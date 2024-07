Anteprima Darderi-Musetti. Dopo Singer contro Berrettini, a Londra è in arrivo un altro derby azzurro al secondo turno di Wimbledon 2024, lo slam di Tennis sull’erba inglese, dopo giovedì si affrontano gli italiani Luciano Darderi-Lorenzo Musetti.

Anteprima Darderi-Musetti: un altro derby azzurro a Wimbledon

Non solo Sinner-Berrettini, c’è un altro derby tutto azzurro al secondo turno nell’altra metà del tabellone maschile di Wimbledon. L’altra testa di serie italiana del torneo Lorenzo Musetti (numero 25 del seeding) incrocia infatti l’italo-argentino Luciano Darderi, attualmente 37° nella classifica ATP.

Si tratta del primo scontro diretto tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti nei tornei dell’ATP Tour. Tuttavia tra i due c’è un precedente di quest’anno risalente al Challenger di Torino, nel quale Musetti si è imposto in semifinale in due set.

Il match tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, valido per il secondo turno di Wimbledon, si giocherà giovedì 4 luglio. Non è ancora stato reso noto l’orario e il campo di gioco. L’incontro del secondo turno tra Luciano Darderi contro Lorenzo Musetti sarà visibile in TV su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204), ma anche in live-streaming su NOW.

IL PERCORSO A WIMBLEDON

1° turno: Darderi b. Choinski 7-5 4-6 2-6 7-5 6-2

1° turno: Musetti b. Lestienne 4-6 7-6 (4) 6-2 6-2

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Anteprima Darderi-Musetti: le quote

Vediamo le principali quote di questo match di tennis. Musetti dopo aver superato in rimonta Constant Lestienne, parte avanti nelle quote, offerto @1,34, mentre l’italo-argentino vede l’approdo al terzo turno @3,20.

Musetti in pole anche per la conquista del primo set @1,52 contro il suo avversario @2,50. Per quanto riguarda il set betting, lo 0-3 in favore di Musetti comanda le quote @2,80, mentre un’affermazione in quattro parziali vale @3,55 la posta. Infine, una vittoria al quinto e decisivo set si gioca @5,20. Proposto in quota @8, invece, il 3-2 in favore di Darderi.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB