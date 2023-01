Pronostici Eurolega 20a giornata, tra giovedì e venerdì si gioca il nuovo turno della principale manifestazione di Basket in Europa. Turno interno per entrambe le squadre italiane impegnate in Euroleague con: Virtus Bologna-Panathinaikos, Olimpia Milano–Lyon Villeurbanne.

Pronostici Eurolega 20a giornata: Virtus Bologna-Panathinaikos

Archiviate le due sconfitte consecutive della scorsa settimana (non sono mancate le polemiche arbitrali), la Virtus Bologna di Sergio Scariolo torna in campo alla Segafredo Arena per tentare di rimanere in scia della zona playoff. Attualmente le Vu-nere occupano la tredicesima posizione in virtù di 8 vittorie e 11 sconfitte, ma in Emilia sbarca un’avversaria assolutamente alla portata.

Pur reduce dalla vittoria contro il Maccabi Tel Aviv, il Panathinaikos attualmente occupa la quindicesima posizione con 7 vittorie e 12 ko. La vittoria in Serie A su Venezia, arrivata di misura, ha ridato morale agli emiliani, ma contro gli ateniesi non hanno mai vinto in passato (sconfitta per 88-85 anche all’andata di questa edizione). Insomma, c’è voglia di invertire la rotta nei precedenti contro questa avversaria, ma ci vorrà una prestazione di livello, come sempre deve avvenire in campo europeo.

Pronostici Eurolega 20a giornata: Olimpia Milano–Lyon Villeurbanne

L’Olimpia Milano ospita l’Asvel al Forum di Assago. Si affrontano rispettivamente la penultima e l’ultima della graduatoria, anche se entrambe erano partite con ambizioni nettamente superiori alla vigilia della competizione. Verso la fine del 2022 le Scarpette Rosse sembravano essersi riprese con due successi fila, ma nelle ultime settimane sono ripiombate nel baratro con 3 ko consecutivi, anche se nel weekend l’Olimpia è tornata quantomeno alla vittoria in campionato contro Tortona.

Gli ospiti, invece, hanno perso tutte le ultime 5 partite di Eurolega. All’andata, vittoria della formazione di Ettore Messina, che aveva battuto i transalpini anche nel doppio confronto dello scorso anno.

Le altre partite in programma giovedì

Il programma del turno di Eurolega parte con il match di giovedì alle 18:45 tra Fenerbahce-Monaco. È sfida d’alta quota con i turchi, reduci da due successi consecutivi, che attualmente occupano il 3° posto, mentre i monegaschi, dal rendimento fortemente altalenante, sono quinti. All’andata, vittoria del Fenerbahce in trasferta, mentre nella passata edizione del torneo, le due compagini si sono spartite la posta con una vittoria a testa.

Alle 20:05 il programma prosegue con Maccabi Tel Aviv-Alba Berlino. Gli israeliani sono a ridosso della zona playoff, mentre i tedeschi avevano iniziato una risalita con 3 successi di fila, ma l’ultima sconfitta col Real Madrid li ha ricacciati in terzultima posizione. All’andata, il Maccabi si è imposto in terra tedesca ottenendo l’ottavo successo negli ultimi 10 precedenti.

Alle 20:30, invece, derby spagnolo Baskonia-Barcellona. Entrambe le formazioni non stanno attraversando propriamente un momento positivo, pur rimanendo tra le più forti della top 8. I baschi vengono da 3 sconfitte di fila, mentre i catalani, hanno vinto una sola volta nello stesso parziale. In questa stagione i due team iberici si sono già incrociati due volte, tra campionato ed Eurolega, ed in entrambi i casi ad avere la meglio sono stati i blaugrana, che sono in striscia positiva da 3 gare contro il Baskonia, dopo aver perso i 2 match precedenti.

Alle 20:45 il programma del giovedì si chiude con Valencia-Partizan Belgrado, attualmente appaiate con 9 vittorie e 10 sconfitte a testa, in una gara che si preannuncia equilibrata. All’andata, vittoria degli spagnoli in trasferta, che hanno così allungato la striscia positiva contro questo avversario (3 vittorie su 3) se si considerano le gare di Eurocup del 2018.

Le sfide di venerdì

Venerdì alle 18:30 tocca ai campioni in carica dell’Anadolu Efes ospitare il Bayern Monaco. I turchi sono risaliti in ottava posizione battendo il Barcellona in trasferta nell’ultimo turno, mentre la risalita dei tedeschi si è interrotta dopo 2 vittorie di fila con la sconfitta contro il Fenerbahce. La compagine allenata da coach Trinchieri è una vera e propria bestia nera per i campioni di Eurolega, sconfitti all’andata e per ben 4 volte negli ultimi 5 precedenti.

Alle 19:00 lo Zalgiris Kaunas, settimo e reduce da 3 vittorie di fila, ospita la Stella Rossa, che dal fondo della classifica è risalita fino al 10° posto, seppur con un andamento non proprio costante. All’andata, successo dei serbi nel fortino amico, anche se, nei 6 precedenti più recenti, la Stella Rossa ha vinto solo in due occasioni contro questo avversario.

Chiude il programma del turno alle 20:00 il big match Olympiakos-Real Madrid. Si affrontano seconda e prima in graduatoria, che hanno vinto 3 delle ultime 4 gare disputate. All’andata, vittoria dei greci, che hanno così pareggiato lo score nei 10 precedenti più recenti (5-5).

