Alcaraz, e invece lo spagnolo è stato eliminato in semifinale dal russo (n.3 del mondo) che si è preso la sua rivincita nei confronti di Alcaraz (n.1 ATP), detentore del titolo a New York, che lo aveva battuto negli ultimi due scontri diretti nella Finale di Indian Wells e nella semifinale di Wimbledon.

Con una prestazione sensazionale, il moscovita si è imposto in 3 ore e 22 minuti di gioco sul punteggio di 7-6 (3) 6-1 3-6 6-3. Una partita in cui sicuramente si è assistita a una delle miglior versioni di sempre di Daniil. Per Medvedev, dunque, è il terzo atto conclusivo in carriera a Flushing Meadows, dove ritroverà appunto Djokovic, vincitore nell’altra semifinale contro l’americano Ben Shelton, andando a replicare la Finale di due anni fa, quando anche in quella circostanza il russo guastò la festa a Nole, in corsa per il Grande Slam. Prosegue la “maledizione” del vincitore precedente nella Grande Mela, dal momento che l’ultimo ad aggiudicarsi per due volte consecutive (2007-2008) il Major americano fu Roger Federer.

Leggendo le statistiche, sono da sottolineare i 9 ace (10 doppi falli) di Medvedev, che spesso ha giocato al limite con il fondamentale, ottenendo l’82% dei punti con la prima di servizio e il 50% con la seconda. Un rendimento decisamente alto, suggellato dai 38 vincenti (32 gratuiti), rispetto ai 45 winners (38 errori non forzati) di Alcaraz.

Djokovic ha dominato la scena nella prima semifinale contro l’americano Ben Shelton. Troppo acerbo lo statunitense al cospetto della solidità del campione nativo di Belgrado. Anche quest’anno niente vittoria americana allo US Open, ma tra Serbia (arrivata in finale a sorpresa anche nel basket, altra delusione americana) e Russia. Djokovic è avanti 9-5 nei precedenti contro Medvedev, ma come detto ha perso la finale 2021 dello US Open per 0-3 e ha perso anche l’ultimo confronto del marzo 2023 a Dubai, con Medvedev che vinse per 2 set a 0. Siamo proprio sicuri che la finale sia già scritta come dicono le quote?

Pronostico Novak Djokovic-Daniil Medvedev: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria di questo match di Tennis.

Finale femminile tra Coco Gauff-Aryna Sabalenka

Sabato sera, come sempre, prima si gioca la finale femminile che quest’anno vedrà di fronte Coco Gauff-Aryna Sabalenka. Nel nostro articolo antepost avevamo appoggiato Coco (potrebbe essere la prima volta di un’americana a Flushing Meadows dal 2017), bocciando invece la Sabalenka che invece è arrivata alla finale (potrebbe essere la prima volta di una bielorussa dopo i tre tentativi falliti da Victoria Azarenka tra 2012 e 2020).

Sono cinque i precedenti tra le due giocatrici: spesso si è trattato di lotte di spessore, con arrivi molto tirati al terzo set, ma l’ultimo capitolo, quello dei quarti di finale a Indian Wells, si è chiuso per 6-4 6-0 a favore di Sabalenka. Il risultato più netto della loro storia personale, che pure dice 3-2 Gauff.

In quota i bookmakers puntano leggermente sulla bielorussa data @1.83 per la vittoria mentre la Gauff si gioca intorno alla pari @2.00. Potremmo vedere una finale tirata e da Over. La linea 21.5 games si gioca @1.68. Per la vittoria finale preferiamo Sabalenka.

