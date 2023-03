Pronostici Baseball MLB Calendario 2023. Manca un mese esatto all’inizio della regular season di Baseball Americano MLB. In questo articolo andiamo a vedere il calendario, con le date chiave della stagione 2023, e le favorite per la vittoria delle World Series.

Pronostici Baseball MLB Calendario 2023: calendario e date chiave della stagione. Si inizia il 30 marzo

Aria di Baseball con le partite di pre-season, la spring training che ci ha già fatto vedere alcune differenze sostanziali nei match con l’introduzione del pitch clock. Si inizierà però a fare sul serio solo dal 30 Marzo con l’Opening Day della regular season che andrà avanti fino al giorno di chiusura della stagione regolare, l’1 ottobre, dopo di che inizierà la post-season, con le World Series che potrebbero tenerci compagnia fino al 4 novembre se si dovesse arrivare fino a gara 7. Ecco le date chiave:

30 Marzo: Opening Day

Era dal 1968 che la giornata d’apertura della regular season di MLB non cadeva il 30 marzo.

29-30 Aprile: Mexico City Series

San Francisco Giants e San Diego Padres si sfideranno dall’Estadio Alfredo Harp Helu di Mexico City dove il baseball è uno dei giochi più popolari.

24-25 Giugno: London Series

La Major League Baseball fa tappa anche a Londra dove si sfideranno St. Louis Cardinals e Chicago Cubs in una serie di 2 partite.

4 Luglio: Independence Day

Festa nazionale in America e il baseball non può mancare di celebrarla mandando tutte e 30 le squadre sul diamante.

7-11 Luglio: 2023 MLB Draft

Dal 7 luglio. Seattle scopriremo i giovani della MLB. Per molti la prima scelta ricadrà sul prodotto di LSU, Dylan Crew.

Pronostici Baseball MLB Calendario 2023: seconda parte di stagione

10-13 Luglio: All-Star Break

Giro di boa della stagione regolare e pausa per l’All Star Game e per le sfide di contorno, tra cui lo spettacolare Home Run Derby. Il 93° All Star Game si giocherà a Seattle e la franchigia di casa ha potenzialmente molti nomi da spendere e mettere in mostra al Midsummer Classic (John Olerud, Bret Boone, Alex Rodriguez, Ichiro Suzuki, Edgar Martinez).

1 Agosto: MLB Trade Deadline

Si chiudono i giochi di mercato e quest’anno potrebbero trovarsi nel mucchio dei big che cambieranno franchigia a metà stagione nomi del calibro di Lucas Giolito, Ian Happ e Carlos Carrasco.

20 Agosto: Little League Classic

Philadelphia Phillies e Washington Nationals si sfidano in Pennsylvania nel 6° Little League Classic molto atteso tra giocatori e tifosi per la rivalità accesa.

1 Ottobre: Finale Regular Season

Ultimo giorno di regular season con tutte e 30 le squadre in campo.

4 Novembre: Gara 7 World Series

Se il gran finale della MLB si dovesse prolungare fino a gara 7, la stagione si chiuderebbe ufficialmente il 4 novembre. Insomma, ci aspetta tanto Baseball.

Quote Antepost MLB World Series 2023

Vediamo i 3 top team considerati favoriti dai principali bookmakers. Nei prossimi articoli andremo ad approfondire il discorso antepost sulle varie division, le vittorie O/U in stagione regolare, Playoffs Si/No e i premi individuali, per le nostre scommesse sulla stagione che anche lo scorso anno sono andate molto bene.

Al momento si parte con due squadre davanti a tutti, i campioni in carica, gli Houston Astros, alla pari con i LA Dodgers @7 volte la posta, e appena dietro troviamo i NY Mets @8 che hanno inserito una serie di big nel proprio roster, tanto da mettere la freccia sui rivali, i NY Yankees @9 che però sono sempre nel gruppo di testa.

Aprono la serie di squadre in doppia cifra gli Atlanta Braves e i Toronto Blue Jays entrambe @10, poi ci sono i San Diego Padres @11 e più staccati Seattle Mariners e Philadelphia Phillies @17, finalisti (un pò a sorpresa) lo scorso anno

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.