Ottavo turno di Eurolega, con la Virtus Bologna in campo in questo giovedì in casa contro il Valencia. Nella stessa giornata da segnalare Anadolu Efes – Barcellona, remake della finale del 2021.

Pronostico Basket Virtus Bologna – Valencia: una vittoria per ambire ai playoffs

Partita per la squadra di Sergio Scariolo fondamentale in ottica playoffs. Il Valencia è una delle squadre che si candida al ruolo di outsiders in questa stagione. Entrambe vengono da vittorie importanti nel turno precedente, Bologna nel derby italiano ed i catalani in casa contro il più quotato Monaco. Se ci si aspetta una vittoria delle V nere, la quota è 1,50.

Pronostico Basket Eurolega Anadolu Efes – Barcellona: obiettivo final four

Affascinate la sfida tra i campioni in carica turchi ed il Barcellona. Remake della finale del 2021 di Eurolega, parliamo di due squadre che ambiscono ad arrivare in fondo alla competizione. Le quote danno leggermente favorito Anadolu Efes a 1,70, con i blaugrana a 2,10. Se ci si aspetta una partita combatutta la X quota 2,75 (il risultato vedrà una delle due vincere con uno scarto massimo di 5 punti).

Pronostico Basket Eurolega: le altre partite della serata

Real Madrid strafavorito in casa contro l’Alba Berlino. I tedeschi, dopo un ottimo avvio, hanno inanellato una striscia di 4 sconfitte consecutive, ultima quella nel derby teutonico, ed i bookmakers si aspettano che arrivi la quinta.

Rimanendo in Germania il Bayern Monaco di Andrea Trincheri, invece, è in ascesa grazie alle due vittorie consecutive nelle ultime partite. In Baviera arriva l’Olympiakos, avversario a dir poco scomodo. Per chi crede che non c’è due senza tre, la vittoria dei padroni di casa è data 2,30.

Stella Rossa – ASVEL Lione vede i serbi favoriti, nonostante al momento siano il fanalino di coda della classifica.

