Siamo arrivati al gran finale della stagione 2025 di Baseball Americano MLB, la Major League Baseball che giunge alle World Series con gli LA Dodgers favoriti per difendere il titolo sui Toronto Blue Jays che hanno faticato fino a gara 7 per avere la meglio su Seattle in ALCS, mentre in NLCS i Dodgers sono passati con uno sweep da 4-0 sui Brewers. Pronostici World Series 2025.

Pronostici World Series 2025: la finale tra Blue Jays-Dodgers

Per la prima volta in oltre trent’anni, i Toronto Blue Jays tornano alle World Series, dove troveranno ad attenderli gli LA Dodgers, campioni in carica e ben riposati. È la terza Fall Classic per la franchigia di Toronto, ma la prima da quando i Jays hanno vinto due titoli consecutivi nel 1992 e nel 1993. C’è una storia piuttosto limitata tra le due squadre in termini di partite inter-lega durante la stagione regolare. I Dodgers detengono il vantaggio di sempre, 19-11.

Prima dell’inizio della stagione, le mie simulazioni davano a questo incontro una probabilità del 2,28% di verificarsi e questo è un incontro inedito per la Fall Classic, da una parte la dominante rotazione dei Dodgers, dall’altra l’attacco dei Blue Jays, chi la spunterà? Vediamo qualche dettaglio.

I Toronto Blue Jays erano andati sotto 0-2 nella serie contro Seattle dopo le prime 2 partite in Canada, ma sono riusciti a ribaltare la serie a gara 4, mandandoci anche in cassa con la vittoria della serie @1.83 sui Mariners. I Dodgers non avranno dalla loro il fattore campo in un eventuale gara 7, ma sono molto più riposati avendo superato Milwaukee con uno sweep da 4 vittorie su 4. Se LAD ha mantenuto fede alle attese, visto che partiva da campione in carica e da favorita per il bis, Toronto era stata snobbata dai bookmakers nel pre-season, ma i Blue Jays sono andati a salire mese dopo mese come possiamo vedere da questo grafico:

I bookmakers faranno il tifo contro i Dodgers che hanno raccolto il 28.6% delle puntate in antepost per la vittoria delle World Series, il dato più alto in un importante operatore come BetMGM, con i Mets molto indietro al 2° posto col 9.5% e con i Phillies terzi col 7.7% della raccolta. Inutile dire che i Blue Jays in questa classifica sono molto indietro, con cifre risibili in percentuale.

I Dodgers hanno l’occasione di portare a casa il loro 9° Fall Classic, una classifica dominata storicamente dagli Yankees con 27 titoli, e proprio NYY ha perso la finale dello scorso anno contro LAD, con i Bronx Bombers ormai a secco da anni (ultimo successo nel 2009) mentre per i Dodgers sarebbe il 3° titolo negli ultimi 6 anni. Toronto è sfavorita, ma di poco, il più grande upset della storia delle World Series dal 1985 ad oggi rimane quello dei Minnesota Twins del 1991 in quota @81. L’ultima grande sorpresa nella finalissima MLB è comunque recente, la vittoria dei Texas Rangers del 2023, da underdogs @51 volte la posta!

RISULTATI ULTIME WORLD SERIES

Le ultime sfide di World Series con l’anno, la squadra vincente, la quota antepost ad inizio stagione e la squadra battuta in finale.

2024 Los Angeles Dodgers @4.20 New York Yankees 2023 Texas Rangers @51 Arizona Diamondbacks 2022 Houston Astros @81 Philadelphia Phillies 2021 Atlanta Braves @11 Houston Astros 2020 Los Angeles Dodgers @7 Tampa Bay Rays 2019 Washington Nationals @19 Houston Astros 2018 Boston Red Sox @13 Los Angeles Dodgers 2017 Houston Astros @17 Los Angeles Dodgers 2016 Chicago Cubs @12 Cleveland Guardians 2015 Kansas City Royals @16 New York Mets

SQUADRE PIU TITOLATE MLB

Vediamo le squadre più vincenti alle World Series col numero di titoli e l’ultimo anno vincente.

