Scommesse Online: la gestione del bankroll (stake 1-10)

Tra le nozioni base che uno scommettitore deve subito apprendere ci sono la gestione degli stake, ovvero degli importi sulle giocate, per avere sotto controllo il proprio budget da gestire oculatamente. Tutto questo è gestione del Bankroll, e se non sapete di cosa si tratta state rischiando di perdere i vostri soldi.

Iniziamo col dire che ci sono diverse interpretazioni di gestione del Bankroll, in questo articolo andiamo a vedere una gestione per un tipster che gioca modulando le puntate su una scala (stake) da 1 a 10, e nel dettaglio questa gestione è proposta dal Tipster Morfeo di Betting Maniac.

Le regole base per la gestione del Bankroll

Immaginando di avere un bankroll iniziale di 500$, dovete dividere questi 500$ in 50 porzioni da 10$ ciascuno e dividere a sua volta questi 10$ in 10 unità cadauno.

Ne viene fuori che il vostro stake 1/10 o unità 1 corrisponde a 1$, quindi immaginando di scommette su un match uno stake di 5/10 ovvero 5 unità, in base a quella che è la vostra aspettativa che l’evento si manifesti, state semplicemente facendo confluire su quel pronostico 5$ ovvero l’1% del vostro bankroll totale! Semplice no?

Ma a cosa serve questa gestione così oculata del denaro?

Serve a proteggervi dai periodi di downswing, ovvero quei periodi in cui a causa della varianza20 di breve periodo inanellata, pur giocando nel modo giusto, perderete una serie considerevole continua delle vostre previsioni.

Gestire il budget, ma anche il TILT

La gestione del Bankroll oculata e un approccio da investimento ad altro rischio, vi permettono inoltre di contrastare almeno in parte il problema legato alla gestione del tilt, ovvero quando per un qualsiasi motivo (che può anche esulare dal risultato di una precedente bet) siete portati a compiere una serie di azioni in modo totalmente scellerato e sconsiderato.

Deve esser chiaro da subito: senza una sana gestione del tilt non si va da nessuna parte altrimenti correte il rischio di bruciare i guadagni di mesi in pochi istanti. Un bravo giocatore deve essere freddo, distaccato, e deve essere in grado di prendere sempre la miglior decisione priva di ogni condizionamento.

Chiaramente quando le cose andranno bene (come si spera accada) e ingigantirete il vostro deposito, allora potrete pensare di salire di livello aumentando progressivamente il quantitativo di $ che scommetterete per ogni evento. Ad esempio, passando da 500 a 600$, il vostro stake 5 non sarà più pari a 5$ ma a 6$, in quanto 600/50=12 (lo stake 10) e la metà di 12 è 6 (stake 5).