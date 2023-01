Siamo al giro di boa in Eurolega, che vedrà in scena l’ultima giornata del girone di andata nelle giornate dedicate all’Epifania. Trasferta catalana per la Virtus Bologna, contro una delle capoliste.

Pronostico Basket Barcellona – Virtus Bologna: le V nere in cerca di riscatto

Dopo la pesante sconfitta in campionato contro l’Olimpia Milano in casa, la squadra di Sergio Scariolo prova a rifarsi in Eurolega nella difficile trasferta di Barcellona. I catalani sono una delle tre squadre al comando della classifica e vengono dalla vittoria molto discussa in Eurolega, con il tiro da 3 decisivo di Mirotic, non annullato dagli arbitri visto che il giocatore aveva un piede sulla linea.

La Virtus è una delle peggiori squadre nel rendimento in trasferta con solo 2 vittorie su 8 incontri in questa competizione, di cui una a Milano. Le quote danno favoriti i blaugrana a 1,20.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Basket Eurolega: gli altri impegni delle prime in classifica

Nella stessa serata scenderanno in campa le altre due prime in classifica. Il Baskonia Vitoria, la squadra più in forma attualmente, affronterà il più classico dei testa coda in casa dell’Alba Berlino. Le quote danno i baschi a 1,50, quota che visto le premesse sembrerebbe generosa, ma la stagione di Eurolega di quest’anno si sta dimostrando piena di insidie.

Sicuramente molto più difficile, anche solo per l’ambiente, la trasferta del Monaco di Mike James a Belgrado contro il Partizan, visto che la squadra serba sembra in ascesa. Non a caso le quote danno i padroni di casa favoriti a 1,75 con i francesci quotati a 2.

Pronostico Basket Eurolega: le altre partite della serata

Il Fenerbahce, dopo la sconfitta di Bologna, ha perso il comando della classifica e sarà impegnato in Lituania contro lo Zalgiris. Partita sempre ostica per chiunque, soprattutto per i turchi che vengono da un periodo non proprio esaltante.

Infine, Bayern Monaco e Panathinaikos sembra la classica partita dove chi vincerà potrà provare a convincersi che questa stagione di Eurolega può avere ancora un senso. Da valutare il contraccolpo psicologico per i greci, dopo la batosta subita nel derby nel turno precedente.