Dopo la settimana dell’All Star Game siamo pronti a tornare in campo per la seconda parte della regular season della Major League Baseball. Andiamo a fare il consueto riassunto settimanale con news, statistiche, classifiche, quote antepost aggiornate e consigli per le scommesse stagionali sul Baseball Americano. Pronostici MLB Week 18.

Classifiche Division: Brewers on fire e col miglior record di tutta la MLB

Rispetto all’ultimo aggiornamento si è giocato poco nella stagione di Baseball Americano MLB, quindi sono anche minimi i cambiamenti di classifica nelle varie division, ma vediamo velocemente la situazione, iniziando sempre dalla American League, e in particolare dalla AL Central sempre comandata dai Detroit Tigers anche se hanno vinto solo 1 delle ultime 8 partite, e non hanno più il miglior record assoluto dell’intera Major League Baseball. Detroit mantiene comunque +10.0 partite di vantaggio sui Cleveland Guardians, +11.0 su Kansas City Royals e +11.5 su Minnesota Twins, con i Chicago White Sox sempre ultimissimi. La statistica di AL Central: i White Sox hanno un record pessimo di 7-20 contro avversari divisionali.

Passiamo nella combattutissima AL East dove i Toronto Blue Jays sono al comando, e i canadesi non solo non hanno intenzione di rallentare, ma si sono presi anche +4.0 partite di vantaggio sui NY Yankees e +6.0 sui Boston Red Sox. Tornano con i piedi per terra i Tampa Bay Rays che dopo un ottimo periodo di rilancio hanno perso 8 delle ultime 11 partite, e ora hanno -7.5 partite di ritardo dal vertice. Sempre nettamente ultimi i Baltimore Orioles con un ritardo di -14.5 partite. La statistica di AL East: i Blue Jays sono 36-16 in casa, miglior rendimento interno di tutta la lega, non solo di conference o division.

Andiamo in AL West dove continua il testa a testa tra Houston Astros e Seattle Mariners, con i primi che mantengono un vantaggio di +5.0 partite sui secondi, ma si rilanciano con un 6-2 nelle ultime 8 partite anche i Texas Rangers che non vogliono uscire dalla corsa per la vittoria divisionale, e al momento sono in ritardo di -7.5 partite, con gli LA Angels che calano a -9.0 poi ci sono gli Athletics che fanno un campionato a parte, con -17.0 partite di svantaggio dai leader di Houston. La statistica di AL West: Texas Rangers miglior squadra da Under della MLB con O/U 39-60-2.

Passiamo in National League, con la NL Central dove comandano i Milwaukee Brewers che nel momento in cui scriviamo sono caldissimi con 11 vittorie di fila e un 60% di win rate che è ora il migliore della MLB. Milwaukee ha però un vantaggio minimo (al momento +1.0) sui Chicago Cubs che stanno accendendo un grande testa a testa qui. Più indietro tutti gli altri, ad iniziare da Cincinnati Reds e St.Louis Cardinals, entrambe con -8.5 partite di ritardo, poi ci sono i Pittsburgh Pirates a -20.5. La statistica di NL Central: i Chicago Cubs hanno un record di 40-29 contro avversarie di Conference in NL.

In NL East un altro testa a testa accesissimo con i Philadelphia Phillies al momento avanti solo +0.5 partite sui NY Mets che hanno avuto risultati migliori nelle ultime settimane rispetto ai Phillies un pò incostanti. I Miami Marlins mantengono il 3° posto, ma staccati di -10.5 partite dai primi, comunque sempre avanti ai deludenti Atlanta Braves (-12.5) e poi ci sono i Washington Nationals a chiudere dietro -17.0 partite. La statistica di NL East: gli Atlanta Braves hanno un record positivo in casa, ma i problemi sono in trasferta dove hanno un record negativo di 18-31 nelle partite giocate lontano dalla Georgia.

Chiudiamo con la NL West presidiata sempre dagli LA Dodgers che però non riescono a staccare i San Diego Padres che rimangono vicini con -3.5 partite di ritardo. In calo invece i San Francisco Giants che scendono a -7.0 e sono quasi agganciati dagli Arizona Diamondbacks in ripresa (-9.0). Qui abbiamo anche la peggior squadra dell’intera lega, i Colorado Rockies con un patetico 24% di win rate (24-76 di record). La statistica di NL West: tra i tanti record negativi dei Colorado Rockies c’è anche il peggior rendimento nelle sfide di interleague, i Rockies sono infatti 7-23 contro squadre di AL.

Pronostici MLB Week 18: statistiche, betting trends stagionali

I Milwaukee Brewers si prendono anche il primato di miglior squadra su cui puntare con +16.12 unità di profitto, scavalcati anche i Toronto Blue Jays a +15.17U e poi abbiamo gli LA Angels a completare il podio con +11.64U. In doppia cifra di profitto tornano anche gli Houston Astros (+10.52U) e i sorprendenti Miami Marlins (+10.44U) che si lasciano alle spalle anche due big come San Diego Padres e Detroit Tigers.

Ovviamente sono sempre i Colorado Rockies i peggiori nelle scommesse (e non solo) con -33.14 unità bruciate, staccando nettamente tutti, ad iniziare dagli Atlanta Braves (-24-12U) sempre molto deludenti, poi completano questo scomodo podio i Pittsburgh Pirates (13.99U). Flop 5 anche per Minnesota Twins (-11.93U) e Chicago White Sox (-10.85U). Rimangono con un passivo in doppia cifra (-10.82U) i Baltimore Orioles che però hanno dato qualche segnale di ripresa. Tra le peggiori 10 come rendimento nelle scommesse in moneyline (testa a testa) troviamo anche le grandi favorite per le World Series, i NY Yankees (-8.54U) e soprattutto gli LA Dodgers (-6.11U).

Rendimento giocatori: migliori pitcher e battitori

Andiamo a vedere anche i singoli giocatori, con i migliori pitcher nelle statistiche principali, e anche i migliori battitori. Partiamo dai lanciatori con Cal Quantrill di Miami che è sempre il migliore come rendimento nelle scommesse (11-8, +10.12U) mentre il migliore da Over è ora Yusei Kikuchi (O/U 15-6). Paul Skenes è il migliore con 1.19 ERA, davanti a Tarik Skuball e a Garrett Crochet appaiati con 2.19 ERA nel momento in cui scriviamo, e Crochet è sempre il migliore come strikeout (165, uno in più di Skubal, anche qui tra i migliori con 164K, lo stesso rendimento che sta tenendo anche Zack Wheeler).

Pochi cambiamenti anche tra i battitori. Il nome caldo è sempre quello di Aaron Judge al comando come media battuta (.349), 2° in home runs (36 fuori campo, solo Cal Raleigh fa meglio con 38 HR, e la stella di Seattle ha vinto di recente anche l’Home Run Derby dell’All Star Game mettendo la ciliegina sulla torta in questa grande prima parte di stagione), 2° in runs (89, staccato solo da Shohei Ohtani a 94) e 3° anche in RBI (82, dietro ad Eugenio Suarez con 86 e ancora a Cal Raleigh con 83). Quest’ultima statistica è stata comandata per settimane da Seyia Suzuki ma il battitore dei Cubs ha abbassato il proprio rendimento qui nelle ultime uscite.