Articolo settimanale di recap della Major League Baseball che questa settimana, più che concentrarsi su statistiche, giocatori e classifiche, si concentra sul mercato visto che il 31 luglio è scaduta la trade deadline. Vediamo chi si è mosso meglio e chi peggio, e come cambiano le quote antepost dopo i colpi di mercato, con possibilità di scommesse stagionali interessanti. Pronostici MLB Week 20.

Trade Deadline: i movimenti di mercato più importanti

Il report settimanale di Baseball Americano MLB questa volta si concentra sul mercato, e sulla trade deadline che ha chiuso una finestra molto attiva. Vediamo gli affari più importanti e dopo andiamo a vedere le squadre che hanno “vinto” alla trade deadline, migliorando, e quelle che l’hanno “persa” deludendo con i rinforzi o che hanno perso giocatori importanti guadagnandoci poco.

TOP DEAL MLB TRADE DEADLINE 2025

SAN DIEGO PADRES (Mason Miller e JP Sears da Athletics)

SEATTLE MARINERS (Eugenio Suarez dai DBacks)

PHILADELPHIA PHILLIES (Jhoan Duran dai Twins)

HOUSTON ASTROS (Carlos Correa torna da Minnesota)

NY YANKEES (David Bednar dai Pirates)

TEXAS RANGERS (Merrill Kelly dai DBacks)

NY METS (Ryan Halsey dai Cardinals)

TORONTO BLUE JAYS (Shane Bieber dai Guardians)

SAN DIEGO PADRES (Ryan O’Hearn e Ramon Laureano da Baltimore)

NY YANKEES (Ryan McMahon da Colorado)

SEATTLE MARINERS (Josh Naylor dai DBacks)

BOSTON RED SOX (Dustin May dai Dodgers)

TAMPA BAY RAYS (Griffin Jax ancora dai Twins)

NY YANKEES (Camilo Doval da San Francisco)

NY METS (Tyler Rogers sempre da San Francisco)

CINCINNATI REDS (Zack Littell dai Rays)

PHILADELPHIA PHILLIES (Harrison Bader dai Twins)

NY METS (Cedric Mullins da Baltimore)

CINCINNATI REDS (Ke’Bryan Haywes dai Pirates)

NY YANKEES (Josè Caballero dai Rays)

DETROIT TIGERS (Charlie Morton dagli Orioles)

KANSAS CITY ROYALS (Mikę Yastrzemski dai Giants)

SAN DIEGO PADRES (Neston Cortes dai Brewers)

TAMPA BAY RAYS (Adrian Houser dai White Sox)

HOUSTON ASTROS (Jesus Sanchez da Miami)

CHICAGO CUBS (Willi Castro dai Twins)

MILWAUKEE BREWERS (Shelby Miller e Jordan Montgomery dai DBacks)

SAN DIEGO PADRES (Freddy Fermin dai Royals)

LA DODGERS (Brock Stewart dai Twins)

DETROIT TIGERS (Kyle Finnegan dai Nationals)

DETROIT TIGERS (Paul Sewald dai Guardians)

NY YANKEES (Jake Bird dai Rockies)

CHICAGO CUBS (Taylor Rogers dai Pirates)

PHILADELPHIA PHILLIES (Matt Manning dai Tigers)

TEXAS RANGERS (Danny Coulombe dai Twins)

TEXAS RANGERS (Phil Maton dai Cardinals)

LA DODGERS (Alex Call dai Nationals)

DETROIT TIGERS (Codi Heuer dai Rangers)

KANSAS CITY ROYALS (Bailey Falter dai Pirates)

LA ANGELS (Oswald Peraza dagli Yankees)

CINCINNATI REDS (Miguel Andujar dagli Athletics)

TORONTO BLUE JAYS (Brandon Valenzuela dai Padres)

CHICAGO CUBS (Mike Soroka dai Nationals)

BOSTON RED SOX (Steven Matz dai Cardinals)

CHICAGO CUBS (Andrew Kittredge dagli Orioles)

Vincitori e sconfitti della trade deadline e consigli stagionali

I San Diego Padres sono una delle squadre più attive in questo mercato, con colpi importanti come il Closer Mason Miller che migliora il bullpen e non dimentichiamo un JP Sears in più in rotazione, una delle migliori con anche Dylan Cease e Nick Pivetta, soprattutto se Yu Darvish e Michael King dovessero tornare al 100% per una squadra sempre più interessante che già nella prima parte di stagione è rimasta in scia ai Dodgers in NL West, che potrebbero anche vincere. Intanto San Diego ha certamente vinto questa trade deadline.

Un altra squadra che può dirsi soddisfatta del mercato è quella dei Philadelphia Phillies che hanno rinforzato il bullpen con l’arrivo di Jhoan Duran. Bene anche i Seattle Mariners che hanno un ottima rotazione con i vari Logan Gilbert, Luis Castillo, George Kirby e Bryan Woo, e si sono concentrati nel migliorare il resto del roster, in particolare l’attacco con gli arrivi di Eugenio Suarez e Josh Naylor. Seattle si gioca la division con gli Houston Astros che non sono stati del tutto a guardare e hanno riportato a casa Carlos Correa che qui ha vinto le World Series, un innesto in una lineup in emergenza dopo l’infortunio di Isaac Paredes che ha finito anticipatamente la propria stagione.

