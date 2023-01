Trasferta in baviera per la Virtus Bologna in questo turno di Eurolega. Partita che può risultare decisiva per le ambizioni playoffs per la squadra italiana. Nella stessa serata il derby di Belgrado.

Pronostico Bayern Monaco – Virtus Bologna: chi vince si rilancia

Chi vincerà l’incontro di Monaco potrà rilanciarsi definitivamente per l’obiettivo playoffs, visto la classifica corta di questa stagione in Eurolega. Il record per entrambe è negativo, con la Virtus Bologna che ha una vittoria in più rispetto al Bayern Monaco. Nell’ultimo turno entrambe vittoriose, con i tedeschi che possono vantare lo scalpo dei campioni in carica ottenuto in Turchia.

Le quote danno favorito il Bayern Monaco a 1,62. Ci aspettiamo una partita combattuta, dove il margine della vincente non supererà i 10 punti. Le quote del margine da 1 a 5 è 2,46, mentre 6-10 2,75.

Pronostico Stella Rossa – Partizan Belgrado: derby di fuoco nella capitale serba

Subito il derby di ritorno, a distanza di 50 giorni da quello vinto dalla Stessa Rossa in casa del Partizan. Le quote danno favoriti i padroni di casa, nonostante il Partizan viene da un period,o tutto sommato, buono. La differenza nel percorso della competizione è data dalle ultime sconfitte della Stella Rossa contro Zalgiris e Real Madrid, due squadre forti, mentre per il Partizan contro Valencia e Maccabi Tel Aviv.

Ci aspettiamo una partita dal punteggio basso, quindi l’Under punti può essere una buona giocata.

Pronostico Baskonia Vitoria – Anadolu Efes: sfida tra squadre in difficoltà

Per i baschi è un periodo no, reduci da quattro sconfitte consecutive proprio nel momento in cui avevano raggiunto la vetta della classifica in Eurolega. Per i campioni in carica una stagione, fin qui, altalenante. Le dichiarazioni, anche un po’ spocchiose, dell’allenatore Ergin Ataman dopo la vittoria di Barcellona, non hanno trovato riscontro sul campo, con la sconfitta in casa nella giornata successiva contro il Bayern Monaco.

E’ una sfida tra squadre che hanno assolutamente il potenziale per partecipare ai playoffs, anzi, per ambire a qualcosa in più. Le quote danno favorite l’Anadolu Efes per il blasone ed il periodo di forma e ci sentiamo di condividere.

Pronostico Olympiakos – Maccabi Tel Aviv: prove di fuga per i greci

La serata si chiude con la sfida ad Atene tra Olympiakos e Maccabi Tel Aviv, sfida sempre dal fascino particolare. I greci sono primi in classifica e con una vittoria, quotata 1,25, potrebbero approfittare di questo turno per staccarsi dalle dirette concorrenti, visto anche il derby spagnolo in programma.

