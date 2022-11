L’ottava giornata di Eurolega si chiude con quattro partite al venerdì. Spiccano l’impegno dell’Olimpia Milano in Lituania e la sfida nella capitale turca tra Fenerbahce e Panathinaikos.

Pronostico Eurolega Zalgiris – Olimpia Milano: milanesi in cerca di riscatto

Dopo la bruciante sconfitta nel derby italiano, la squadra di Ettore Messina cerca subito un pronto riscatto in terra lituana. I padroni di casa non sono la migliore versione di sempre, ma hanno un record positivo e nel loro palazzetto sono spesso difficili da affrontare. La vittoria è data a 1,70. Da non sottovalutare la linea dell’Under punti.

Pronostico Basket Eurolega Fenerbahce – Panathinaikos: nuovi e vecchi fasti

Sfida fra i turchi, sempre presenti nelle 5 Final Four disputate consecutivamente prima della stagione annullata per la pandemia e la squadra che ha vinto più volte la competizione nel primo decennio del nuovo millenio. La situazione attuale si è ridimensionata per entrambe, nonostante il Fenerbahce sia primo in classifica e nettamente favorito per questa sfida.

Pronostico Basket Eurolega le altre due partite della serata

Il Monaco è dato favorito contro i baschi del Baskonia, mentre ci si aspetta una partita equilibratissima a Belgrado tra Partizan e Maccabi Tel Aviv.

