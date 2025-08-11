Articolo settimanale di riassunto della stagione di Major League Baseball con statistiche, classifiche, quote antepost e i nostri consigli per le scommesse stagionali. Questa settimana parliamo di Christopher Sanchez e della quota alta per un NL Cy Young che non è escluso possa vincere, anche se comanda Skenes (sul compagno ai Phillies, Wheeler). Tra le singole squadre continua l’ottimo momento dei Brewers, e tornano a macinare anche i Mariners. Pronostici MLB Week 21.

Classifiche Division: strisce vincenti per Brewers e Mariners

Apriamo il report settimanale di Baseball Americano MLB con un aggiornamento dalle classifiche, ed iniziamo dall’American League con AL Central dove al comando troviamo sempre i Detroit Tigers con un vantaggio di +6.0 partite sui Cleveland Guardians, saliti al 2° posto sui Kansas City Royals mentre comincia l’atteso calo dei Minnesota Twins che hanno perso molto nel mercato, anche se in realtà hanno vinto 5 delle ultime 7 partite, proprio contro i rivali divisionali a Cleveland, a Detroit e nel fine settimana contro KC. Sempre i Chicago White Sox all’ultimissimo posto qui. La statistica di AL Central: i Guardians hanno un record di 22-13 contro avversari divisionali.

In AL East anche i Boston Red Sox superano i NY Yankees e sono al 2° posto, con -4.0 partite di ritardo sui Toronto Blue Jays che mantengono il primato divisionale. Continua il momento di crisi dei Bronx Bombers che hanno vinto solo 2 delle ultime 9 partite. Chiudono la classifica i Tampa Bay Rays in crollo (solo 4 vittorie nelle ultime 14 partite) e quasi raggiunti dai Baltimore Orioles. La statistica di AL East: i Red Sox sono 20-13 nelle sfide divisionali, miglior rendimento di AL East.

In AL West testa a testa sempre più acceso tra gli Houston Astros al momento avanti solo +0.5 partite sui Seattle Mariners che iniziano questa nuova settimana sulla scia di 7 vittorie consecutive. Cercano di rimanere in scia i Texas Rangers che però arrivano da 4 sconfitte di fila, compreso lo sweep di 3 ko interni contro i Phillies, e hanno perso un pò di terreno, al momento -6.5 partite rispetto al vertice. La statistica di AL West: Houston ha un modesto 39-27 nelle sfide contro squadre di AL, ma gli Astros fanno la differenza nelle sfide di Interleague, con un record di 27-15 contro squadre di NL.

Passiamo proprio in National League con la NL Central che vede i Milwaukee Brewers prendere il largo con +6.0 partite di vantaggio sui Chicago Cubs, e addirittura il doppio sui Cincinnati Reds. Da settimane i Brewers sono caldissimi, nel momento in cui scriviamo hanno vinto 9 partite di fila (compreso lo sweep di 3 successi interni proprio contro i Cubs) e il 62.4% di win rate è il più alto di tutta la Major League Baseball. Sono crollati i St.Louis Cardinals, sempre ultimissimi i Pittsburgh Pirates. La statistica di NL Central: I Reds sono la miglior squadra da Under con un O/U 43-70-5 stagionale.

In NL East i Philadelphia Phillies allungano un pò sui NY Mets (+5.5 partite di vantaggio) con quest’ultimi che sono in un momento di crisi con 7 sconfitte di fila, una striscia aperta, e solo 1 vittoria nelle ultime 12 partite. Le 6 sconfitte nelle ultime 8 partite hanno riportato con i piedi per terra i Miami Marlins che sono ora a 11.5 partite dal vertice, e continua la stagione da incubo degli Atlanta Braves, che però negli ultimi giorni hanno battuto proprio Miami. Sempre ultimi i Washington Nationals. La statistica di NL East: i Miami Marlins sono l’unica squadra di questa division ad avere un rendimento positivo per gli scommettitori (+15.29 unità), le altre squadre sono tutte in negativo, sì, anche i Phillies, di poco, ma sono in negativo (-0.47U).

Infine la NL West con gli LA Dodgers che non riescono a staccare i San Diego Padres, e proprio sui Padres la settimana scorsa abbiamo giocato. San Diego ha fatto un ottimo mercato e lo stiamo vedendo anche sul campo, con un 11-3 nelle ultime 4 partite mentre LAD è più altalenante con 5-5 nelle ultime 10 partite. Stanno uscendo dalla corsa i San Francisco Giants, quasi recuperati dagli Arizona Diamondbacks col loro 6-2 nelle ultime 8. I peggiori (di tutta la lega) sono sempre i Colorado Rockies con un patetico 25.6% di win rate. La statistica di NL West: i Rockies hanno un tremendo record di 5-23 nelle sfide di NL West contro avversari divisionali.

Pronostici MLB Week 21: statistiche, betting trends stagionali

I Milwaukee Brewers si confermano la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +22.85 unità di profitto, staccando nettamente i Toronto Blue Jays che sono 2° con +15.93U e i Miami Marlins a +15.29U di cui abbiamo già parlato. Forte crescita dei San Diego Padres a +10.31U e poi gli Houston Astros completano la top-5 con +9.51U.

Al contrario i Colorado Rockies sono i peggiori con -33.62 unità bruciate; malissimo anche gli Atlanta Braves con -31.03U poi arrivano a completare questo scomodo podio i NY Yankees, anche se molto staccati con -13.19U.

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche, con i Texas Rangers che mantengono la migliori rotazione con un complessivo 3.28 ERA, davanti a San Diego, Kansas City e poi troviamo anche qui Milwaukee tra i migliori. I Brewers sono 3° anche come media battuta del proprio attacco, una statistica comandata da Toronto e dove è salita anche Houston al 2° posto. Infine il bullpen, i rilievi di San Diego sono i migliori della lega, davanti a San Francisco e Houston, e poi troviamo anche qui Texas che sui lanciatori sta in una botte di ferro tra starter e rilievi. Bene anche il bullpen di Boston.

Rendimento giocatori: migliori pitcher e battitori

Andiamo a vedere anche i singoli giocatori, con i migliori pitcher nelle statistiche principali, e anche i migliori battitori. Iniziamo dai lanciatori, il migliore nelle scommesse è Cal Quantrill che con un record di 13-10 con Miami ha messo in tasca +11.19 unità agli scommettitori che hanno puntato su di lui, staccando Sonny Gray mentre sale al 4° posto Tomoyuki Sugano che non sta giocando una grande stagione, ma il suo 14-8 con Baltimore vale un bel gruzzoletto (+7.94U). Paul Skenes è il migliore con 1.94 ERA, su Garrett Crochet, il lanciatore dei Red Sox che è sceso al 3° posto come strikeout, classifica ora comandata da Zack Wheeler (189K) su Tarik Skubal (187K), poi arriva Crochet con 183K, dopo di che il gap col 4° in classifica, Dylan Cease, è enorme visto che il pitcher di SD è a 169 strikeout.