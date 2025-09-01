Articolo settimanale di riassunto della stagione di Major League Baseball con statistiche, classifiche, quote antepost e i nostri consigli per le scommesse stagionali. Gli Atlanta Braves sono la peggior squadra come rendimento nelle scommesse, peggio anche di Colorado, per capire la stagione altamente deludente che stanno attraversando in Georgia. Pronostici MLB Week 24.

Classifiche Division MLB: Rangers in rimonta in AL West

Apriamo il report settimana di Baseball Americano andando come sempre a vedere la situazione delle classifiche nelle varie division, e iniziamo sempre dalla American League, con la AL Central che rimane in mano ai Detroit Tigers che hanno rallentato con un 2-7 nelle ultime 5 partite, ma queste 2 vittorie sono arrivate nel fine settimana a KC, proprio contro i principali rivali in division, i Kansas City Royals che però ora sono distanti -9.5 partite dalla vetta, anche se rimangono davanti a Cleveland Guardians e soprattutto a Minnesota Twins che continuano il loro previsto crollo, e i Chicago White Sox sempre ultimissimi. La statistica di AL Central: i Tigers hanno un record di 28-15 contro avversari divisionali.

In AL East i Toronto Blue Jays sono al comando con un vantaggio di +3.0 partite sui NY Yankees che si sono rimessi a posto con 7 vittorie nelle ultime 8, un rendimento che gli ha permesso di tornare davanti ai Boston Red Sox, anche se di pochissimo. A chiudere ci sono sempre Tampa Bay Rays e Baltimore Orioles anche se i Rays arrivano dallo sweep vincente a Washington mentre gli Orioles sono tornati a crollare con 2 sole vittorie nelle ultime 11 partite. La statistica di AL East: Blue Jays miglior squadra da Over della Major League con O/U 76-56-5.

In AL West i giochi sono sempre apertissimi tra Houston Astros e Seattle Mariners, ma lo avevamo detto anche le scorse settimane, non togliamo i Texas Rangers da questa contesa, e infatti i texani con un 8-1 nelle ultime 9 partite sono tornati a -4.5 dagli Astros (che nel weekend hanno perso 2 partite in casa contro LAA) e hanno quasi agganciato i Mariners (che hanno perso 1-2 la serie a Cleveland). Indietro gli LA Angels e gli Athletics che sono reduci da uno sweep di 3 sconfitte interne proprio contro i Rangers. La statistica di AL West: gli Astros hanno un negativo 17-19 contro avversari divisionali, ma un ottimo 29-16 nelle sfide di interleague contro squadre di NL.

Passiamo proprio in National League con la NL Central dove dominano i Milwaukee Brewers che sono anche la squadra col miglior record di tutta la lega, unici sopra al 60% di win rate (61.1%). Rimangono staccati di -6.5 partite i Chicago Cubs che stanno comunque giocando una buona stagione. Molto più indietro i Cincinnati Reds che hanno ormai perso contatto con le prime posizioni e hanno vinto solo 2 delle ultime 10 partite, per non parlare di St.Louis Cardinals e Pittsburgh Pirates. La statistica di NL Central: i Reds sono la miglior squadra da Under della lega con O/U 51-79-6.

In NL East i Philadelphia Phillies hanno preso un buon margine di +6.0 partite sui NY Mets (nonostante lo sweep di 3 vittorie su 3 proprio contro i Phillies, ma poi sono arrivate 3 sconfitte su 4 contro i Marlins), al momento gli unici avversari tangibili in divisioni visto che i Miami Marlins sono staccati di -14.0 partite e continua anche la pessima stagione degli Atlanta Braves (-17.0). Chiudono sempre i Washington Nationals con -25.5 partite di ritardo dal primo posto. La statistica di NL East: i Nationals sono 13-22 nelle sfide contro avversari divisionali di NL East.

Chiudiamo in NL West col testa a testa tra LA Dodgers e San Diego Padres che continua senza sosta. I Dodgers sono avanti di +2.0 partite ma nel weekend hanno perso la serie interna contro i DBacks; i Padres però non ne hanno approfittato e sono 2-5 nelle ultime 7 partite. Staccati in doppia cifra tutti gli altri, con San Francisco Giants ed Arizona Diamondbacks appaiate, ed è un buon momento in particolare per i Giants che si sono ripresi con 8 vittorie nelle ultime 9. Fanalino di coda col peggior record dell’intera Major League i Colorado Rockies che hanno vinto appena il 28.5% delle partite finora disputate. La statistica di NL West: i Giants stanno pagando gli scontri diretti divisionali con un negativo 13-20 contro squadre di NL Central.

Pronostici MLB Week 24: statistiche, betting trends stagionali

Sono sempre i Milwaukee Brewers i migliori per gli scommettitori, con un rendimento di +23.75 unità, un ottimo bottino che stacca i Marlins che rimangono secondi con +16.48U, tallonati dai Blue Jays. Al contrario i peggiori non sono più i Colorado Rockies (che rimangono secondi con -26.33U), ma bensì gli Atlanta Braves che hanno bruciato -27.18U. Molto male anche Twins (17.76U), White Sox (-15.56U) ed Orioles (-13.31U), ma stanno rendendo male anche i Dodgers (-10.45U) e gli Yankees (-9.63U).

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche per i team e quello che ha la miglior rotazione di lanciatori è sempre Texas con un complessivo 3.43 ERA dai propri starter, davanti ai Brewers che non sono solo attacco (il 2° migliore per media battuta), ma anche lanciatori, e poi ci sono i San Diego Padres 3° come starter, e 1° come rilievi con un bullpen che totalizza un 3.10 ERA complessivo.

Rendimento giocatori: migliori pitcher e battitori

Andiamo a vedere anche i singoli giocatori, con i migliori pitcher nelle statistiche principali, e anche i migliori battitori. Iniziamo però come sempre dai lanciatori, con Robbie Ray che è il migliore per gli scommettitori, con un rendimento personale di +10.00 unità precise grazie al suo record di 20-8 con i Giants, davanti a Lucas Giolito che sale a +9.95U e ad Eric Lauer a +8-49U forte di un record di 12-3. Paul Skenes è il pitcher con l’ERA più bassa a 2.05, ma sono vicini anche Tarik Skubal (2.18 ERA) ed Hunter Brown (2.34 ERA), con Garrett Crochet (2.40 ERA) molto vicino, ma scavalcato da Skubal come maggior numero di strikeout (216 per il pitcher di Detroit, 214 per quello di Boston.