Articolo settimanale di riassunto della stagione di Major League Baseball con statistiche, classifiche, quote antepost e i nostri consigli per le scommesse stagionali. Testa a testa serrato in NL West tra San Diego Padres e LA Dodgers che iniziano la 23° settimana di regular season con lo stesso identico record. Pronostici MLB Week 23.

Classifiche Division MLB: testa a testa San Diego Padres-LA Dodgers

Apriamo il report settimana di Baseball Americano andando come sempre a vedere la situazione delle classifiche nelle varie division, e iniziamo sempre dalla American League, con la AL Central che rimane in mano ai Detroit Tigers che mantengono un vantaggio di +10.5 partite sui primi inseguitori, i Kansas City Royals, ma più per demeriti degli avversarti che per propri meriti, anche se in realtà prima della sconfitta di domenica, proprio contro KC, i Tigers erano ripartiti con 5 vittorie di fila. Al 3° posto i Cleveland Guardians a loro volta in calo con 1 sola vittoria nelle ultime 9 partite, per non parlare dei Minnesota Twins che sono 3-11 nelle ultime 14 partite, ma qui dopo la trade deadline era preventivato un calo. Sempre ultimi i Chicago White Sox che però hanno chiuso l’ultima serie del weekend con 2 vittorie su 3, proprio sui Twins. La statistica di AL Central: i Tigers sono 44-25 in casa, miglior rendimento interno della lega.

Passiamo in AL East con i Toronto Blue Jays che allungano a +5.0 sui Boston Red Sox e a +5.5 sui NY Yankees, le due grandi rivali che si sono sfidate di recente in una serie di 4 partite in cui Boston ha portato a casa 3 vittorie dalle trasferte di NY, confermando il periodo altalenante dei Bronx Bombers. Sempre sul fondo Tampa Bay Rays e Baltimore Orioles. La statistica di AL East: Rays ancora positivi in casa con record interno di 34-33 ma pagano il rendimento esterno da 29-34.

In AL West gli Houston Astros rimangono al comando con +2.0 partite sui Seattle Mariners, e sembra questo il testa a testa che ci terrà compagnia fino alla fine della regular season di Major League Baseball. Non ci sentiamo ancora di escludere i Texas Rangers che arrivano dallo sweep di 3 successi contro Cleveland in cui l’attacco si è svegliato con 19 runs, mentre i pitcher rimangono tra i migliori della MLB. Infine gli LA Angels che sono 2-7 nelle ultime 9 partite e sono quasi stati rimontati anche dagli Athletics quindi altra stagione deludente per LAA che era partita bene. La statistica di AL West: gli Angels sono la miglior squadra da Over della lega con O/U 72-55-3.

Passiamo in National League con la NL Central comandata dai Milwaukee Brewers che con un win-rate di 61.8% sono sempre i migliori di tutta la MLB anche se arrivano da una settimana di calo con 2-5 nelle ultime 7 partite. Milwaukee mantiene comunque +5.0 partite di vantaggio sui Chicago Cubs che rispondono però con un 6-1 nelle ultime 7 partite, comprese 3 preziose vittorie sui Brewers. Staccate in doppia cifra tutte le altre con Cincinnati Reds, St.Louis Cardinals e ovviamente Pittsburgh Pirates sempre ultimi anche se hanno messo in fila 4 vittorie consecutive (5-1 nelle ultime 6). La statistica di NL Central: Reds miglior squadra da Under della stagione con O/U 48-76-6.

In NL East i Philadelphia Phillies sembrano aver preso definitivamente il largo rispetto ai NY Mets che non tengono il ritmo e ora sono distanti -7.0 dalla vetta della classifica con i Phillies che sono 6-1 nelle ultime 7 partite. Più indietro i Miami Marlins ormai staccati -15.0 partite e tornati con i piedi per terra dopo un periodo di grande rilancio. Segnali di ripresa per gli Atlanta Braves che hanno vinto 8 delle ultime 11 partite, ma forse è troppo tardi in questa deludente stagione in Georgia. Sempre ultimi i Washington Nationals. La statistica di NL East: i Phillies hanno un ottimo 27-15 nelle sfide di interleague contro squadre di AL.