New York Yankees 27 2009 St. Louis Cardinals 11 2011 Oakland A’s 9 1989 Boston Red Sox 9 2018 San Francisco Giants 8 2014 Los Angeles Dodgers 8 2024 Cincinnati Reds 5 1990 Pittsburgh Pirates 5 1979

BIG UPSET WORLD SERIES

Vediamo le 10 sorprese più inattese della storia delle World Series dal 1985 ad oggi, con la stagione di vittoria e anche la quota corrente in preseason.

1991 Minnesota Twins @81 2003 Florida Marlins @76 2023 Texas Rangers @51 1987 Minnesota Twins @51 2013 Boston Red Sox @41 2002 Anaheim Angels @41 2010 San Francisco Giants @26 2005 Chicago White Sox @23 2008 Philadelphia Phillies @21 2014 San Francisco Giants @21

Perchè i Toronto Blue Jays possono vincere?

Vladimir Guerrero Jr. è stato il miglior giocatore di questa postseason (anche meglio di Shohei Ohtani) con ottimi numeri (.442/.510/.930), ha subito solo 3 strikeout in tutto il mese, e i suoi 6 fuoricampo hanno eguagliato il record di franchigia dei Blue Jays per fuoricampo nei playoff in carriera (nonostante in stagione regolare avesse messo insieme solo 23 home runs). Abbiamo detto che Toronto ha fatto la differenza col proprio attacco, e non solo con Guerrero, ma anche con Alejandro Kirk, Daulton Varsho ed Ernie Clement che lo hanno ben supportato in lineup, oltre a George Springer che ha segnato il fuori campo vincente in gara 7 contro Seattle, con l’MVP delle World Series nel 2017 e sta battendo .239/.321/.609 nei playoff con quattro fuoricampo.

Molto bene anche il lanciatore esordiente Trey Yesavage, e bravi i canadesi a dargli fiducia da 2° dietro Kevin Gausman all’inizio dei playoff, nonostante Yesavage avesse disputato solo tre partite da titolare nella stagione regolare. Ha lanciato 5.1 inning senza subire valide con 11 strikeout in una prova dominante contro gli Yankees nell’ALDS e ha ottenuto tre doppi giochi strepitosi per battere i Mariners in Gara 6 dell’ALCS.

Il bullpen è l’anello debole dei Blue Jays e Louis Varland sarà il giocatore chiave qui, visto che è il lanciatore di rilievo più fidato di John Schneider, che lo ha utilizzato in 10 delle 11 partite di playoff dei Blue Jays, spesso nelle posizioni più importanti degli inning centrali. Ha registrato più di tre out in tre occasioni. I Blue Jays potrebbero schierare fino a quattro lanciatori di rilievo mancini nel bullpen (Mason Fluharty, Brendon Little, Eric Lauer e Justin Bruihl) per contrastare Ohtani, Freeman e Muncy anche se questi mancini hanno faticato in postseason.

Perchè i Los Angeles Dodgers possono vincere?

La rotazione è stata l’arma in più dei Dodgers in questa postseason. Nelle 10 partite di Los Angeles in questa postseason, i suoi quattro titolari (Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow e Shohei Ohtani) hanno sistematicamente annullato gli attacchi avversari (i battitori contro di loro hanno medie di appena .132/.207/.201). Oltre agli starter non dimentichiamo anche l’importante crescita di Roki Sasaki, con i Dodgers che erano alla ricerca di risposte a fine partita con i Dodgers che hanno vinto nove delle loro 10 partite di postseason, e Sasaki ha registrato l’eliminazione finale in cinque di queste. La lunga pausa potrebbe essere una manna per Sasaki, che si trovava in un territorio inesplorato dal punto di vista del carico di lavoro; avere essenzialmente sei giorni di riposo significa che dovrà affrontare poche, se non nessuna, restrizione nelle World Series. I lanciatori dei Dodgers hanno una media di 96,8 mph sulle loro palle veloci, ma i battitori di Toronto rispondono con una media di .292 su palle veloci a oltre 97 mph.

