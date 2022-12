Trasferta in terra basca per la Virtus Bologna, contro una delle squadre più in forma in Eurolega. Nella stessa giornata il Fenerbahce, sconfitto proprio dal Baskonia nell’ultimo turno, cerca di tornare alla vittoria sul parquet di casa.

Pronostico Baskonia Vitoria – Virtus Bologna: analisi, quote e statistiche

Il Baskonia Vitoria è sicuramente una delle squadre più in forma, in striscia aperta di 8 vittorie consecutive tra Eurolega e campionato. La Virtus Bologna di Sergio Scariolo non è da meno, grazie alle due vittorie nel doppio turno precedente e la vittoria nella trasferta insidiosa di Brescia in campionato.

I baschi hanno il miglior record casalingo, 6-1, in questa stagione continentale, la Virtus Bologna ha un record negativo, 2-5, ma due scalpi eccellenti, l’ultimo nel derby italiano oltre un mese fa.

Pronostico Fenerbahce – Partizan: il ritorno di Zeljko Obradovic ad Istanbul

I turchi cercano di tornare alla vittoria, dopo due sconfitte consecutive, contro il Partizan di Zeljko Obradovic, l’allenatore dell’unica Eurolega vinta dalla gialloblu nella stagione 2016/17. I padroni di casa sono dati favoriti a 1,30, nonostante non attraversino un grande periodo di forma, con una striscia aperta di 4 sconfitte consecutive in tutte le competizioni.

I serbi hanno rilanciato le loro quotazioni, con la bella vittoria nell’ultimo turno contro i campioni in carica dell’Anadolu Efes. Partita che può essere meno scontata da quello che dicono le quote.

Pronostico Eurolega le altre partite della serata

Il programma lo chiudono il Real Madrid in casa contro l’ASVEL Lione, con i francesi che sembrano rinati grazie a tre vittorie consecutive. L’Olympiakos può continuare il suo cammino contro la Stella Rosa, con la squadra di Belgrado che non potrà schierare nella competizione l’ultimo acquisto Facundo Campazzo, per un blocco del mercato per questioni economiche.

Alba Berlino – Maccabi Tel Aviv si presenta come la partita più equilibrata di questa giornata.