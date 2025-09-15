Articolo settimanale di riassunto della stagione di Major League Baseball con statistiche, classifiche, quote antepost e i nostri consigli per le scommesse stagionali all’inizio della penultima settimana di regular season. Pronostici MLB Week 26.

Classifiche Division MLB: Cleveland Guardians squadra del momento

Iniziamo come sempre dando un occhio alle classifiche delle division e iniziamo come al solito dall’American League con la AL Central dove i Detroit Tigers mantengono +6.5 partite di vantaggio sui Cleveland Guardians che però sono lanciatissimi con 9 vittorie nelle ultime 10 partite, arco di tempo in cui Detroit ha un 5-5 da alti e bassi. Praticamente fuori dai giochi i Kansas City Royals dopo un recente 2-6 in 8 partite, e ovviamente in crollo Minnesota Twins e i Chicago White Sox che rimangono ultimissimi. La statistica di AL Central: i Tigers hanno il miglior record contro avversari di conference, un 62-43 contro squadre di American League.

Passiamo in AL East dove i Toronto Blue Jays sono riusciti a prendersi +4.0 partite di vantaggio sui NY Yankees e +5.5 sui Boston Red Sox, con i canadesi che iniziano la nuova settimana dopo 4 vittorie di fila mentre i Bronx Bombers arrivano da 3 vittorie su 4 partite a Fenway Park, proprio contro i rivali di sempre, i Red Sox. Staccati Tampa Bay Rays e i Baltimore Orioles che sono stati sul fondo di questa division per tutta la stagione. La statistica di AL East: i migliori in division rimangono i Red Sox con un record di 28-18 contro squadre di AL East.

In AL West la situazione è apertissima con i Seattle Mariners che hanno messo la freccia sugli Houston Astros dopo settimane, grazie ad una striscia di 9 vittorie consecutive per Seattle mentre Houston è 3-7 nelle ultime 10. Da non scartare ancora i Texas Rangers che rimangono a -3.0 dalla testa della division dopo 7 vittorie nelle ultime 9. Sempre staccati gli Athletics e gli LA Angels anche quest’anno deludenti e scesi all’ultimo posto dopo il pesante sweep di 4 sconfitte subite a Seattle. La statistica di AL West: Mariners miglior squadra da Over della lega con O/U 82-62-6.

Passiamo in National League con la NL Central comandata dai Milwaukee Brewers che rimangono la squadra col miglior win rate, unici sopra al 60% di successi stagionali anche se hanno perso 4 delle ultime 6 partite e i Chicago Cubs cercano di ricucire con un 4-1 nelle ultime 5, anche se hanno sempre un ritardo di -5.5 match non facili da colmare. Staccatissime tutte le altre, ad iniziare dai Cincinnati Reds che arrivano da 3 sconfitte sul diamante degli Athletics nel weekend, ma si tengono ancora alle spalle i St.Louis Cardinals che hanno giocato una stagione di alti e bassi e sono tornati a calare con 1 sola vittoria nelle ultime 6, mentre i Pittsburgh Pirates sono sempre ultimissimi. La statistica di NL Central: i Cincinnati Reds sono la miglior squadra da Under della lega con O/U 56-85-7.

In NL East i Philadelphia Phillies hanno di fatto chiuso i conti balzando a +12.0 sui NY Mets, unici avversari in questa stagione. I Phillies hanno interrotto una striscia di 6 vittorie consecutive nella sconfitta di domenica contro KC, una sconfitta indolore visto che i Mets sono in crisi con sole 2 vittorie nelle ultime 11 prestazioni. Sempre indietro tutti gli altri, con i Miami Marlins che continuano ad andare meglio degli Atlanta Braves (2-6 nelle ultime 8) e soprattutto dei Washington Nationals. La statistica di NL East: nessuno ha vinto quanto i Phillies in casa, con un record interno di 51-24 per Philadelphia.

Infine la NL West che non è ancora così scontata per gli LA Dodgers che mantengono il comando, ma di sole +2.5 partite sui San Diego Padres che non mollano e anzi non hanno fallito nell’ultima serie a Petco Park con 3 vittorie su 4 contro i Colorado Rockies che non sono solo i peggiori di questa division, ma di tutta la major league con un patetico win-rate del 27.3%. LAD nel fine settimana ha vinto 2 partite su 3 contro i San Francisco Giants che rimangono lontani -9.0 partite dal vertice, e stagione deludente anche per gli Arizona Diamondbacks (-9.5). La statistica di NL West: i Dogder hanno un dominante 31-14 nelle sfide contro avversari divisionali di NL Central.

Pronostici MLB Week 26: statistiche, betting trends stagionali

I Milwaukee Brewers rimangono la miglior squadra per gli scommettitori con un +22.19 unità in moneyline, ma anche qui salgono i Toronto Blue Jays arrivati a +17.52U e sono ancora sul podio i Miami Marlins (+14.09U). In forte crescita anche i Cleveland Guardians ora 4°, anche se staccati dal trio di punta con +8.0U, e nonostante un altra stagione deludente ci sono gli LA Angels a completare la top-5 con +6.36U.

I peggiori manco a dirlo sono sempre i Colorado Rockies con -33.14 unità bruciate, ma sono stati un bagno di sangue per gli scommettitori anche gli Atlanta Braves con -30.89U, peggio anche dei Minnesota Twins a -24.98U.

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche per i team. La rotazione migliore della lega è sempre quella dei Texas Rangers con un complessivo 3.42 ERA, ma al 2° posto anche qui ci sono i Milwaukee Brewers con 3.63 ERA, che sono tra i migliori anche in attacco con un .206 di media battuta dalla propria lineup, dietro solo ai Blue Jays con un .270 e ai Phillies (.262). Infine i rilievi, il miglior bullpen è quello dei San Diego Padres con 3.12 ERA, e SD ha anche la 3° miglior rotazione di starter con 3.64 ERA.

Rendimento giocatori: migliori pitcher e battitori

Andiamo a vedere anche i singoli giocatori, con i migliori pitcher nelle statistiche principali, e anche i migliori battitori. Iniziamo però come sempre dai lanciatori. Il migliore per gli scommettitori è Robbie Ray che con il suo 22-9 di record al via con San Francisco ha portato nelle tasche dei pronosticatori +10.3 unità, davanti a Quinn Priester a +9.16U con il 16-6 dei Brewers e poi Adrian Houser con 9.05U con un 13-6 con i Rays.

Yusei Kikuchi degli Angels rimane nettamente il miglior pitcher da Over (O/U 21-10) mentre Max Fried è quello che ha portato a casa più vittorie personali, 17, una in più di Carlos Rodon, Freddy Peralta e Garrett Crochet, con quest’ultimo che è anche il migliore negli strikeout con 240K, staccando anche Tarik Skubal fermo a 224K, poi abbiamo Logan Weeb a 206K a completare questo podio davanti a Paul Skenes (203K), con la giovane stella dei Pirates che è sempre il migliore in ERA (1.92), davanti ancora a Skubal (2.26 ERA) e ad Hunter Brown (2.27 ERA).