Secondo impegno consecutivo in casa per la Virtus Bologna in questo doppio di turno di Eurolega, con ospite il Maccabi Tel Aviv in trasferta italiana, dopo la vittoria al Forum di Assago contro l’Olimpia.

Pronostico Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv: un’altra vittoria in ottica playoffs

Sergio Scariolo con una vittoria potrebbe sfruttare al massimo il doppio impegno casalingo in questa settimana di Eurolega e portare le V nere a ridosso della zona playoffs. L’avversario non è dei più semplici, il Maccabi infatti ha vinto martedì a Milano e vorrebbe chiudere la trasferta italiana con il bottino pieno. Le quote danno favoriti i bolognesi a 1,50.

Pronostico Stella Rossa – Olimpia Milano: la striscia negativa continuerà?

La squadra di Ettore Messina è sempre più in basso in Eurolega ed oramai sembra che questa stagione sia compromessa. La trasferta a Belgrado sicuramente non è delle più facili, ma può essere veramente l’ultimo trampolino di lancio per rianimare le ambizioni di inizio stagione. Da non sottovalutare la quota dell’Under punti.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Eurolega le partite di giovedì 15 dicembre

L’Olympiakos proverà a confermarsi nelle zone alte di classifica in trasferta a Lione, come il Real Madrid in Lituania in casa dello Zalgiris. L’accoppiata delle vittorie di entrambe quota 1,76. Si preannuncia una sfida più equilibrata a Monaco di Baviera dove, la squadra di Andrea Trincheri, ospiterà il Valencia

Pronostici Eurolega le partite di venerdì 16 dicembre

Sembrano scontate le tre vittorie casalinghe di Barcellona, Fenerbahce e Monaco. Trasferta insidiosa, in casa del Partizan Belgrado, per i campioni in carica del Anadolu Efes che vengono dal brutto stop casalingo contro il Baskonia.