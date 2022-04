Pronostici Baseball Americano MLB 7 aprile, finalmente inizia la stagione 2022 della Major League Baseball con qualche settimana di ritardo per gli accordi contrattuali che erano saltati, ma ora siamo pronti per le 7 partite dell’opening day che siamo andati ad analizzare con pitcher, statistiche e consigli per le scommesse, dopo aver già discusso di quote antepost con una prima preview insieme a Morfeo e Guru nel Video Podcast sulla MLB.

Pronostici Baseball MLB 7 aprile: le partite in prima serata dell’Openning Day

20:20 Chicago Cubs – Milwaukee Brewers 2,45 – 1,50

Pitcher: CHC Kyle Hendricks (14-7, 4.77 ERA nel 2021) v MIL Corbin Burnes (11-5, 2.43 ERA)

Matchup: Burnes (vincitore del NL Cy Young dello scorso anno) è 2-1, 3.55 ERA in 11 partite in carriera contro I Cubs. Hendricks è 10-7, 3.30 ERA in 27 partite contro i Brewers.

Statistiche: I Brewers sono 19-7 nei precedenti contro i Cubs con un perfetto 6-0 negli ultimi viaggi a Wrinlgey Field di Chicago.

22:10 Kansas City Royals – Cleveland Indians 2,00 – 1,75

Pitcher: KC Zack Greinke (11-6, 4.16 ERA) v CLE Shane Bieber (7-4, 3.17 ERA)

Matchup: Nelle ultime stagioni Bieber è stato tra i migliori pitcher negli Under F5 (primi 5 inning), anche perchè l’attacco di Cleveland è stato tra i peggiori lo scorso anno. Anche nel 2022 i dubbi sulla lineup dei Guardians rimangono e con Bieber potremmo vedere ancora tanti Under nei primi 5 inning.

Statistiche: I Guardians sono 63-31 nei precedenti contro i Royals (16-5 negli ultimi viaggi a Kansas City).

22:15 St. Louis Cardinals – Pittsburgh Pirates 1,50 – 2,45

Pitcher: STL Adam Wainwright (17-7, 3.05 ERA) v PIT JT Brubaker (5-13, 5.36 ERA)

Matchup: Il veterano Wainwright arriva da una grande stagione da 3.05 ERA, 1.06 WHIP e .220 OVA in 32 start. Riuscirà a continuare con questi numeri anche nel 2022? Il primo avversario non sarà un grande test, i Pirates che partiranno con Brubaker che ha tenuto un 6.65 ERA, .299 OBA in 4 start contro STL lo scorso anno mentre Wainwright ha concesso 1 sola run in 30 inning contro la lineup dei Pirates lasciata a .199 di media battuta.

Statistiche: I Cardinals sono 43-20 nelle ultime sfide contro i Pirates.

Pronostici Baseball MLB 7 aprile: le sfide della notte

01:05 Washington Nationals – Ny Mets 1,95 – 1,80

Pitcher: WAS Patrick Corbin (9-16, 5.82 ERA) v NYM Tylor Megill (4-6, 4.52 ERA).

Matchup: I Mets iniziano la stagione senza l’asso Jacob deGrom e senza il grande colpo di mercato, Max Scherzer, quindi per l’opening day vedremo Megill che lo scorso anno ha sfidato i Nats in 2 occasioni (1 vittoria ed 1 sconfitta) in cui ha concesso 6 runs in 11 inning complessivi.

Statistiche: I Mets sono 8-3 nei precedenti contro i Nationals

02:08 Atlanta Braves – Cincinnati Reds 1,50 – 2,45

Pitcher: ATL Max Fried (14-7, 3.04 ERA) v CIN Tyler Mahle (13-6, 3.75 ERA)

Matchup: I campioni in carica di Atlanta iniziano la stagione contro i Reds che invece hanno deluso nel 2021. In quella stagione Fried non ha mai incrociato le mazze dei Reds.

Statistiche: I Reds sono 1-4 negli ultimi viaggi ad Atlanta.

03:38 La Angels – Houston Astros 1,75 – 2,00

Pitcher: LAA Shohei Ohtani (23-9, 3.18 ERA) v HOU Framber Valdez (11-6, 3.14 ERA).

Matchup: Quest’anno sarà quello buono per gli Angels? Uno dei fenomeni su cui LAA può contare è proprio Ohtani che vedremo al via sul monte di lancio per la prima contro i rivali di Houston. Gli Astros hanno dominato la Division anche lo scorso anno, vincendo 7 delle ultime 10 sfide contro gli Angels.

Statistiche: Angels ed Astros sono Over 21-10 negli ultimi precedenti (Over 12-5 nelle sfide giocate a LAA).

Pronostici Baseball MLB 7 aprile: Diamondbacks-Padres chiudono la prima nottata

03:40 Arizona Dbacks – San Diego Padres 2,10 – 1,67

Pitcher: ARI Madison Bumgarner (7-10, 4.67 ERA) v SD Yu Darvish (8-11, 4.22 ERA)

Matchup: Al via due pitcher che arrivano entrambi da un 2021 deludente. I due si erano affrontati nello stesso opening day dello scorso anno, anche se si giocava a San Diego con i Padres che vinsero 8-7 in quell’occasione nonostante le 4 run concesse in 4.2 IP da Darvish ma MadBum fece anche peggio con 6 runs in 4 IP (due homeruns).

Statistiche: I Padres sono 4-15 negli ultimi viaggi in Arizona.

Tutte le quote sulle Major League Baseball

World Series Mlb 2022

Los Angeles Dodgers 5,50

Toronto Blue Jays 9,00

Houston Astros 10

Atlanta Braves 12

Chicago White Sox 12

Milwaukee Brewers 13

New York Yankees 13

New York Mets 15

Tampa Bay Rays 15

San Diego Padres 16

Boston Red Sox 18

San Francisco Giants 22

Philadelphia Phillie 25

St. Louis Cardinals 28

Los Angeles Angels 30

Seattle Mariners 33

Minnesota Twins 40

Detroit Tigers 40

Cleveland Indians 70

Cincinnati Reds 70

Texas Rangers 75

Miami Marlins 80

Kansas City Royals 80

Chicago Cubs 100

Washington Nationals 125

Colorado Rockies 125

Oakland Athletics 175

Arizona Diamondbacks 225

Pittsburgh Pirates 350

Baltimore Orioles 450

Quote American e National League

Mlb American League 2022

Toronto Blue Jays 5,00

Houston Astros 5,25

Chicago White Sox 6,25

New York Yankees 6,50

Tampa Bay Rays 7,50

Boston Red Sox 9,50

Los Angeles Angels 16

Seattle Mariners 18

Minnesota Twins 22

Detroit Tigers 22

Cleveland Guardians 40

Texas Rangers 40

Kansas City Royals 45

Oakland Athletics 90

Baltimore Orioles 200

Mlb National League 2022

Los Angeles Dodgers 3,10

Atlanta Braves 6,25

Milwaukee Brewers 6,50

New York Mets 7,25

San Diego Padres 8,50

San Francisco Giants 12

Philadelphia Phillie 13

St. Louis Cardinals 14

Cincinnati Reds 35

Miami Marlins 40

Chicago Cubs 45

Colorado Rockies 60

Washington Nationals 60

Arizona Diamondbacks 100

Pittsburgh Pirates 150

