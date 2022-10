MLB World Series 2022 Gara 1. Venerdì 28 ottobre inizia la serie finale per il titolo della Major League Baseball. Saranno Houston Astros-Philadelphia Phillies a sfidarsi. Vediamo le nostre idee con le FREE PICK antepost e l’analisi di gara 1.

FREE PICK antepost, fiducia negli Astros

Abbiamo già visto l’anteprima di queste World Series 2022 di Baseball MLB, oggi approfondiamo un pò il discorso fornendovi anche un idea nelle scommesse antepost su come finirà la serie. Secondo noi gli Astros potranno vincere anche in 5 partite contro i seppur sorprendenti Phillies. Viste le quote alte si può dividere la puntata anche sul 4-2 per Houston.

Houston avrà il fattore campo come primo vantaggio, ma gli Astros sono superiori anche nel bullpen, se vogliamo mettere la rotazione di Houston alla pari con quella di Philadelphia (in verità continuo a preferire anche i pitcher di Houston al via). Aaron Nola e Zach Wheeler sono i lanciatori top di Philadelphia e gli altri 2 spot principali li prendono Ranger Suarez e Noah Syndergaard. Houston oltre a Justin Verlander che non ha bisogno di presentazioni, può contare anche su Framber Valdez, Cristian Javier e Lance McCullers Jr che per me sono meglio rispetto agli starter dei Phillies.

Tornando al bullpen, i rilievi dei Phillies sono stati solo 23° in regular season (4.27 ERA) mentre gli Astros sono stati tra i migliori anche qui (1° in stagione con 2.80 ERA complessivo).

Un altro punto di forza degli Astros rispetto ai Phillies è l’attacco. Bryce Harper, Kyle Schwarber e Nick Castellanos sono ottimi per la lineup di Philadelphia ma quella di Houston ha più profondità perché anche se i Phillies riuscissero a neutralizzare i giocatori più in forma, Yordan Alvarez e il rookie Jeremy Pena, ci sono anche Kyle Tucker, Alex Bregman, Trey Mancini, Yuli Gurriel e Jose Altuve. Insomma, tutti e 3 i fondamentali principali sono dalla parte di Houston.

MLB World Series 2022 Gara 1: l’analisi della prima sfida

Subito scontro tra titani al via sul monte di lancio per gara 1 a Minute Maid Park. Per gli Astros partirà Justin Verlander (1-0, 6.30 ERA postseason) che è il favorito principale al Cy Young di AL. Parliamo di uno dei pitcher più forti degli ultimi anni che però in carriera ha una grande macchia, lo 0-6, 5.68 ERA in 7 start alle World Series. In questa post-season ha esordito male con 6ER e 10 valide in soli 4 inning contro Seattle, anche se poi si è rifatto contro gli Yankees (1 ER e 3 valide in 6 inning). Oggi sfiderà l’attacco dei Phillies che nei playoffs hanno segnato 16 homeruns, miglior dato. In 2° posizione in questa statistica ci sono però proprio gli Astros con 12 fuori campo. Il 4 ottobre Verlander ha chiuso la sua regular season da protagonista nel 10-0 sui Phillies, con 5 tranquilli inning in cui ha concesso 0 run, 0 valide e 1 sola base ball a fronte di 10 strikeout.

I Phillies partiranno con Aaron Nola (2-1, 3.12 ERA postseason), protagonista qui a Houston il 3 ottobre scorso nel 3-0 che ha cementato la partecipazione ai playoffs di Philadelphia con una prova da 0 run, 2 valide e 9 strikeout in 6.2 inning. Dopo quella prova Nola ha dominato anche contro i Cardinals e i Braves contro cui ha lanciato per 18.2 inning con 0ER, quasi perfetto, anche se poi nella prima (e finora unica) trasferta a San Diego nella serie contro i Padres, ha perso concedendo 6ER (2 homeruns) e 7 valide in 4.2 inning.

