Articolo settimanale di riassunto della stagione di Major League Baseball con statistiche, classifiche e quote antepost. I Toronto Blue Jays non si fermano, miglior record dell’intera lega e anche miglior rendimento. Continua il crollo degli Atlanta Braves mentre si rialzano i Texas Rangers. Grandi testa a testa per il controllo di NL Central ed NL West. Pronostici MLB Week 19.

Classifiche Division: Toronto miglior record della Major League Baseball, superata Milwaukee

Aggiornamenti dalla Major League Baseball, con una regular season giunta alla week 19. Iniziamo il recap settimanale dall’American League con AL Central dove abbiamo sempre i Detroit Tigers al comando, anche se hanno vinto solo 2 delle ultime 14 partite, un calo preoccupante. Dietro però non ne stanno approfittando Cleveland Guardians (2° con -8.0 partite di ritardo) e Kansas City Royals (-8.5). Perdono terreno i Minnesota Twins (3-7 nelle ultime 10 partite e -10.0 dal vertice). Chiudono sempre i Chicago White Sox sempre ultimissimi qui. La statistica di AL Central: i White Sox hanno un record interno di 16-37, il peggior rendimento in casa di tutta la American League.

Passiamo in AL East dove i Toronto Blue Jays rimangono al comando con +5.5 partite di vantaggio sui NY Yankees. I Canadesi sono 8-2 nelle ultime 10 partite mentre gli Yankees sono 2-4 nelle ultime 6. Poco più indietro i Boston Red Sox (-6.5) mentre sembra essersi esaurita la spinta dei Tampa Bay Rays (-10.0 dalla vetta, solo 3 vittorie nelle ultime 13). A chiudere ci sono sempre i Baltimore Orioles (-15.5). La statistica di AL East: uno dei problemi che stanno limitando gli Yankees è il rendimento contro avversari divisionali, solo 11-18 di record negativo contro le altre squadre di AL East.

In AL West continua il testa a testa tra Houston Astros e Seattle Mariners, con i primi che rimangono avanti di +4.0 su Seattle, ma attenzione perchè li ci sono anche i Texas Rangers che sono tornati nella contesa con un 9-1 nelle ultime 10 partite e al momento con una striscia aperta di 6 vittorie consecutive. Troppo altalenanti i Mariners che nelle ultime 7 partite hanno sempre alternato una sconfitta ad una vittoria, mentre i leader, gli Astros, arrivano da una tremenda serie interna di 4 sconfitte contro gli Athletics! Più staccati gli LA Angels che perdono terreno (-9.0 partite da Houston) e a chiudere abbiamo proprio gli Athletics (-15.0). La statistica di AL West: i Mariners con O/U 58-43-5 sono al momento la miglior squadra da Over della MLB.

Passiamo in National League con la NL Central combattuta alla pari da Chicago Cubs e Milwaukee Brewers, entrambe con un record di 62-43 che è anche il miglior rendimento di NL. Proprio Cubs e Brewers inizieranno la settimana sfidandosi in una serie da non perdere, con i Cincinnati Reds attenti osservatori, al momento al 3° posto a -6.5 partite dalla vetta, poi arrivano i St.Louis Cardinals (-9.0) in forte calo. Sempre ultimissimi i Pittsburgh Pirates (-18.5). La statistica di NL Central: i Pirates in casa hanno un record positivo di 31-25, il problema di Pittsburgh arriva in trasferta, un 13-37 che è tra i peggiori rendimenti di tutta la lega.

In NL East altro testa a testa combattuto con i NY Mets che nell’ultima settimana hanno messo la freccia superando i Philadelphia Phillies, ora dietro -1.5 partite. Nel momento in cui scriviamo i Mets hanno una striscia aperta di 7 vittorie consecutive. Indietro tutti gli altri con i Miami Marlins a -11.0, per non parlare degli Atlanta Braves nel baratro a -17.0 partite dalla vetta e quasi raggiunti anche dai Washington Nationals per un clamoroso ultimo posto divisionale. La statistica di NL East: i Mets sono 37-17 in casa, miglior rendimento interno di NL, e migliore anche di tutta la MLB assieme a Toronto come record interno.

In NL West gli LA Dodgers arrivano dal weekend di 2 sconfitte a Boston, ma rimangono con +4.0 partite di vantaggio sui San Diego Padres e a +7.0 dai San Francisco Giants. Non riescono a rientrare del tutto in corsa gli Arizona Diamondbacks che rimangono -10.0 partite distanti dal vertice della division sempre chiusa dai Colorado Rockies, nettamente i peggiori di tutta la Major, scesi ad un patetico record di 27-78 per un 25.7% di win rate. La statistica di NL West: sono sempre i Rockies a mettersi in evidenza (in negativo) e questa settimana citiamo il pessimo record di 5-20 contro avversari divisionali, del resto la NL West è una delle più competitive della lega, e i Rockies al momento sono una squadra quasi inadeguata.

Pronostici MLB Week 19: statistiche, betting trends stagionali

Oggi iniziamo subito col dire che la scorsa settimana c’è stata una netta prevalenza di partite da Under total runs, il 59.3%, rispetto al 40.7% da Over. Per quanto riguarda i rendimenti delle singole squadre, i migliori sono ora i Toronto Blue Jays che con +18.18 unità tornano a superare i Milwaukee Brewers (+14.83U) che li avevano detronizzati la settimana scorsa. Toronto supera anche Milwaukee come attuale miglior win rate di tutta la lega (59.4% contro il 59% dei Brewers). Al terzo posto i Miami Marlins (+14.76U) continuano a sorprendere, come gli LA Angels (+10.28U) che troviamo al 4° posto, poi arrivano gli Houston Astros (+8.66U) a completare la top-5.

La peggior squadra su cui puntare è chiaramente sempre quella dei Colorado Rockies che sono costati -30.36 unità agli scommettitori, ma anche qui gli Atlanta Braves stanno quasi peggiorando questo rendimento pessimo, con l’attuale -29.16U. Male anche i Minnesota Twins in crollo dopo il periodo della lunga striscia vincente di giugno che li aveva fatti risalire anche nei rendimenti delle scommesse dove ora sono terzultimi, anche se molto staccati dal duo in fondo, visto il -12.82U, molto più umano, come quello dei Baltimore Orioles (-11.87U) e dei Pittsburgh Pirates (-10.06U) che completano questa flop-5.

In questo momento Toronto ha anche il miglior attacco per media battuta (.263) mentre la miglior rotazione rimane quella dei Texas Rangers, con gli starting pitcher che totalizzano un 3.15 ERA complessivo, meglio anche degli starter di Kansas City (3.49 ERA) e di quelli dei Mets (3.52 ERA) che per settimane sono stati al comando di questa statistica. Se parliamo di rilievi il miglior bullpen rimane quello dei San Diego Padres con 3.04 ERA, ma continuano ad andare bene anche i rilievi di San Francisco (3.23) e pure qui Texas è in top-3 con un 3.25 ERA). Stanno lanciando bene anche i rilievi di Boston (3.30 ERA) e Houston (3.42 ERA).

Rendimento giocatori: migliori pitcher e battitori

Andiamo a vedere anche i singoli giocatori, con i migliori pitcher nelle statistiche principali, e anche i migliori battitori. Iniziamo dai lanciatori, visto che la settimana scorsa è arrivata un altra vittoria di Miami con al via Cal Quantrill (la 5° nei suoi ultimi 6 start) e questo porta i pitcher dei Marlins ad essere il migliore per gli scommettitori, con un rendimento da +12.04 unità. Yusei Kikuchi si conferma il miglior pitcher da Over (O/U 15-7) mentre Garrett Crochet è quello che ha più vittorie personali a suo nome, 12 come Freddy Peralta di Milwaukee, inoltre l’asso di Boston è sempre in testa alle classifiche di strikeout (175K), di poco avanti su Zack Wheeler (172K) e Tarik Skubal (171K), con quest’ultimo che è al 2° posto come ERA (2.09), dietro solo al fenomenale Paul Skenes sceso ulteriormente a 1.83 ERA che a questo punto della stagione è un numero davvero impressionante. Sul gradino basso del podio Matthew Boyd (2.20 ERA) che sta giocando una stagione davvero fantastica, e anche qui ritroviamo Crochet (2.23 ERA), davanti a Jacob deGrom (2.28 ERA) che chiude questa top-5.