C’è una squadra che avrete notato a svenduto tantissimi pezzi ed è ufficialmente in ricostruzione i Minnesota Twins e nella seconda parte di stagione attenzione a giocare a favore di questa squadra, anzi, il presentimento è che arriveranno diverse sconfitte quindi è meglio giocargli contro. Un altra squadra che invece di investire per provare a cambiare la rotta dopo una prima parte di regular season deludente, e che invece ha perso pezzi pregiati, è quella degli Arizona Diamondbacks, altro team da cui ci aspettiamo un finale di stagione in calo in una division competitiva di cui parliamo anche adesso con SD e LAD.

Detto questo l’idea è appunto puntare sui San Diego Padres nella seconda parte di stagione e contro i Minnesota Twins, due squadre che tra l’altro non abbiamo toccato nelle nostre scommesse antepost pre-stagionali del 2025. Nel momento in cui scriviamo i Padres hanno solo -3.0 partite di ritardo dai Dodgers per il primato divisionale di NL West, e la quota @7.00 di San Diego ha tanto valore, ma in ogni modo non sarà facile superare LAD. Con 62 win e 50 partite ancora da giocare, ci aspettiamo che San Diego possa superare le 90 vittorie stagionali. Purtroppo non ci quotano la linea O/U win regular season dei Twins o avremmo valutato l’Under quindi per il momento rimaniamo solo con:

SAN DIEGO PADRES OVER 90.5 WIN @1.86

Pronostici MLB Week 20: statistiche, betting trends stagionali

Oggi non ci occupiamo di classifiche e rendimento dei singoli giocatori, ma come sempre vediamo velocemente almeno il rendimento nelle scommesse delle migliori e peggiori squadre su cui puntare anche perchè tra le migliori c’è una novità, i Miami Marlins che con +19.51 unità staccano tutti, ad iniziare dai Milwaukee Brewers (+17.63U) mentre in una settimana scendono dal primo al terzo posto i Toronto Blue Jays (+15.02U). Benissimo anche i sorprendenti LA Angels a +10.68U, quarto posto e ultima squadra con un rendimento in doppia cifra, visto che i San Diego Padres sono a +9.21U.

Novità anche per la peggior squadra su cui puntare, dopo tante settimane i Colorado Rockies, grazie a qualche colpo da underdog, lasciano l’ultimo posto con -27.62 unità, un passivo sempre pesante, ma ulteriormente peggiorato dagli Atlanta Braves, davvero inspiegabili in questa stagione in cui hanno già bruciato più di 30 unità (-30.57U per la precisione). Completa questo scomodo podio Minnesota con un passivo comunque molto più modesto di -14.28U e approposito di delusioni, molto male anche NY Yankees (-10.90U) e Baltimore Orioles (-9.89U) che completano la flop-5.

Quote Antepost: aggiornamenti MLB World Series 2025

Andiamo a vedere le quote antepost per la vittoria finale delle World Series di Baseball aggiornate al 4 agosto 2025. Vediamo le variazioni delle quote dopo gli ultimi risultati e dopo la trade deadline.

Gli LA Dodgers @3.30 non si schiodano dal primo posto, ma in 2° posizione secondo le lavagne dei book salgono i Philadelphia Phillies @9, inseguiti da Detroit Tigers e NY Mets entrambe @10, mentre i NY Yankees si giocano @11 volte la posta. Prende quota anche la possibilità della vittoria dei Chicago Cubs che troviamo @13 assieme a Houston Astros e Toronto Blue Jays. Grandi colpi di mercato ma i San Diego Padres @19 rimangono dietro anche a Milwaukee Brewers @16 e Seattle Mariners @17.

Qui vogliamo segnalare tra le possibili sorprese i Miami Marlins che non hanno fatto grandi colpi nel mercato, ma hanno tenuto gli assi della rotazione Alcantara e Cabrera, nonostante i rumors, e arrivano dallo sweep sugli Yankees, che la confermano come la squadra più calda del momento, arrivata ad un record di 55-55 dopo un avvio da 24-40 al 9 giugno, dove è cambiato tutto (dal 2003 Miami non aveva un record di 55-55 arrivati a questo punto) e che nonostante tutto rimangono con una mega quota @501 volte la posta per la vittoria finale del titolo.

Aggiornamenti quotidiani e consigli per le scommesse sulla MLB

Vi ricordiamo che ogni giorno trovate aggiornamenti e analisi sui big match quotidiani della Major League Baseball e le migliori stime sulle prestazioni giocatori Baseball MLB.

VAI A BIG MATCH E PROPS QUOTIDIANE MLB

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.