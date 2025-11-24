Colpo di scena al Gran Premio Las Vegas 2025 di Formula 1, doppio ritiro McLaren, vittoria di Max Verstappen che ora riapre davvero il mondiale di F1. In Italia continua la depressione Ferrari, ma almeno possiamo consolarci con un Kimi Antonelli ancora a podio, e sempre più convincente dopo una gara pazzesca in cui partiva dal fondo e ha gestito alla grande. Risultati GP Las Vegas 2025.

Risultati GP Las Vegas 2025: disastro McLaren, Max ci crede

Sembra un copione di un film triller il finale di questa stagione 2025 di Formula 1 che dopo il Gran Premio di Las Vegas ha praticamente riaperto il mondiale piloti con la clamorosa doppia eliminazione delle McLaren e un altra impressionante prestazione di Max Verstappen, che avrebbe vinto a prescindere con Red Bull, ma lo stop ai papaya gli fa recuperare molti più punti visto che Lando Norris aveva chiuso al 2° posto, gestendo la gara, ed Oscar Piastri 4°, ancora in difficoltà rispetto al compagno inglese. Tutto annullato perchè poche ore dopo la fine della gara dalla Strip arriva la notizia del doppio out McLaren per problemi visto un usura eccessiva del pattino del fondo piatto, una cosa che in questa stagione era già successa alla Ferrari se ricordate. Le basse temperature e l’aria densa della notte di Las Vegas hanno probabilmente generato più carico aerodinamico del previsto, schiacciando le vetture verso l’asfalto nei lunghi rettilinei della Strip. Doveva essere la gara più difficile per McLaren, ma nessuno si aspettava un disastro del genere.

Verstappen ha fatto un altra magia, ma questo weekend dobbiamo segnalare anche il rookie azzurro, Kimi Antonelli, ancora a podio dopo il Brasile, e autore di una prova davvero impressionante. Il weekend del rookie italiano era iniziato nel modo peggiore possibile: un errore in qualifica lo aveva relegato al 17° posto in griglia, una posizione che a Las Vegas solitamente condanna all’anonimato nel traffico. Eppure, la gara di domenica ha mostrato perché la Mercedes ha puntato tutto su di lui per il dopo-Hamilton (ma anche su un sempre più costante George Russell). La strategia del muretto Mercedes è stata audace e, col senno di poi, geniale. Antonelli è partito con le gomme Soft per massimizzare lo scatto al via, guadagnando subito posizioni nel caos del primo giro. Il colpo di genio è stato richiamarlo ai box quasi immediatamente, al secondo giro, per montare le gomme dure e tentare di arrivare fino in fondo. Si trattava di percorrere 48 giri con lo stesso set di pneumatici, un’impresa titanica su un asfalto che tende a distruggere le gomme per abrasione. Antonelli non solo ha fatto durare le gomme, ma ha mantenuto un passo gara che a tratti era superiore a quello dei leader.

Ancora male le Ferrari che hanno perso anche quella che era considerata l’ultima occasione di vincere nel 2025, un anno orribile dove sono tutti colpevoli, ad iniziare dai piloti ripresi anche dal presidente Elkan, ma il vero problema è stata la costruzione di una macchina nata male, di errori di gestione (anche a Las Vegas dal muretto della Rossa hanno lavorato male) e di un team che non pare tale, con un team principal (Vasseur) che sembra distaccato dalla realtà a volte. Un vero disastro, speriamo che la rivoluzione del 2026 aiuti a Maranello, ma è sono ormai troppe stagioni che si pensa all’anno dopo. Charles Leclerc prova a dare il massimo, ma ne ricava un 4° posto mentre Lewis Hamilton recupera dal fondo al 8° posto finale, ma non riuscire a superare Nico Hulkenberg con Sauber per tutta la gara è un vero disagio. A livello scommesse noi incassiamo subito l’Under 18.5 Classificati visto che Stroll e Bortoleto escono di scena praticamente subito.

Ordine di arrivo gran premio di Las Vegas 2025

Max Verstappen (Red Bull Racing) – Tempo: 1:21:08.429 – Punti: 25 George Russell (Mercedes) – Distacco: +23.546s – Punti: 18 Kimi Antonelli (Mercedes) – Distacco: +30.488s – Punti: 15 Charles Leclerc (Ferrari) – Distacco: +30.678s – Punti: 12 Carlos Sainz (Williams) – Distacco: +34.924s – Punti: 10 Isack Hadjar (Racing Bulls) – Distacco: +45.257s – Punti: 8 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – Distacco: +51.134s – Punti: 6 Lewis Hamilton (Ferrari) – Distacco: +59.369s – Punti: 4 Esteban Ocon (Haas F1 Team) – Distacco: +60.635s – Punti: 2 Oliver Bearman (Haas F1 Team) – Distacco: +70.549s – Punti: 1 Fernando Alonso (Aston Martin) – Distacco: +85.308s Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – Distacco: +86.974s Pierre Gasly (Alpine) – Distacco: +91.702s Liam Lawson (Racing Bulls) – Distacco: +1 giro Franco Colapinto (Alpine) – Distacco: +1 giro Lando Norris (McLaren) – Squalificato (DSQ) Oscar Piastri (McLaren) – Squalificato (DSQ) Alex Albon (Williams) – Ritirato (DNF) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – Ritirato (DNF) Lance Stroll (Aston Martin) – Ritirato (DNF)

Classifiche Formula 1 2025

Classifica piloti 2025

Lando Norris (McLaren) – 390 punti Oscar Piastri (McLaren) – 366 punti Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 punti George Russell (Mercedes) – 294 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 226 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 137 punti Alexander Albon (Williams) – 73 punti Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 punti Carlos Sainz (Williams) – 48 punti Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 41 punti Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 punti Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 punti Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 32 punti Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 punti Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti Jack Doohan (Alpine) – 0 punti

Classifica costruttori 2025

McLaren – 756 punti Mercedes – 431 punti Red Bull Racing – 391 punti Ferrari – 378 punti Williams – 121 punti Racing Bulls – 90 punti Haas F1 Team – 73 punti Aston Martin – 72 punti Kick Sauber – 68 punti Alpine – 22 punti

Quote Antepost e prossimo GP

Non c’è un attimo di tregua per la F1 che torna in pista la prossima settimana, il 30 novembre, con il penultimo Gran Premio, il GP Qatar da Losail dove ci saranno più punti in palio con l’ultima sprint dell’anno. Torna favorito Max Verstappen @2.25 chiamato a vincere, mentre Lando Norris @2.75 può permettersi di gestire. Staccato Oscar Piastri @7 poi si passa in doppia cifra con George Russell @13 che si lascia alle spalle Charles Leclerc e Kimi Antonelli appaiati @17 mentre con Lewis Hamilton si sale @34 volte la posta. Noi vi diamo appuntamento a giovedì con le analisi e le free pick di Formula 1, visto che arriviamo da due belle casse tra Brasile e Nevada.

Per le quote antepost Lando Norris @1.28 rimane il grande favorito, ma Max Verstappen @3.75 non molla e stacca Oscar Piastri @17. Incredibile il crollo dell’australiano che aveva dominato la prima parte di stagione, ma dopo l’Olanda non ha più performato ed è crollato in una spirale negativa che ha fatto pensare che la McLaren avesse deliberatamente aiutato Norris, in quanto pilota inglese, invece di Piastri che dopo Zandvoort si giocava appena @1.25 per la vittoria del titolo piloti su Lando @3.75 mentre Verstappen si giocava addirittura @101 volte la posta dopo il suo GP di casa, ma che valga da lezione, mai dare per sconfitto l’olandese, anche quando la situazione sembra disperata.

In Nevada ennesima catastrofe Ferrari e almeno a livello betting noi godiamo con la Mercedes che abbiamo giocato al 2° posto del campionato costruttori, una quota che ora si gioca @1.14, una possibilità quasi scontata, con la Red Bull @8 prima avversaria che si mette perfino alle spalle la Ferrari ora @11, nonostante i bibitari corrano praticamente con un solo pilota, ma che pilota!

