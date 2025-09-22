Articolo settimanale di riassunto della stagione di Major League Baseball con statistiche, classifiche, quote antepost e i nostri consigli per le scommesse stagionali all’inizio dell’ultima settimana di regular season. Per la prima volta in stagione i Dodgers non sono favoriti dalle quote antepost, scavalcati dai Phillies mentre continua l’incredibile rimonta dei Guardians, complice anche il crollo di Detroit. Pronostici MLB Week 27.

Classifiche Division MLB: Cleveland vicina ad una rimonta incredibile su Detroit

Iniziamo il report settimanale di Baseball Americano MLB all’inizio dell’ultima week di regular season, con le classifiche delle divisioni, e partiamo dall’American League con AL Central con i Detroit Tigers che sono implosi e hanno vinto solo 1 partita nelle ultime 10, mentre i Cleveland Guardians con 2 sole sconfitte nelle ultime 17 partite! Una rimonta incredibile per Cleveland che ora ha solo -1.0 partite di ritardo su Detroit che aveva dominato questa division praticamente per tutta la stagione, e ora rischia di perderla nella settimana finale. La statistica di AL Central: i Guardians sono i migliori in AL Centra con un record di 34-15 contro avversari divisionali.

In AL East giochi ancora aperti con i Toronto Blue Jays ancora al comando, ma avanti +2.0 partite sui NY Yankees che non mollano, a differenza dei Boston Red Sox che si sono staccati (-5.0). I canadesi hanno subito 4 sconfitte di fila prima della vittoria di domenica a KC (dove nell’opener avevano perso con un umiliante 1-20) mentre i Bronx Bombers sono 5-1 nelle ultime 6 e mantengono vive le speranze. I Blue Jays sono comunque la prima squadra di AL già certa di andare ai playoffs. La statistica di AL East: Orioles miglior squadra da Under in American League con O/U 64-85-7.

Ed è ancora tutto aperto anche in AL West, anche se il recente sweep di 3 vittorie in trasferta sul campo degli Houston Astros, permettono ai Seattle Mariners di prendersi +3.0 partite di vantaggio importantissime mentre Houston deve fare mea culpa per non aver sfruttato l’ultima serie da scontro diretto in casa. Mollano il colpo i Texas Rangers che si erano riavvicinati ma le ultime 7 sconfitte consecutive sono state fatali a questa squadra. La statistica di AL West: gli Houston Astros hanno un ottimo 31-17 nelle sfide di Interleague contro squadre di NL.

Passiamo proprio in National League con la NL Central comandata dai Milwaukee Brewers che con +7.0 partite di vantaggio sui Chicago Cubs hanno vinto matematicamente questa division anche se nel weekend hanno perso 2 partite su 3 della serie a St.Louis. I Cubs però non ne hanno approfittato perdendo 4 partite su 4 sul campo dei Cincinnati Reds, che sono 3° e fuori dai giochi, come ovviamente lo sono St.Louis Cardinals e i Pittsburgh Pirates sempre ultimissimi. La statistica di NL Central: i Cincinnati Reds restano la miglior squadra da Under dell’intera lega con O/U 58-89-8.

La NL East è l’altra division già matematicamente chiusa, e vinta dai Philadelphia Phillies che iniziano l’ultima week di regular season con +12.0 partite di vantaggio sui NY Mets che sono crollati sul più bello con solo 4 vittorie nelle ultime 15 partite, e ora NYM deve addirittura guardarsi alle spalle con i Miami Marlins on fire in questo finale da 10-1 nelle ultime 11 partite. Al contrario gli Atlanta Braves non vedono l’ora di finire questa stagione deludente, per non parlare dei Washington Nationals che rimangono sul fondo di questa division. La statistica di NL East: i Miami Marlins hanno un record negativo di 36-42 in casa, ma sorprendentemente sono positivi in trasferta (40-38).

Chiudiamo con la NL West non ancora chiusa in favore degli LA Dodgers che però mantengono +3.0 partite di vantaggio sui San Diego Padres. I Dodgers domenica hanno perso in casa, ma prima avevano sfruttato al meglio la serie interna contro i Giants battuti per 3 volte. Si sono svegliati troppo tardi gli Arizona Diamondbacks che sono 7-2 nelle ultime 9 partite e che hanno superato i San Francisco Giants, ma arrivare ai playoffs sarà difficilissimo, anche se la matematica non condanna ancora i DBacks. Ovviamente sempre ultimissimi i Colorado Rockies che con un record di 43-113 hanno il peggior win rate della major league (27.6%). La statistica di NL West: Dodgers (64-47) e Padres (65-43) dominanti contro avversari di conference nelle sfide di NL.

Pronostici MLB Week 27: statistiche, betting trends stagionali

I Milwaukee Brewers rimangono la miglior squadra nelle scommesse con un profitto di +22.25 unità, ma attenzione ai sorprendenti Miami Marlins che salgono anche qui a +19.76U e si lasciano alle spalle anche i Toronto Blue Jays (+16.23U). Un altra squadra in grande crescita anche per gli scommettitori è quella dei Cleveland Guardians a +14.16U.

I Colorado Rockies sono i peggiori con -35.20 unità bruciate, un rendimento davvero tremendo, che fa impallidire anche il -27.26U dei Minnesota Twins, in crollo totale dopo la trade deadline, e dei deludenti Atlanta Braves (-25.11U) e NY Mets (-14.97U), ma sono in negativo anche gli LA Dodgers (-13.23U), campioni in carica e tra i favoriti anche quest’anno, da cui comunque ci si aspettava molto di più in stagione regolare.

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche per i team. Nonostante abbiamo da tutta la stagione la miglior rotazione di pitcher, i Texas Rangers (3.45 ERA) rischiano di non fare nemmeno i playoffs, a differenza dei Milwaukee Brewers (2° con 3.62 ERA complessivo dai propri lanciatori starter) e poi arrivano i San Diego Padres (3.68 ERA) seguiti dai Cleveland Guardians (3.71 ERA). I San Diego Padres hanno anche il miglior bullpen, con i rilievi che combinano per un 3.08 ERA sui Boston Red Sox (3.48 ERA) e San Francisco Giants (3.49 ERA). Anche qui Cleveland al 4° posto pure col bullpen e Texas 5°.

In attacco la miglior media battuta è sempre quella dei Toronto Blue Jays con .267, e anche qui al 2° posto ci sono i Milwaukee Brewers (.261) che si confermano una delle squadre più equilibrate tra attacco e difesa. Completano questo podio i Philadelphia Phillies (.260), davanti a Boston Red Sox (.255) ed LA Dodgers (.254).

Rendimento giocatori: migliori pitcher e battitori

Andiamo a vedere anche i singoli giocatori, con i migliori pitcher nelle statistiche principali, e anche i migliori battitori. Iniziamo però come sempre dai lanciatori. Quinn Priester (17-6, +9.66U) supera Robbie Ray (22-10, +9.30U) come pitcher migliore nei rendimenti delle scommesse, con Ray che nell’ultima settimana scende dal 1° al 3° posto, superato anche da Trevor Rogers (13-4, +9.48U). Max Fried rimane il lanciatore con più vittorie personali a proprio nome (18), davanti al compagno a NYY, Carlos Rodon, con 17 vittorie personali come Freddy Peralta e Garrett Crochet, con quest’ultimo che è al comando come numero di strikeout stagionali (249K, staccando Skubal secondo con 233K). Paul Skenes ha il miglior ERA (2.03), davanti a Tarik Skubal (2.23 ERA) che corre per il 2° Cy Young consecutivo, poi cè Hunter Brown con 2.30 ERA.