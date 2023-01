L’ultima giornata del girone di andata di Eurolega si chiude nell’Epifania. L’Olimpia Milano andrà ad Atene a far visita all’Olympiakos, una delle squadre più agguerite in questa prima fase.

Pronostico Basket Olympiakos – Olimpia Milano: statistiche e quote

Entrambe arrivano da una vittoria di prestigio. L’Olympiakos ha vinto agevolmente il derby di Eurolega, mentre l’Olimpia Milano si è ripresa una parziale rivincita contro la Virtus Bologna in campionato, vincendo in trasferta.

Il percorso in questa competizione finora è stato molto differente. I greci hanno cominciato bene, ma la vittoria già citata contro il Panathinaikos ha frenato una striscia di due sconfitte consecutive, sintomo di qualche problema. La squadra di Ettore Messina, al contrario, dopo un periodo nero ora può contare sulle proprie azioni in risalita, grazie alle ultime 3 vittorie consecutive.

Il ruolino di marcia dell’Olimpia Milano in trasferta recita 4 vittorie e 4 sconfitte, l’ultima è stata quella di Belgrado che ha riacceso la squadra meneghina in Eurolega. Le quote offrono l’Olympiakos a 1,25, visto la situazione attuale non è da sottovalutare la giocata su l’Under punti.

Pronostico Basket Eurolega: le altre partite di venerdì 6 gennaio

I campioni in carica dell’Anadolu Efes ed il Real Madrid hanno due impegni sulla carta agevoli contro rispettivamente ASVEL Lione e Maccabi Tel Aviv. Molto più difficile da valutare la sfida tra Valencia e Stella Rossa, con i catalani leggermenti favoriti dalle quote.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione