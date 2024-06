Pronostici MLB Week 12. Entriamo nel terzo mese della regular season di Major League Baseball e le forze in campo iniziano a delinearsi. Si avvicina anche l’inizio del nostro esclusivo Metodo MGS F5 sulle scommesse nei primi 5 inning, al via da questo venerdì!

Pronostici MLB Week 12: Phillies i migliori, White Sox ridicoli

Iniziamo dall’American League con AL East, la division più interessante dove continua il testa a testa tra NY Yankees e Baltimore Orioles. Domenica i Bronx Bombers hanno evitato uno sweep perdente interno, vincendo lo spettacolare Sunday Night contro i Dodgers, anche se Juan Soto non è rientrato (ma ci hanno pensato Judge e soci per quello che rimane il 7° attacco per runs segnate, 1° in OPS e 2° in homeruns). La rotazione dei Bronx Bombers sta facendo la differenza: 1° per ERA (2.91), 2° in WHIP (1.12) e 8° anche in strikeout. Gli Orioles non mollano e arrivano dallo sweep di 3 vittorie a Tropicana Field dove l’attacco di Baltimore ha segnato 20 runs. Del resto gli Orioles iniziano questa settimana col miglior attacco di tutta la lega in runs ed homeruns, 3° anche nelle statistiche di OPS, e la rotazione non è da meno (3° in ERA e 5° in WHIP). Insomma, come titolavamo anche la settimana scorsa, qui continua questo avvincente testa a testa che al momento vede NYY avanti di +2.5 partite, mentre tutti gli altri (Boston, Toronto e Tampa) non sembrano poter tenere il passo.

In AL Central i Cleveland Guardians mantengono il primato con 4 partite di vantaggio sui Kansas City Royals, col 3° attacco per runs segnate (5.08) nonostante siano solo 16° come media battuta (.240) mentre la rotazione di Cleveland rimane solida (6° in ERA). KC segue col 4° attacco per runs segnate (7° in media battuta) e pure i pitcher stanno lavorando bene e sopra le attese (8° in ERA al momento), con i Royals che si propongono come avversario principale di Cleveland, al posto dei Minnesota Twins che per molti dovevano ricoprire quel ruolo, ma che continuano a vivere di alti e bassi, alternando momenti estremamente positivi a momenti pessimi (2-6 nelle ultime 8). I Twins pagano il 16° attacco in runs segnate e 24° in media battuta, ma anche una rotazione solo 22° in ERA. Perdono terreno i Detroit Tigers che non convincono, nonostante il favorito al AL Cy Young, Tarik Skubal, ma il problema è un attacco solo 19° in runs, 23° in OPS e 25° in media battuta. Fanno un campionato a parte i Chicago White Sox che con un misero 25.8% di win rating sono i peggiori di tutta la lega come record, ma anche i peggiori in attacco (30° in runs, media battuta ed OPS, 25° in homeruns) e tra i peggiori anche con i lanciatori (29° in ERA e WHIP).

La AL West rimane la division meno competitiva, con la squadra al comando, i Seattle Mariners, che al momento ha il peggior record tra le prime in division (55.2% di win), ma rimane in vetta aiutata dal pessimo rendimento dei Texas Rangers staccati 5 partite mentre si riduce il distacco degli Houston Astros (-6.5) che provano a risalire dopo un avvio stagionale da incubo, con un attacco 9° in runs, 2° in media battuta a 4° in OPS, ma i lanciatori stanno deludendo (21° in ERA e 23° in WHIP) anche se di recente uno come Framber Valdez ha zittito le critiche con un complete game questa settimana. Tornando ai leader, i Mariners, la squadra di Seattle si affida ai lanciatori, 7° in ERA e 1° in WHIP, con la rotazione che sta tenendo in piedi una squadra che sta lavorando malissimo in attacco: 27° in runs, 28° in media e 24° in OPS.

Passiamo in National League e in particolare in NL East dove i Philadelphia Phillies si confermano i migliori non solo in division, ma in tutta la lega con un rendimento altissimo di quasi il 70% di partite vinte, e un vantaggio di +9 sugli Atlanta Braves che arrancano e che nel weekend hanno perso 3 partite nella capitale, con i Washington Nationals che salgono al 3° posto. Philadelphia al momento sembra superiore con 7 vittorie nelle ultime 9 partite, e parliamo di una squadra dominante sia in attacco (2° miglior lineup per runs segnate) che in difesa (2° miglior rotazione in ERA).

Buon margine anche per gli LA Dodgers avanti +8 partite sui San Diego Padres in NL West. LAD si affida all’attacco che è un pò calato, ma rimane 6° per runs segnate (2° in OPS) ma anche la rotazione sta facendo molto bene (4° sia in ERA che in WHIP), nonostante le assenze. I Padres pagano invece una rotazione 15° in ERA e un attacco 10° in runs segnate, nonostante sia quello che batte meglio in tutta la lega (.262 di media battuta). SD ha vinto solo 2 delle ultime 8 partite e ora deve guardarsi alle spalle dai San Francisco Giants che li hanno quasi raggiunti (nonostante una pessima rotazione al 25° posto in ERA ma anche un attacco modesto, al 18° posto con 4.29 runs segnate di media); e anche gli Arizona Diamondbacks rimangono vicini, nonostante siano la brutta copia dello scorso anno, specialmente in difesa (27° in ERA e in WHIP per i propri pitcher).

Chiudiamo in NL Central dove mantengono il comando i Milwaukee Brewers che grazie ad un attacco incisivo staccano tutti anche se la lotta per il secondo posto vede le altre 4 franchigie appaiate in mezza partita. I Cincinnati Reds hanno dato segnali di ripresa con 7 vittorie prima dello stop di domenica contro i Chicago Cubs, proprio la squadra che hanno raggiunto con un record di 32-34, e sono a +6.5 partite di ritardo dal vertice anche i St.Louis Cardinals. Poco più attardati i Pittsburgh Pirates che però stanno dando segnali di rirpesa, specialmente in difesa, con la 14° rotazione in ERA e il fenomenale rookie Paul Skenes che sta aiutando la crescita di questa squadra assieme a molti altri elementi giovani e di qualità.

Pronostici MLB Week 12: Betting Trends

Nuovo avvicendamento tra le due migliori squadre come rendimento nelle scommesse, con i NY Yankees che tornano a superare i Cleveland Guardians. I Bronx Bombers stanno facendo guadagnare +16.38 unità agli scommettitori, ma i Guardians rimangono vicini (+15.83) mentre a completare il podio troviamo i sorprendenti Washington Nationals (+10.78), davanti ad un altra franchigia di AL Central che domina questa statistica di rendimento: i Kansas City Royals (+10.32).

Viceversa i Chicago White Sox sono sempre nettamente i peggiori su cui puntare con -23.57 unità bruciate da inizio anno, quasi 10 in più rispetto ai Miami Marlins (-15.68) che seguono al 2° posto in questa scomoda classifica dove poi troviamo in fila quattro grandi delusioni di questa prima parte di stagione: Houston, Atlanta, NY Mets e Texas.

Tra i singoli pitcher il migliore come rendimento nelle scommesse rimane Trevor Williams che non ha giocato questa settimana, ma allunga su Tanner Bibbe che invece ha perso con Cleveland. Chi continua a vincere, arrivando ad un record personale di 12-1, è Ranger Suarez con i Philadelphia Phillies, poi sale Luis Gil che la settimana scorsa ci ha mandato in cassa contro Minnesota, e domenica ha sofferto contro LAD, ma è riuscito a portare a casa un altra vittoria per gli Yankees, portando il proprio team record a 11-2.

Andiamo a vedere anche i pitcher peggiori nelle scommesse e Trevor Rogers si conferma in fondo alla lista, con un record personale di 1-12 con Miami, che Bale un -10.56 unità nelle scommesse, seguito da Andrew Heaney (2-10 con Texas e -8.43u) e da Kutter Crawford (3-10 con Boston per -7.37u).

Ryan Feltner sempre più pitcher da Over (O/U 11-1) dopo che rispetto al report della scorsa settimana ha segnato altre 2 partite ad alto punteggio nelle ultime partenze con Colorado. Da Over anche Kevin Gausmann e Tarik Skubal che lo seguono con O/U 10-3. Se cercate solidi pitcher da Under quelli sono Reynaldo Lopez (O/U 2-9 con Atlanta), Logan Gilbert (O/U 3-10 con Seattle) e Jose Berrios (O/U 3-10 con Toronto).

Come vedete Rangers Suarez è sia il pitcher con più vittorie personale (10, una in più dell’interessante Seth Lugo) che il lanciatore con ERA migliore. Questa settimana vediamo qualche statistica in più sui lanciatori, mettendo in evidenza i migliori sugli strikeout, con Tyler Glasnow che guarda tutti dall’alto con già 116K, staccando il sorprendente Garrett Crochet, uno dei pochi a salvarsi nel disastro dei White Sox, poi a completare il podio c’è Cole Ragans, a conferma dell’interessante rotazione di KC.

I Royals si godono anche un Bobby Witt Jr. da .320 di media battuta (solo Jurickson Profar dei Padres fa meglio), un rendimento migliore anche rispetto a Juan Soto. Negli Homeruns domina sempre Aaron Judge già arrivato a 24 fuori campo, 4 in più del giovane talento degli Orioles, Gunnar Henderson. Sia Witt Jr che Gunnarson sono protagonisti rispettivamente al 1° e 2° posto come runs segnate, e in 3° posizione anche qui troviamo Judge, insomma, i nomi in attacco sono sempre quelli, con Jose Ramirez che si mette in mostra come migliore in RBI (davanti al solito Judge). Ecco i migliori battitori nelle statistiche di attacco.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne antepost per la vittoria finale delle World Series 2024 di MLB con i Phillies che hanno quasi colmato il gap con i Dodgers, scavalcando anche gli Yankees che ora troviamo al 3° posto. Più indietro gli Orioles e i Braves, con Atlanta che nonostante i problemi resiste come ultime squadra in singola cifra @9.50 volte la posta, visto che poi si sale con Cleveland @14 di quota.

A seguire vediamo anche le quote per le vittorie divisionali e i principali premi individuali, con il tanto citato Aaron Judge che si prende giustamente il comando delle quote antepost per MVP di AL, davanti a Bobby Witt e a Gunnar Henderson, mentre scende dal 1° al 4° posto Juan Soto. In NL invece Mookie Betts fa il vuoto davanti a Bryce Harper, e al compagno a LAD, Shohei Ohtani.

Questo weekend inizia il metodo MGS F5 (Primi 5 Inning)

Torna il metodo MGS F5 esclusivo di Baseball Americano. Di cosa si tratta? Si tratta di una modellistica che in questi mesi si è occupata di incamerare una grande mole di dati riguardanti i rendimenti nei primi 5 inning degli attacchi e dei vari pitcher. In questo modo il programma ci darà una stima delle runs che dovremmo vedere nei primi 5 inning, permettendoci di giocare per valore sugli Over/Under quando troviamo una linea “sbagliata”, ovvero con un dato chiamato “delta” che si discosta dalla linea proposta dai bookmakers. Un vantaggio di giocare sui primi 5 inning è quello di poterci concentrare solo sui lanciatori al via e sui rendimenti iniziali degli attacchi, evitando di dover prendere in analisi anche i finali di partita con bullpen e closer che sono sempre più difficili da analizzare.

