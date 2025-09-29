La stagione regolare della Major League Baseball è finita e ora gli appassionati di Baseball Americano MLB si preparano per la post-season. I playoffs inizieranno il 30 settembre con i consueti wild card round, i primi turni. Abbiamo analizzato tutto per la post-season, con statistiche, sfide, accoppiamenti e le quote antepost aggiornate che continuano a favorire i Phillies sui Dodgers. Anteprima Playoffs MLB 2025.

Anteprima Playoffs MLB 2025: il quadro della post-season

La regular season di Baseball Americano MLB si è conclusa, e ora siamo pronti per i playoffs che inizieranno come sempre con i quattro Wild Card Round, al via dal 30 settembre 2025.

Dalla American League vedremo subito lo scontro tra Cleveland Guardians-Detroit Tigers, avversarie di AL Central che è stata vinta incredibilmente dai Guardians che hanno completato una rimonta incredibile, aiutati anche dal crollo di Detroit (chi vince sfiderà i Seattle Mariners nella ALDS). Anche l’altra wild card di AL è davvero interessante visto che si sfidano subito due grandi rivali, anche in questo caso avversari di division, con NY Yankees-Boston Red Sox. Chi passa incontrerà la testa di serie #1 della AL, i Toronto Blue Jays!

Passiamo in National League con le danze aperte da LA Dodgers-Cincinnati Reds. I Reds hanno raggiunto i playoffs che sembravano un obiettivo difficile, ma una buona chiusura di stagione ha permesso a Cincy di guadagnarsi la serie di wild card ad LA contro i Dodgers solo 3° testa di serie di NL (chi vince sfida la #2, i Philadelphia Phillies). Nell’altro scontro ci saranno Chicago Cubs-San Diego Padres. Una stagione da 92 win non è bastata ai Cubs per vincere la division che è andata ai Milwaukee Brewers che con 97 vittorie sono stati in assoluto la miglior squadra di regular season in MLB. Anche i Padres hanno dato del filo da torcere in division a LAD, ma ancora una volta alla fine la NL West è andata ai Dodgers.