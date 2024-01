Win Rate, Yeld, e ROI, gli indicatori principali per il vostro Bankroll Management

Dopo aver parlato di gestione del Bankroll andiamo ad approfondire il discorso sul Bankroll Management andando a spiegare il significato e l’importanza di tre indicatori base: Win Rate, Yield e Roi

Win Rate

Win Rate esprime la percentuale dei pronostici favorevoli sull’ammontare dei pronostici giocati. Avere in combo una WR (Win Rate) inferiore al 50% con una avg odds (Average Odds) sotto la pari significa perdere tutto il vostro capitale in modo molto veloce.

Questo indicatore non esprime una verità assoluta perché appunto potrebbe capitare che un tipster abbia il 90% a quota media @1.02, il che sarebbe un disastro.

Yeld

Yield è il risultato del profitto maturato rapportato al prodotto tra il numero delle giocate e il loro stake medio. È un indicatore davvero molto utile per guardare alle performance di un buon tipster.

Il consiglio che do io è quello di prendere in considerazione sempre dei professionisti che si assestano su uno Yield almeno superiore al 4%. Se superiore al 6% (o meglio ancora al 9%) potrebbe iniziare ad essere qualcosa di davvero interessante.

Roi

Roi rappresenta il risultato del rapporto tra il profitto e il bankroll iniziale e non dunque tra il profitto e le unità scommesse26. Anche questo non è un dato molto attendibile poiché è molto suscettibile dell’importo scelto per il bankroll iniziale.

Un valore che può essere grande se si sceglie di essere più aggressivi e quindi di adottare un bankroll più contenuto con una struttura ad esempio 40x.

