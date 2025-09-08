Articolo settimanale di riassunto della stagione di Major League Baseball con statistiche, classifiche, quote antepost e i nostri consigli per le scommesse stagionali. Battaglie apertissime nelle division di AL East e AL West con tre squadre in corsa in ognuna. Pronostici MLB Week 25.

Classifiche Division MLB: sfide a tre per AL East e AL West

Apriamo il report settimana di Baseball Americano MLB con le classifiche delle varie division. In American League, la AL Central vede sempre i Detroit Tigers al comando con +8.5 partite di vantaggio sui Kansas City Royals, nonostante un periodo di calo che sta continuando per Detroit che ha vinto solo 4 delle ultime 13 partite ma KC non ne sta approfittando, e anzi è quasi stata recuperata dai Cleveland Guardians forti di un 7-4 nelle ultime 11 partite. Sempre indietro Minnesota Twins e ovviamente Chicago White Sox anche se hanno vinto 6 delle ultime 7 partite, compresi 2 successi su 3 nell’ultima serie del fine settimana a Detroit! La statistica di AL Central: i Tigers sono 60-42 contro avversari di conference, in AL nessuno fa meglio di Detroit in questa statistica.

Passiamo alla AL East molto divertente e in bilico, con almeno 3 squadre che possono vincerla. Al comando rimangono i Toronto Blue Jays che mantengono +2.0 partite di vantaggio su NY Yankees e +3.5 sui Boston Red Sox. I canadesi arrivano proprio dalla serie persa nel Bronx (2 sconfitte e 1 vittoria) nello scontro diretto. Fuori dai giochi Tampa Bay Rays e Baltimore Orioles. La statistica di AL East: i Blue Jays sono 30-18 nelle sfide contro squadre di National League, nessuno ha un rendimento migliore dei canadesi nelle sfide di Interleague.

Anche in AL West la sfida è apertissima tra tre squadre, con gli Houston Astros che rimangono in vantaggio di +2.5 partite sui Seattle Mariners, ma avevamo detto di non scartare i Texas Rangers, che infatti hanno recuperato e al momento hanno solo 4 partite di ritardo, grazie al 8-3 nelle ultime 11 partite, compreso il 2-1 del weekend sugli Astros che invece sono tornati a rallentare con sole 3 vittorie nelle ultime 9 e anche i Mariners continuano con gli alti e bassi visto che prima della doppia vittoria del fine settimana ad Atlanta (con 28 runs segnate in 2 partite) Seattle ne aveva perse 4 in fila. Sempre indietro gli LA Angels che con gli Athletics si giocano di evitare l’ultimo posto. La statistica di AL West: gli Athletics sono 29-40 in casa, in AL solo i White Sox hanno un rendimento interno peggiore.

Passiamo in National League con la NL Central sempre in pieno controllo dei Milwaukee Brewers che con un win-rate di 61.8% rimangono anche i migliori di tutta la Major League dopo il netto sweep a Pittsburgh, che mette +7.5 partite di distanza tra loro e i Chicago Cubs, unica alternativa, visto che poi ci sono i Cincinnati Reds crollati a -16.5 partite dalla vetta, per non parlare dei St.Louis Cardinals e ovviamente dei Pittsburgh Pirates. La statistica di NL Central: in questa division militano due delle migliori squadre da Under della lega, i Reds (O/U 54-81-7) e i Pirates (O/U 59-80-5).

In NL East i Philadephia Phillies hanno allungato sui NY Mets, ora distanti -7.0 partite. Anche qui non ci sono alternative, con i Miami Marlins al 3° posto ma in ritardo di -17.0 partita dal primato dei Phillies. Non si ferma l’annata disastrosa degli Atlanta Braves mentre i Washington Nationals sono sempre ultimi, anche se arrivano da una settimana positiva con 5 vittorie nelle ultime 6. La statistica di NL East: i Braves con -29.08 unità bruciate sono tra le peggiori squadre come rendimento nelle scommesse di tutta la lega nel 2025.

In chiusura la NL West dove torna una sfida apertissima che al momento vede gli LA Dodgers avanti 1.0 sola partita sui San Diego Padres. I Dodgers hanno vinto solo 2 delle ultime 9 partite, ma i Padres ne hanno approfittato solo in parte visto che prima della doppia vittoria del weekend in Colorado, ne avevano perse 5 in fila. Continuano i sorpassi e i contro sorpassi al 3° posto, con i San Francisco Giants in ripresa che hanno tornato scavalcare gli Arizona Diamondbacks. Chiaramente ultimi i Colorado Rockies con un win rate patetico del 28%. La statistica di NL West: i Padres hanno un record di 60-38 contro avversari di NL, solo Milwauke fa meglio nelle statistiche sulle sfide di conference.

Pronostici MLB Week 25: statistiche, betting trends stagionali

I Milwaukee Brewers non hanno solo il miglior record della lega, ma anche il miglior rendimento nelle scommesse con +25.05 unità di profitto, staccando nettamente i Toronto Blue Jays al 2° posto con +15.32U e anche i Miami Marlins (+12.67U) che continuano a mantenere il podio. Altra annata deludente per gli LA Angels che però nelle scommesse stanno rendendo un +9.43U.

Come peggiori invece troviamo sempre due squadre su tutte: Colorado Rockies (-29.48U) ed Atlanta Braves (-29.08U), ma stanno precipitando anche i Minnesota Twins (-22.75U), ed era prevedibile dopo la trade deadline. Completano la flop-5 due top team che puntano alla vittoria delle World Series, ma finora hanno fatto pagare gli scommettitori, ovvero LA Dodgers (-14.31U) e NY Yankees (-8.73U), ma stanno andando male anche i NY Mets (-8.63U).

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche per i team. La miglior rotazione rimane sempre quella dei Texas Rangers con un complessivo 3.46 ERA dai propri lanciatori al via, mentre i migliori rilievi sono quelli dei San Diego Padres, con un complessivo 3.12 ERA dal proprio bullpen. Toronto Blue Jays e Milwaukee Brewers stanno facendo bene in attacco, così come i Philadelphia Phillies.

Rendimento giocatori: migliori pitcher e battitori

Andiamo a vedere anche i singoli giocatori, con i migliori pitcher nelle statistiche principali, e anche i migliori battitori. Iniziamo però come sempre dai lanciatori, e a livello rendimento scommesse Robbie Ray è il migliore con +10.56 unità di profitto grazie al record di 21-8 a cui ha portato i suoi Giants. Segue Trevor Rogers con +9.44U, unico bagliore positivo nell’annata molto deludente di Baltimore. Completa il podio Adrian Houser che sta rendendo bene a Tampa, e si lascia alle spalle Lucas Giolito e Quinn Priester.

Yusei Kikuchi è il miglior pitcher da Over con un impressionante O/U 21-9 degli Angels con lui al via mentre Paul Skenes migliora ancora portando il suo ERA sotto a 2.00 (1.98), e confermandosi il migliore in questa statistica, davanti a Tarik Skubal (2.10) e ad Hunter Brown (2.25 ERA), ma continuano anche le ottime stagioni di Freddy Peralta (2.50 ERA e primo con Max Fried e Carlos Rodon con 16 vittorie personali) e Cristopher Sanchez (2.60 ERA). E’ un pò calato Garrett Crochet che ha perso anche il primato di maggior numero di strikeout, 218, alle spalle di Tarik Skubal a 222K; più staccati Zack Wheeler, Paul Skenes e Dylan Cease, tutti e tre esattamente con 195K a testa.