Tredicesima giornata di Eurolega che vede in campo in questo martedì l’Olimpia Milano sul parquet di casa contro il Maccabi Tel Aviv. Sfida di alta classifica ad Atene tra Olympiakos e Fenerbahce.

Olimpia Milano – Maccabi Tel Aviv: ultima spiaggia per Ettore Messina

Si può parlare di partita decisiva per i campioni d’Italia in carica. Un’ulteriore sconfitta porterebbe il gap dalla zona playoffs a 4 vittorie, dove in questo momento è proprio il Maccabi Tel Aviv ad occupare l’ultima posizione valida. Nonostante le 8 sconfitte consecutive, le quote danno favorita la squadra di casa a 1,65.

Pronostico Basket Olympiakos – Fenerbahce: lotta al vertice in Grecia

Sfida tra la terza e la prima in classifica. Due squadre in forma, che nell’ultimo turno di Eurolega hanno stracciato le rispettive avversarie vincendo con margine di 46 punti i greci, contro la nostra Virtus Bologna, e di 29 per i turchi. Le quote danno favorito l’Olympiakos a 1,50, i turchi sono la migliore squadra in trasferta in questa stagione con 5 vittorie e solo una sconfitta, a Barcellona e per un solo punto. X handicap con scarto 5,5 ci sembra una buona giocata, se si vuole investire un chippino a quota 2,75.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Basket Eurolega: le altre partite della serata

Dopo il derby di Belgrado le due squadre della capitale serba hanno impegni diversi. La Stella Rossa può festeggiare la vittoria in casa contro lo Zalgiris ed approfittarne in questo turno per staccare temporaneamente il gruppone del quale fa parte con 6 vittorie e 6 sconfitte.

Il Partizan deve raccogliere i cocci e provare a fare il corsaro in casa dell’ASVEL Lione. Operazione non impossibile, nonostante la squadra di Obradovic sia data sfavorita perchè i francesci hanno interrotto la loro striscia negativa riuscendo nell’ultimo turno a vincere, sorprendentemente, in casa del Barcellona.

Nelle altre partite il Real Madrid è favorito a Monaco di Baviera, mentre più incerta la sfida tra Valencia e Panathinaikos.