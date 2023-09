Pronostici Baseball Americano MLB week 25. L’inizio col botto della stagione di Football Americano ha tolto un pò di interesse nella Major League Baseball, anche se inizia il momento più delicato per molte squadre impegnate nelle corse divisionali e nelle wild card per la post-season. Vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti con statistiche, betting trend, curiosità, power ranking, i big match della settimana e le quote antepost per la vittoria delle World Series.

Pronostici Baseball Americano MLB week 25: Statistiche e Top Trend

Un ottima week 1 con i nostri pronostici di Football Americano su cui abbiamo lavorato molto, non hanno tolto del tutto l’interesse e l’attenzione sulle scommesse di Baseball Americano MLB, anzi, Morfeo arriva da una serie di serate positive e Guru continua ad andare bene con le prop bet, con un 2 su 2 anche lunedì, ad aprire la nuova settimana, grazie a Dane Dunning, e un totale sulle prestazioni giocatori che arriva a 64-38 (+5.22 unità) nelle scommesse.

A livello statistico diciamo subito che nell’ultima settimana abbiamo visto quasi il 60% di partite da Over, un trend che continua ad essere quello più vincente nell’ultimo mese rispetto alle partite da Under.

Tra le singole squadre abbiamo sempre i Baltimore Orioles come miglior squadra su cui puntare. Baltimore continua a vincere e in settimana ha sfondato il muro delle 30 unità di profitto, unica a riuscirci. Dietro inseguono i sorprendenti (almeno nelle scommesse) Washington Nationals che riescono con costanza a mettere a segno upset importanti, e i Cincinnati Reds.

I Kansas City Royals sono i peggiori su cui puntare e rispetto alla scorsa settimana hanno pure peggiorato un rendimento già pessimo con 4 sconfitte di fila, superando le 35 unità perse e staccando i deludenti San Diego Padres, comunque stabili negli ultimi 7 giorni. Continua il momento di crescita degli Oakland Athletics che hanno superato anche i Chicago White Sox e ora mettono nel mirino i deludenti NY Mets.

Gli LA Dodgers (O/U 84-52) si confermano una macchina da Over, davanti ad Atlanta Braves (O/U 79-63) e Baltimore Orioles (O/U 78-57) che arrivano da 9 Over consecutivi e in questa classifica statistica hanno superato anche Pittsburgh Pirates (O/U 78-62) e Boston Red Sox (O/U 78-62). La miglior squadra da Under è sempre quella dei Cleveland Guardians (O/U 58-82) davanti a NY Mets (O/U 56-79) e San Francisco Giants (O/U 62-78).

Il miglior pitcher come rendimento nelle scommesse è Dean Kremer che dall’ultimo report ne ha vinte altre 2 superando le 15 unità di profitto personale con un team record di 22-7 per Baltimore con questo pitcher al via. Dietro Brayan Bello mette la freccia su Tijaun Walker. Ha rallentato Andrew Abbott mentre si affaccia incredibilmente in top-5 Patrick Corbin che ha superato Justin Steele.

Il peggior pitcher su cui puntare è ancora Jordan Lyles che è uscito sconfitto anche nella sfida interna contro i pessimi White Sox, ed ora il suo record personale con KC quest’anno è di 4-23 per più di 15 unità bruciate. Dietro incalza (suo malgrado) Lucas Giolito che arriva da 5 sconfitte consecutive e anche il cambio squadra non è bastato a fargli svoltare una stagione davvero negativa.

Pronostici Baseball Americano MLB week 25: Power Ranking

Al comando del Power Ranking MLB abbiamo sempre gli Atlanta Braves già certi di fare la post-season. Le stime danno una stagione da 106 vittorie per Atlanta, sarebbe la migliore dal 1998 ad oggi. Dietro i Baltimore Orioles mettono la freccia sui Dodgers grazie ad una striscia di 8 vittorie consecutive in cui hanno segnato 8.5 runs di media. LAD invece è in calo con 6 sconfitte nelle ultime 10 partite e tante assenze in rotazione che preoccupano in vista di ottobre.

Non si segnalano grandi cambiamenti di posizioni, ma tra le squadre che stanno continuando a crescere segnaliamo i Toronto Blue Jays, anche aiutati da un calendario soft che gli ha permesso di chiudere con un 7-2 le ultime partite contro Rockies, A’s e Royals. Al contrario continuano a calare i San Francisco Giants che perdono altre 2 posizioni e scendono al 17° posto con un record di 74-70 che riaccende qualche piccola speranza per la nostra scommessa antepost data nel pre-stagione, Under 80.5 win per SF, molto difficile nonostante il calo dei Giants. Ci manca però una sola vittoria per incassare Over 66,5 Win dei Pittsburgh Pirates.

1. Braves (last week: 1)

2. Orioles (3)

3. Dodgers (2)

4. Rays (5)

5. Astros (8)

6. Mariners (4)

7. Brewers (6)

8. Blue Jays (10)

9. Phillies (9)

10. Rangers (7)

11. Cubs (11)

12. Twins (12)

13. Diamondbacks (13)

14. Marlins (16)

15. Reds (14)

16. Red Sox (17)

17. Giants (15)

18. Yankees (19)

19. Padres (20)

20. Guardians (18)

21. Pirates (23)

22. Angels (21)

23. Mets (22)

24. Tigers (24)

25. Cardinals (26)

26. Nationals (25)

27. White Sox (27)

28. Rockies (28)

29. Royals (29)

30. Ahtletics (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 25: Le serie da non perdere

Philadelphia Phillies-Atlanta Braves (12-13 settembre)

Minnesota Twins-Tampa Bay Rays (12-13 settembre)

Seattle Mariners-LA Angels (12-13 settembre)

LA Dodgers-San Diego Padres (12-13 settembre)

Boston Red Sox-NY Yankees (12-14 settembre)

Toronto Blue Jays-Texas Rangers (12-14 settembre)

Milwaukee Brewers-Miami Marlins (12-14 settembre)

Baltimore Orioles-Tampa Bay Rays (14-17 settembre)

Miami Marlins-Atlanta Braves (15-17 settembre)

Toronto Blue Jays-Boston Red Sox (15-17 settembre)

Seattle Mariners-LA Dodgers (15-17 settembre)

Arizona Diamondbacks-Chicago Cubs (15-17 settembre)

Quote Antepost: i Braves allungano su tutti per le World Series

Questa è la situazione dei playoffs se la post-season iniziasse adesso. A seguire le quote antepost di BET365 e di SNAI per le World Series 2023 della MLB e per le vittorie delle division ancora minimamente in ballo, la AL West dove gli Astros sono crollati @1.26 e hanno un calendario facile (appena due settimane fa ve l’avevamo consigliata @2.55 di quota) e la NL Central dove invece i Brewers @1.19 sembrano aver chiuso i giochi sui Cubs @5. In questo caso avevamo azzardato i Reds che ora si giocano @125 volte la posta, con chance praticamente vicine allo zero. Per la vittoria finale invece i Braves allungano ancora sui Dodgers che si staccano e sono quasi raggiunti da Astros ed Orioles come principali avversari di Atlanta.