Chiudiamo in NL West dove c’è il testa a testa più importante visto che nel momento in cui scriviamo LA Dodgers e San Diego Padres hanno esattamente lo stesso record di 74-57. Il momento sembra migliore dei Padres che nel fine settimana in casa hanno vinto 2 partite su 3, proprio nello scontro diretto con LAD. Non sembrano esserci altre contendenti con gli Arizona Diamondbacks con un ritardo di -10.0 partite, anche se i DBacks finalmente hanno superato i San Francisco Giants che sono in crollo totale, visto che fino a qualche settimana fa erano in corsa con le prime, e ora sono staccati di -11.0 partite. Chiaramente ultimi i Colorado Rockies che con un record di 37-94 sono i peggiori di tutta la MLB. La statistica di NL West: Rockies col peggior rendimento in trasferta della MLB con un record di 16-49 lontano da Coors Field.

Pronostici MLB Week 23: statistiche, betting trends stagionali

Anche questa settimana sono i Milwaukee Brewers i migliori nei rendimenti delle scommesse con +23.13 unità di profitto, ma gli scommettitori sono soddisfatti anche dai Toronto Blue Jays (+16.47U) e dai Miami Marlins (+12.76U) che sono in calo come abbiamo visto, ma rimangono una delle sorprese della stagione. Salgono anche i San Diego Padres con +12.31U e gli Houston Astros (+8.36U). I peggiori sono chiaramente i Colorado Rockies con -27.66 unità, ma di poco sugli Atlanta Braves con -26.29U. Si avvicinano a queste due peggiori anche i Minnesota Twins ora con un passivo di oltre 18 unità.

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche. I Texas Rangers hanno la miglior rotazione tra i pitcher al via che combinano per un 3.43 ERA, davanti ai San Diego Padres (3.53 ERA) che hanno anche il miglior bullpen, con i rilievi che tengono un 2.96 ERA, ma anche qui Texas è tra i migliori al 4° posto con i rilievi (3.60 ERA).

I Toronto Blue Jays in attacco stanno tenendo la miglior media battuta (.267), superati i Philadelphia Phillies e i Milwaukee Brewers. Bene anche gli attacchi di Astros e Dodgers.

Rendimento giocatori: migliori pitcher e battitori

Andiamo a vedere anche i singoli giocatori, con i migliori pitcher nelle statistiche principali, e anche i migliori battitori. Iniziamo però come sempre dai lanciatori, e con Tomoyuki Sugano che è il migliore per gli scommettitori; il suo record di 16-8 con Baltimore vale +10.25 unità di profitto, meglio di Robbie Ray che sale al 2° posto, superando Cal Quantrill che scende dal 1° posto ed è passato ad Atlanta. Completano la top-5 due pitcher inattesi: Sonny Gray e Lucas Giolito. Parlando di lanciatori, Yusei Kikuchi rimane il miglior pitcher da Over (O/U 18-9) in quella che è in generale la miglior squadra da Over come detto prima (LAA).

Paul Skenes rimane il migliore con 2.07 ERA, stacca Tarik Skubal a 2.32 ERA ed Hunter Brown a 2.36 ERA, poi arriva Garrett Crochet con 2.38 ERA, col pitcher di Boston che rimane anche il migliore negli strikeout stagionali, 207, con Skubal a 200 e scende dal 1° al 3° posto in una settimana Zack Wheeler fermo a 195K (segue anche qui Skenes con 181K).

Passiamo al battitori con Aaron Judge che fa sempre la parte del leone, migliore come media battuta (.324), 2° in runs (100 runs, comanda Shohei Ohtani con 122) e 4° anche negli Home runs (40 HR, dietro a Cal Raleigh con 49HR, e la coppia Schwraber e ancora Ohtani entrambi a 45 fuori campo). L’unica top-5 in cui non troviamo la stella dei Bronx Bombers è quella di RBI comandata anche qui da Kyle Schwraber (109) su Cal Raleigh (106) e Pete Alonso (103).