I partenti dei Blue Jays Kevin Gausman, Shane Bieber e Max Scherzer non sono eccezionali e l’attacco dei Dodgers con Shohei Ohtani che sta tornando in carreggiata, ma se la stella giapponese non è al meglio in battuta, potrebbe essere molto utile sui lanci visto che i sei inning senza subire run di Ohtani in Gara 4 delle NLCS sono arrivati ​​dopo 12 giorni di riposo e i suoi cinque inning senza subire valide contro i Phillies il 16 settembre sono arrivati ​​dopo 11 giorni di riposo. Anche Freddie Freeman, in particolare, sarà fondamentale. La rotazione dei Blue Jays è interamente destri, il che significa che Freeman sarà il terzo battitore della formazione dei Dodgers, dietro Ohtani e Mookie Betts. Quando i Dodgers sconfissero i New York Yankees nelle World Series dello scorso anno, fu Freeman a vincere il premio di MVP. Ma sta battendo solo .231/.333/.410 in questi playoff, e sebbene abbia battuto meglio contro i Brewers, i Dodgers vorrebbero vederlo migliorare ancora.

Nessun lanciatore è stato migliore di Blake Snell in questa stagione e dovrebbe essere lui a partite sul monte di lancio di LAD in gara 1. In 21 inning, Snell ha concesso 11 basi e ha messo a segno 28 strikeout. Non ha concesso un fuoricampo.

Il programma completo delle World Series 2025 di MLB

Si inizia venerdì con gara 1 a Toronto. Se necessario si continuerà fino alla decisiva gara 7 in programma sabato primo novembre al Rogers Center.

1 Fri. Oct. 24 Rogers Centre 2 Sat. Oct. 25 Rogers Centre 3 Mon. Oct. 27 Dodger Stadium 4 Tues., Oct. 28 Dodger Stadium 5 (if nec.) Wed., Oct. 29 Dodger Stadium 6 (if nec.) Fri., Oct. 31 Rogers Centre 7 (if nec.) Sat., Nov. 1 Rogers Centre

Quote Antepost MLB: Dodgers favoriti per il titolo

I bookmakers nelle lavagne delle quote antepost favoriscono nettamente i Dodgers per il bis alle World Series 2025 di MLB, con una quota appena @1.43 per la vittoria della serie contro i Blue Jays offerti quasi a 3 volte la posta (@2.90 per la precisione).

Ovviamente il favorito per MVP della finale è Shohei Ohtani @2.75 che stacca nettamente Vladimir Guerrero Jr @7, nel caso vincessero i canadesi, mentre le seconde opzioni, entrambe @11 di quota, sono rappresentate da Freddie Freeman per LAD e da George Springer per Toronto. Il primo pitcher “puro” in lista è Blake Snell @19, alla pari con Teoscar Hernandez e poco avanti su Mookie Betts @21. Per trovare un altro lanciatore, sempre dei Dodgers, bisogna scendere fino a Yoshinobu Yamamoto @36 mentre il primo pitcher dei Blue Jays in lavagna è Shane Bieber @41.

Il risultato esatto della serie più “scontato” è il 4-1 Dodgers @4.25, seguito dal 4-2 sempre per i Dodgers @4.50 mentre la gara 7 vincente per LAD si gioca @5.50, più difficile uno sweep che troviamo @6.50. Dall’altra parte il 4-3 dei Blue Jays a gara 7 è l’opzione più probabile, comunque alta @7, poi arriva il 4-2 Toronto @8 e il 4-1 Toronto @13. Quotato @17 lo sweep da 4-0 dei Blue Jays. Secondo noi la serie arriverà almeno a Gara 6, un opzione che si gioca a @1.62 mentre meno di 5.5 partite nella serie si giocano @2.20.

Aggiornamenti quotidiani e consigli per le scommesse sulla MLB

Anche per i playoffs MLB vi ricordiamo che ogni giorno trovate aggiornamenti e analisi sui big match quotidiani della Major League Baseball e le migliori stime sulle prestazioni giocatori Baseball MLB.

VAI A BIG MATCH E PROPS QUOTIDIANE MLB

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.