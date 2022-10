La squadra meneghina è impegnata venerdì 28 ottobre 2022 in una delle trasferte più difficili in Eurolega in casa del Barcellona. Sfida dal sapore particolare per l’Olimpia Milano.

Pronostici Basket Eurolega Barcellona – Olimpia Milano: quote e precedenti

Per Ettore Messina quella contro il Barcellona non è una sfida qualsiasi. I blaugrana furono la squadra che due stagioni fa eliminò l’Olimpia Milano nella gara decisiva per accedere alle Final Four. Non a caso, nella passata stagione, negli scontri diretti Milano può contare due vittorie.

Le quote offrono il Barcellona favorito, nonostante il record sia peggiore rispetto ad i rivali. L’Olimpia viene dalla sconfitta in casa di Venezia in Serie A (prevista nel nostro articolo), ma sicuramente l’approccio a questa sfida sarà diverso. Una giocata ad alta quota può essere X handicap scarto 5,5 a quota 3.

Pronostici Basket Eurolega: le altre partite di venerdì

La giornata prevede il derby turco fra i campioni in carica dell’Efes Anadolu ed il Fenerbahce. Sfida interessante a Belgrado, dove la Stella Rossa ospita il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri. Entrambe le squadre sono a 0 punti, ma i tedeschi hanno dimostrato di essere più competitivi rispetto ai serbi e dati da sfavoriti a 2,30 ci piacciono ed è la nostra selezione come FREE PICK.

Da testa croce la sfida trProa Lyon e Baskonia, se dovessimo scegliere preferenza per gli spagnoli sicuramente più in fiducia.

