Pronostici Baseball MLB 19 Settembre. Aggiornamento del power ranking dove dominano sempre i Dodgers. Buon momento per i Chicago White Sox che risalgono grazie al risveglio dell’attacco, ma forse si sono svegliati troppo tardi.

Pronostici Baseball MLB 19 Settembre: statistiche

Nell’ultima settimana forte prevalenza di partite da Under (62.2%) rispetto a quelle da Over (37.8%) anche se nel totale stagionale queste due opzioni rimangono spaccate a metà, con una leggera prevalenza per Under (51.9%).

I Baltimore Orioles stanno calando ma rimangono la miglior squadra su cui puntare con +29.19 unità di profitto. Staccatissimi i NY Mets al 2° posto ma con “sole” +12.89. Completano il podio gli Houston Astros (+11.53) davanti ai LA Dodgers (+11.34) che però rimangono i migliori in runline con un impressionante +32.47.

La peggior squadra nelle scommesse è sempre quella dei Miami Marlins (-28.12) seguita da LA Angels (-21.09) e San Francisco Giants (-19.94). Nelle runline due top team come Milwaukee Brewers (-25.77) e San Diego Padres (-24.36) rimangono disastrose.

Tra i singoli pitcher Graham Aschcraft (+10.52 unità) rimane il migliore, ma non gioca ormai da un pò. Dietro lo incalza Dean Kremer (+10.11) reduce da un altra vittoria, e al 3° posto si è rimesso in moto anche Martin Perez (+9.45). Entra in top-5 Brady Singer che ha portato i Royals a 7 vittorie nelle ultime 8, quasi sempre da underdogs.

Il peggior pitcher nelle scommesse è ancora Patrick Corbin (-13.85) che però non sta lanciando male e si sta rivelando una buona scommessa nelle prop bet sugli out visto che sembra essere l’unico nella rotazione di Washington ad andare senza problemi sopra i 5 inning a partita sul monte di lancio. Altre due sconfitte per Frankie Montas (-11.28) che anche col cambio in maglia Yankees non riesce a sbloccarsi.

Pronostici Baseball MLB 19 Settembre: Power Ranking

Qualche cambiamento al vertice del Power Ranking MLB dove i LA Dodgers rimangono i migliori, ma dietro i NY Yankees tornano a passare gli Houston Astros, come gli Atlanta Braves mettono la freccia sui NY Mets. Risalgono anche i Toronto Blue Jays nuovamente competitivi con 7-3 nelle ultime 10 partite e il successo nella serie contro i Rays è stato determinante nella corsa playoffs.

La miglior squadra della settimana è però quella dei Chicago White Sox che con un 8-2 nelle ultime 10 partite hanno riaperto anche per la vittoria della AL Central che sarebbe fondamentale visto che al momento Chicago ha 6.5 partite di ritardo per la AL Wild Card. E’ innegabile che i White Sox stiano faticando più del previsto in questa stagione ma il risveglio dell’attacco gli da speranze in questo finale di regular season, anche se le chance rimangono poche visto che i White Sox ai playoff si giocano @6.25 di quota. Nelle statistiche generali i White Sox sono in top-10 sia in attacco che in rotazione, e vedere una squadra in top-10 in entrambi i reparti non fare la post-season è davvero una rarità.

1 Los Angeles Dodgers (.733)

2 New York Yankees (.669)

3 Houston Astros (.667)

4 Atlanta Braves (.659)

5 New York Mets (.642)

6 St. Louis Cardinals (.612)

7 Toronto Blue Jays (.596)

8 Seattle Mariners (.586)

9 Philadelphia Phillies (.585)

10 Tampa Bay Rays (.579)

11 Milwaukee Brewers (.567)

12 San Diego Padres (.561)

13 Minnesota Twins (.560)

14 Cleveland Guardians (.558)

15 Chicago White Sox (.548)

16 Baltimore Orioles (.542)

17 San Francisco Giants (.535)

18 Boston Red Sox (.534)

19 Texas Rangers (.513)

20 Arizona Diamondbacks (.507)

21 Los Angeles Angels (.499)

22 Chicago Cubs (.477)

23 Colorado Rockies (.470)

24 Miami Marlins (.464)

25 Cincinnati Reds (.454)

26 Kansas City Royals (.443)

27 Detroit Tigers (.419)

28 Pittsburgh Pirates (.348)

29 Washington Nationals (.350)

30 Oakland Athletics (.386)

Pronostici Baseball MLB 19 Settembre: Verlander si riprende il primo posto nel Cy Young

Appena la settimana scorsa parlavamo di Dylan Cease che aveva superato Justin Verlander per l’AL Cy Young. Il pitcher di Houston era stato al comando di questa lavagna per mesi, poi l’infortunio dal quale però è rientrato bene e se ci avete seguito la settimana scorsa abbiamo sfruttato la finestra utile nella quale la quota antepost per Verlander era salita @2.10 oltre la pari, davvero di valore. Oggi ritroviamo Verlander @1.30, grande favorito dopo un rientro convincente, mentre Cease torna a decollare da 1.70 all’attuale quota @4.00.

I big match settimanali

LUNEDI

Cleveland Guardians-Minnesota Twins

CLE Cal Quantrill v MIN Sonny Gray

Milwaukee Brewers-NY Mets

MIL Corbin Burnes v NYM Max Scherzer

MARTEDI

Philadelphia Phillies-Toronto Blue Jays

PHI Kyle Gibson v TOR Ross Stripling

San Diego Padres-St.Louis Cardinals

SD Mike Clevinger v STL Adam Wainwright

MERCOLEDI

Tampa Bay Rays-Houston Astros

TB Corey Kluber v HOU Lance McCullers

NY Yankees-Pittsburgh Pirates

NYY Luis Severino v PIT Roansy Contreras

GIOVEDI

NY Yankees-Boston Red Sox

NYY nd v BOS Michael Wacha

LA Dodgers-Arizona Diamondbacks

LAD Julio Urias v ARI nd.

VENERDI

Philadelphia Phillies-Atlanta Braves

PHI Aaron Nola v ATL nd

LA Dodgers-St.Louis Cardinals

LAD nd v STL nd

SABATO

Baltimore Orioles-Houston Astros

BAL nd v HOU nd

Minnesota Twins-LA Angels

MIN nd v LAA nd

DOMENICA

Texas Rangers-Cleveland Guardians

TEX nd v CLE nd

NY Yankees-Boston Red Sox (Sunday Night)

NYY nd v BOS Brayan Bello

