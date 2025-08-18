Articolo settimanale di riassunto della stagione di Major League Baseball con statistiche, classifiche, quote antepost e i nostri consigli per le scommesse stagionali. Continua l’ottimo momento dei Brewers che hanno anche il miglior rendimento della MLB al momento, mentre continua la crisi dei NY Mets in forte calo con 4-14 nelle ultime 18 partite. Pronostici MLB Week 22.

Classifiche Division: Milwaukee non si ferma. Mets in forte calo

Facciamo il punto della situazione sulla stagione di Baseball Americano MLB, giunti alla 22° settimana di regular season. Iniziamo dall’American League con AL Central dove i Detroit Tigers rimangono al comando con +8.5 partite di vantaggio sui Cleveland Guardians e +9 sui Kansas City Royals. In calo i Minnesota Twins, come ci aspettavamo dopo aver svuotato il roster nell’ultima trade deadline e infine ci sono sempre i Chicago White Sox a chiudere questa classifica, e col 35.5% di win rate non sono i peggiori di tutta la Major League Baseball, ma sono i peggiori di American League. La statistica di AL Central: i White Sox sono 18-44 in trasferta.

Passiamo in AL East dove i Toronto Blue Jays rimangono al comando e con un 58.4% di win rate al momento i canadesi sono i migliori di American League, oltre ad avere +5.0 partite di vantaggio nella propria division sui Boston Red Sox, e +5.5 sui NY Yankees. Sul fondo ci sono sempre i Baltimore Orioles che stanno quasi rimontando i Tampa Bay Rays, che nelle ultime settimane sono implosi. La statistica di AL East: Orioles ultimi in AL East, ma hanno un record positivo di 17-16 contro avversari divisionali.

In AL West abbiamo il solito testa a testa tra Houston Astros e Seattle Mariners, con i primi che hanno un vantaggio di +1.5 partite su Seattle. Non sono ancora da togliere dalla corsa i Texas Rangers, anche se sono ora attardati di -7.5 partite dal vertice, dopo un 2-8 nelle ultime 10 partite. In calo gli LA Angels, sempre ultimi gli Athletics. La statistica di AL West: gli Astros hanno il miglior rendimento di interleague con un record di 27-15 contro squadre di National League.

Passiamo in National League, e nella NL Central dominata dai Milwaukee Brewers che si portano avanti +8.0 partite sui Chicago Cubs, e il 63.4% di win rate è al momento nettamente il migliore di tutta la lega anche se Milwaukee domenica ha interrotto una striscia di 14 vittorie consecutive nel 2-3 in Ohio, proprio contro i Cincinnati Reds sprofondati a -14.0, per non parlare dei St.Louis Cardinals a -18.0, in poche settimane visto che parliamo di una squadra che fino a qualche week fa era tra le contendenti di questa division, ma poi ha iniziato a perdere, e nel momento in cui scriviamo i Cards hanno perso 5 partite di fila. Sempre ultimi i Pittsburgh Pirates. La statistica di NL Central: i Reds sono la miglior squadra da Under con O/U 45-73-6.

In NL East i Philadelphia Phillies provano a staccare i NY Mets e a prendersi un pò di margine (al momento +5.0 partite con NYM che ha vinto solo 4 delle ultime 18 partite). Più staccate tutte le altre, ad iniziare dai Miami Marlins (-12.0), gli Atlanta Braves (-15.0) e i Washington Nationals (-21.0). La statistica di NL East: i Mets hanno un ottimo record interno di 21-24 a Citi Field (ma solo 25-34 in trasferta).

Infine la NL West degli LA Dodgers, ma come dicevamo anche qualche settimana fa, occhio ai San Diego Padres che non mollano, e al momento rimangono solo a -2.0 partite di distacco dal primo posto di LAD, anche se nel weekend al Dodger Stadium è arrivato uno sweep di 3 vittorie dei Dodgers proprio sui Padres. I San Francisco Giants arrivano da una vittoria domenicale, ma prima ne avevano perse 7 di fila. Ancora dietro gli Arizona Diamondbacks che non riescono a cambiare passo in questo periodo, poi i Colorado Rockies, i peggiori della MLB con un record di 35-89 (28.2% win rate). La statistica di NL West: i Dodgers hanno un dominante record di 22-7 contro avversari divisionali di NL West.

Pronostici MLB Week 22: statistiche, betting trends stagionali

I Milwaukee Brewers si confermano la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +25.24 unità, un grande profitto che stacca nettamente i Toronto Blue Jays al 2° posto in questa statistica con +17.36U poi abbiamo i Miami Marlins sul gradino basso del podio con +14.71U. A chiudere la top-5 abbiamo LA Angeles (+12.23U) e San Diego Padres (+10.19U), poi gli Houston Astros in singola cifra (+9.36U).

La peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei Colorado Rockies con -27.48 unità, ma attenzione perchè anche gli Atlanta Braves stanno facendo malissimo e sono costati -25.71U. In flop-3 ora ci sono i Minnesota Twins ma molto più staccati con “sole” -14.23U.

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche. La miglior rotazione di lanciatori starter è quella dei Texas Rangers con un complessivo 3.44 ERA che stacca di poco San Diego (3.57 ERA) e poi anche qui abbiamo Milwaukee (3.59 ERA). I Brewers sono una squadra davvero completa, e la troviamo anche al 2° posto come media battuta del proprio attacco, superati solo dal .269 complessivo della lineup dei Toronto Blue Jays. Infine il bullpen, con i rilievi dei San Diego Padres che sono i migliori davanti a San Francisco e Boston.

Rendimento giocatori: migliori pitcher e battitori

Andiamo a vedere anche i singoli giocatori, con i migliori pitcher nelle statistiche principali, e anche i migliori battitori. Iniziamo però come sempre dai lanciatori, e in particolare dal rendimento nelle scommesse dove come migliore si conferma Cal Quantrill (+10.19 unità) dei Marlins su Tomoyuki Sugano, sorpresa degli Orioles, e un altro Marlins, Janson Junk.

Yusei Kikuchi si conferma invece nettamente il miglior pitcher da Over, con gli Angels che con lui al via sono O/U 18-8. Freddy Peralta stacca Max Fried e Garret Crochet come vittorie personali in stagione (14) mentre Paul Skenes si tiene il miglior ERA (2.13), davanti ad Andrew Abbott che sta crescendo anche qui, scavalcando Tarik Skubal a 2.42 ERA, e ancora Garrett Crochet a 2.43 ERA, col pitcher dei Red Sox che si prende anche il primato degli Strikeout, 196, uno in più di Zack Wheeler mentre qui Skubal è al 3° posto con 190K. Più staccati tutti gli altri, ad iniziare da Logan Webb, 4° in questa classifica di statistiche con 175K.