La settima giornata di Eurolega vede diversi incontri molto interessanti. A cominciare da quello di Madrid, dove i padroni di casa ospiteranno i campioni in carica dell’Anadolu Efes.

Pronostico Basket Eurolega Real Madrid – Anadolu Efes: sfida ad alta quota

Nonostante entrambe le squadre al momento annaspano in classifica, si può parlare di sfida di vertice. Il Real Madrid ha un record di 3 vittorie e 3 sconfitte, addirittura negativo quello dei turchi che hanno vinto solo 2 delle 6 partite fin qui disputate. Una sfida che vede i blancos favoriti a 1,45, però giocare contro i campioni in partite del genere non è mai così scontato.

Pronostico Eurolega Alba Berlino – Bayern Monaco: altro derby di giornata

Nella stessa giornata del derby italiano Olimpia Milano – Virtus Bologna, ci sarà il derby tedesco. Il Bayern Monaco di Andrea Trincheri va nella capitale con il vento in poppa, grazie alla prima vittoria in Eurolega in questa stagione proprio contro l’Anadolu Efes. Per le quote però rimane favorita l’Alba Berlino (quota 1,45) con record migliore nella competizione e prima nel campionato tedesco.

Pronostico Basket Eurolega: le altre partite di giovedì 10 novembre 2022

Impegni sulla carta agevoli per Fenerbahce in casa contro la Stella Rossa e l’Olympiakos contro il Partizan, turno nel quale aggiungere una W in più visto gli impegni delle rivali. Partita molto interessante a Tel Aviv tra Maccabi e Barcellona, squadre con lo stesso record e rinnovate ambizioni. Chiude la giornata l’ASVEL Lione in casa contro lo Zalgiris, con i francesi che vogliono dare continuità dopo la rocambolesca vittoria di Bologna nell’ultimo turno.

Pronostico Basket Eurolega: le altre partite di venerdì 11 novembre 2022

Chiudono la giornata due partite molto equilibrate. Il Panathinaikos ospita il Baskonia, con i greci ancora alla ricerca della prima vittoria in casa in questa edizione di Eurolega. Chiude Valencia – Monaco, con gli ospiti che stanno dimostrando di poter essere la vera outsider di questa stagione e l’impegno catalano è un ottimo banco di prova per confermare questa sensazione.